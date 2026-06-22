La Aemet avisa sobre la ola de calor: estas Hogueras Alicante va a vivir temperaturas "extraordinarias"

"Si consideramos el período de 5 días del 20 al 24 de junio como el de las fiestas de las Hogueras de Alicante, con los registros de ayer y de hoy y con la previsión hasta el miércoles, la temperatura media de estas fiestas de 2026 será la más alta desde que tenemos registros", ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología hace unas horas

Las noches tropicales empiezan a ser protagonistas en la provincia, con mínimas que superarán los 20 grados y harán difícil conciliar el sueño en las zonas de litoral.

Aunque el aviso de ola de calor se centra sobre todo en los grandes valles del interior peninsular, el episodio también afectará a Alicante por la entrada de una masa de aire sahariana muy cálida y seca, que elevará las temperaturas especialmente entre el lunes 22 y el miércoles 24 de junio. En la provincia, el impacto será más acusado en el interior y prelitoral, donde las máximas pueden situarse en valores muy altos, mientras que el litoral quedará algo más moderado por la influencia marítima, aunque con noches igualmente cálidas.

La Aemet subraya que hoy lunes las temperaturas seguirán subiendo en el tercio oriental peninsular, ámbito en el que se incluye la provincia de Alicante, y que el martes será probablemente el día álgido del episodio, con calor persistente y mínimas elevadas en zonas del este y del sudeste.

Riesgo de incendio

Además, la Agencia Estatal de Meteorología advierte de un aumento del riesgo de incendio por la sequedad ambiental y de la posible presencia de calima o nubosidad alta, factores que pueden modificar la sensación térmica pero no evitarán un ambiente claramente adverso en las horas centrales del día, especialmente para personas vulnerables y actividades al aire libre.

El tiempo en Alicante

La capital afronta el lunes con ambiente estable y cielos poco nubosos por la mañana, con presencia de nubes altas durante la segunda mitad del día. Las temperaturas serán plenamente veraniegas, entre 24 y 32 grados, con viento de levante moderado y alguna racha que puede notarse en zonas expuestas, sin riesgo de lluvia.

El tiempo en Elche

El calor será el gran protagonista en Elche, con una jornada de estabilidad, cielo poco nuboso al inicio y nubes altas por la tarde. El termómetro se moverá entre 21 y 35 grados, con sensación térmica incluso algo superior en las horas centrales; el viento del este soplará moderado y no se esperan precipitaciones.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm predominará un lunes de cielo poco nuboso y ambiente seco, sin cambios relevantes a lo largo del día. Las temperaturas quedarán entre 24 y 32 grados, con una noche claramente cálida y viento del este y nordeste, que podrá soplar con cierta intensidad durante la mañana y suavizarse al final de la jornada.

El tiempo en Elda

El interior vivirá una jornada de calor intenso, con cielo poco nuboso por la mañana y nubes altas durante la tarde. Elda alcanzará valores muy elevados, entre 19 y 36 grados, con humedad baja en las horas centrales y viento del sureste moderado, sin amenaza de lluvia y con ambiente seco a mediodía.

El tiempo en Torrevieja

La costa sur tendrá un día de estabilidad y cielos poco nubosos, con algunas nubes altas en las horas centrales y de la tarde. Las temperaturas serán más contenidas que en el interior, entre 23 y 29 grados, aunque el viento de levante soplará con fuerza moderada y rachas destacables, marcando la sensación en la calle.

El tiempo en Orihuela

Orihuela afronta un lunes de calor acusado, con cielo poco nuboso por la mañana y nubes altas durante buena parte de la tarde. Las temperaturas irán de 21 a 35 grados, con ambiente seco en las horas centrales y viento del este moderado, que podrá dejar rachas sensibles sin alterar la estabilidad general.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy dominará el tiempo estable, con cielo poco nuboso al inicio y paso de nubes altas durante la tarde. El contraste térmico será marcado, con mínima de 19 grados y máxima de 36 grados, humedad muy baja en las horas de más calor y viento flojo, sin lluvias previstas.

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El tiempo en Dénia

Dénia tendrá un lunes tranquilo, con cielo poco nuboso durante toda la jornada y ausencia de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre 22 y 32 grados, con ambiente cálido pero algo más suavizado junto al mar; el viento será flojo, con predominio del norte al inicio y giro a sureste por la tarde.