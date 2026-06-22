Alicante inyecta otros 5 millones en el contrato de limpieza para mejorar el servicio

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este lunes la tercera modificación del contrato de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, con la que inyectará otros 5,6 millones de euros en el servicio para el refuerzo de la limpieza en barrios y durante los fines de semana.

La Junta de Gobierno Local, en una reunión extraordinaria, ha validado la ampliación del contrato, que se suma a las dos anteriores: una de 5 millones para la recogida de poda y escombros y otra de 7,2 millones para la puesta en marcha del Plan de Ecoparques. Con todos los cambios, el contrato adjudicado a Netial (formada por Prezero España SAU y FCC Medio Ambiente SA) se eleva hasta los 377.474.995,38 euros para el periodo comprendido entre 2023 y 2031.

El acuerdo contempla que esta nueva modificación entre en vigor el 1 de julio, lo que también permitiría aplicar las reivindicaciones de la plantilla que provocaron la convocatoria de huelga para los días después de hogueras. Unas movilizaciones que se aplacaron tras la mediación del concejal del área, Rafael Alemañ, quien prometió, precisamente, la aprobación de este modificado antes de que concluyera el mes de junio.

El edil popular ha celebrado que, desde su llegada a la concejalía el pasado año, se ha completado "una mejora del contrato por casi 18 millones de euros en tres modificados" y ha subrayado que "el objetivo es mantener el estado de limpieza por más tiempo a lo largo del día, acortar el tiempo de respuesta para eliminar suciedad y reforzar los servicios durante el fin de semana".

El concejal de Limpieza, Rafael Alemañ, prueba uno de los nuevos vehículos que se incorporan al contrato / INFORMACIÓN

Plan de choque

La reorganización prevista permitirá reforzar a partir del 1 de julio el barrido manual complementario al ordinario, de lunes a viernes y fines de semana, con hasta 33 equipos nuevos de limpieza. Todos ellos, dotados con vehículos con sistemas de hidrolimpieza, además de para el repaso de plazas y zonas de juegos infantiles y de calistenia. También se ampliará el servicio de revisión de islas de contenedores a las tardes y fines de semana.

El modificado también se traducirá en un incremento del servicio de barrido manual los fines de semana, concretamente los sábados por la tarde, la mañana del domingo y los lunes por la tarde. Para atender esta mejora en los barrios, se destinarán 6 equipos de vehículods polivalentes con hidrolimpiador el sábado y domingo por la mañana, intercalando las zonas donde haya barrido manual ordinario. En la zona centro serán tres los equipos nuevos para el sábado por la tarde y domingo en horario de mañana o tarde, según requiera el servicio.

También se reforzará la limpieza de las plazas de los barrios en domingos con 6 equipos durante todo el año, ya que actualmente solo se implementan en verano. El jefe del servicio de Limpieza, Manuel Marco, ya explicó durante la presentación del nuevo dispositivo que con este tercer modificado se incorporan 22 nuevos vehículos a estas tareas: 6 eléctricos con caja de recogida y equipo de hidrolimpieza, otras seis de gasolina con las mismas características con mayor autonomía, seis furgones con equipos de hidrolimpieza de amplio rango y cuatro camiones con caja para repaso de las islas de contenedores y recogida de enseres y voluminosos. Para dichos equipos se habilitarán 24 puestos de trabajo, que en empleos fijos y parciales de fin de semana podrían rondar las 40 incorporaciones.