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“Alicante patina” visita las Hogueras sobre ruedas

El grupo realiza una ruta nocturna de 50 kilómetros y visita 75 monumentos plantados por toda la ciudad

&quot;Alicante patina&quot; con una hoguera

"Alicante patina" con una hoguera / INFORMACIÓN

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J. Hernández

J. Hernández

Patinadores del grupo “Alicante patina” realizaron una ruta nocturna en la que visitaron monumentos plantados estas fiestas de Hogueras por distintos barrios de Alicante. Se trata de una tradicional salida con motivo de las fiestas oficiales de la ciudad.

Cinco horas

El grupo cubrió 50 kilómetros a lo largo de cinco horas de patines, hogueras y buen ambiente en una ruta en la que participaron más de 20 personas (@alicantepatina).

Por otro lado, el Colegio de Enfermería de Alicante ha dado a conocer el fallo de los premios de Hogueras 2026 que convoca la entidad y que distingue a monumentos que tengan escenas relacionadas con la profesión enfermera.

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Monumentos

La hoguera Pla Hospital fue ganadora en la categoría de la mejor escena de foguera; Sant Blai-La Torreta la mejor escena de foguera infantil; y Block i Mostres, ganadora en la categoría de la mejor portalada de barraca. Elegidas por un jurado del Colegio de Enfermería junto a representantes de la Federació de Fogueres.

Pla Hospital, ganadora del premio a la mejor escena de foguera

Pla Hospital, ganadora del premio a la mejor escena de foguera / INFORMACIÓN

Foguera Sant Blai-La Torreta, premio mejor escena infantil

Foguera Sant Blai-La Torreta, premio mejor escena infantil / INFORMACIÓN

Barraca Block i Mostres, premio del Colegio de Enfermería a la portada

Barraca Block i Mostres, premio del Colegio de Enfermería a la portada / INFORMACIÓN

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