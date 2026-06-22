Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido Pilar de la HoradadaOla de calorMascletà hoyPlanes HoguerasNuevos radaresDirecto Hogueras 2026Programa de Hogueras
instagramlinkedin

Universidad de Alicante

Antonio Seller, egresado de la UA, galardonado con el Premio a la Excelencia en Ingeniería de Telecomunicación

Se trata del reconocimiento más importante de España al mejor Trabajo Fin de Máster en Fundamentos y Tecnologías Básicas de la Información y las Comunicaciones y sus Aplicaciones

De izquierda a derecha, Josué A. Nescolarde; Antonio Seller (el galardonado) y Stephan Marini

De izquierda a derecha, Josué A. Nescolarde; Antonio Seller (el galardonado) y Stephan Marini / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
J. Hernández

J. Hernández

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de España (COIT) y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicaciones (AEIT) han galardonado a Antonio Seller Rueda, egresado del Máster en Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Alicante con el Premio COIT-AEIT por su Trabajo Fin de Máster. El galardón es el reconocimiento más importante de España al mejor trabajo fin de máster en Fundamentos y Tecnologías Básicas de la Información y las Comunicaciones y sus Aplicaciones.

Titulado "Estudio y mejora del alcance de potencia máxima de filtros en tecnologías ESIW", el trabajo premiado ha sido dirigido por el profesor de la Escuela Politécnica Superior de la UA, Stephan Marini.

Ambas entidades detallan que sus premios a la excelencia reconocen "las mejores trayectorias académicas, fin de máster y tesis doctorales en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación y celebran el talento joven que impulsa el futuro de nuestra profesión".

Foto de familia de los premiados con las autoridades participantes en el acto

Foto de familia de los trece premiados con las autoridades participantes en el acto / INFORMACIÓN

Ministro

El acto de entrega de premios tuvo lugar en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO) en Madrid y contó con la presencia de Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, y Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Acompañaron al galardonado en el acto de entrega su tutor, Stephan Marini, y el director de la Escuela Politécnica Superior de la UA (EPS), Josué Antonio Nescolarde.

Premios

La XLVI edición de los Premios a la Excelencia en Ingeniería de Telecomunicación reconoció un total de 13 premios distribuidos en tres modalidades: Mejor Tesis Doctoral, Mejor Trabajo Fin de Máster y Mejor Trayectoria Académica en Ingeniería de Telecomunicación.

El secretario del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de España y de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicaciones, José Antonio Portilla, fue el encargado de explicar el proceso de evaluación y fallo de los premios, destacando la participación de universidades, evaluadores y jurado en una convocatoria que volvió a demostrar el alto nivel de los trabajos presentados.

Noticias relacionadas y más

Veteranos

“Estos reconocimientos están entre los más veteranos del sector, pero siguen atentos a las tendencias tecnológicas más actuales dentro de nuestro ámbito natural: el mundo digital”, señaló Portilla. Portilla destacó también que en esta edición se contó con 157 evaluadores, que realizaron 740 evaluaciones, y quiso reconocer expresamente su esfuerzo y dedicación en una tarea clave para garantizar el rigor del proceso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento levanta la mano y permite más días de fiesta en el Mercadito de Hogueras de Alicante
  2. Una de las playas más largas de España está en Alicante: casi 7 kilómetros de arena para disfrutar este verano
  3. La fórmula del éxito: ¿de dónde salen las cifras récord en eventos como las Hogueras de Alicante?
  4. El Ayuntamiento de Alicante envía a la jueza de Les Naus los correos que el vicealcalde dijo que no existían
  5. La alta toxicidad del cannabis sintético dispara los brotes psicóticos en menores en Alicante
  6. Génova confirma a Barcala como candidato del PP en Alicante en 2027
  7. Los centros comerciales de Alicante abren los domingos y (casi) todos los festivos desde este fin de semana
  8. La conselleria anuncia que dará más participación de los directores en la toma de decisiones tras las renuncias durante la huelga

Antonio Seller, egresado de la UA, galardonado con el Premio a la Excelencia en Ingeniería de Telecomunicación

El Parque Científico de Alicante refuerza su ecosistema tecnológico con la incorporación de Conwork

El Parque Científico de Alicante refuerza su ecosistema tecnológico con la incorporación de Conwork

Descubriendo Japón lleva a la gran pantalla el universo real de Ghost of Yōtei

Descubriendo Japón lleva a la gran pantalla el universo real de Ghost of Yōtei

Las mejores playas y calas para disfrutar de las Hogueras de Alicante

Las mejores playas y calas para disfrutar de las Hogueras de Alicante

Los mejores planes para hacer en Alicante en Hogueras: más allá de la mascletà y los racós

Los mejores planes para hacer en Alicante en Hogueras: más allá de la mascletà y los racós

Qué días abren y cierran los supermercados y centros comerciales de Alicante en Hogueras

Qué días abren y cierran los supermercados y centros comerciales de Alicante en Hogueras

La Aemet avisa sobre la ola de calor: estas Hogueras Alicante va a vivir temperaturas "extraordinarias"

La Aemet avisa sobre la ola de calor: estas Hogueras Alicante va a vivir temperaturas "extraordinarias"

Mascletà de hoy en Alicante: estreno de la Pirotecnia Pibierzo de León

Mascletà de hoy en Alicante: estreno de la Pirotecnia Pibierzo de León
Tracking Pixel Contents