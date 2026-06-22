Antonio Seller, egresado de la UA, galardonado con el Premio a la Excelencia en Ingeniería de Telecomunicación

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de España (COIT) y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicaciones (AEIT) han galardonado a Antonio Seller Rueda, egresado del Máster en Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Alicante con el Premio COIT-AEIT por su Trabajo Fin de Máster. El galardón es el reconocimiento más importante de España al mejor trabajo fin de máster en Fundamentos y Tecnologías Básicas de la Información y las Comunicaciones y sus Aplicaciones.

Titulado "Estudio y mejora del alcance de potencia máxima de filtros en tecnologías ESIW", el trabajo premiado ha sido dirigido por el profesor de la Escuela Politécnica Superior de la UA, Stephan Marini.

Ambas entidades detallan que sus premios a la excelencia reconocen "las mejores trayectorias académicas, fin de máster y tesis doctorales en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación y celebran el talento joven que impulsa el futuro de nuestra profesión".

Foto de familia de los trece premiados con las autoridades participantes en el acto / INFORMACIÓN

Ministro

El acto de entrega de premios tuvo lugar en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO) en Madrid y contó con la presencia de Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, y Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Acompañaron al galardonado en el acto de entrega su tutor, Stephan Marini, y el director de la Escuela Politécnica Superior de la UA (EPS), Josué Antonio Nescolarde.

Premios

La XLVI edición de los Premios a la Excelencia en Ingeniería de Telecomunicación reconoció un total de 13 premios distribuidos en tres modalidades: Mejor Tesis Doctoral, Mejor Trabajo Fin de Máster y Mejor Trayectoria Académica en Ingeniería de Telecomunicación.

El secretario del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de España y de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicaciones, José Antonio Portilla, fue el encargado de explicar el proceso de evaluación y fallo de los premios, destacando la participación de universidades, evaluadores y jurado en una convocatoria que volvió a demostrar el alto nivel de los trabajos presentados.

Veteranos

“Estos reconocimientos están entre los más veteranos del sector, pero siguen atentos a las tendencias tecnológicas más actuales dentro de nuestro ámbito natural: el mundo digital”, señaló Portilla. Portilla destacó también que en esta edición se contó con 157 evaluadores, que realizaron 740 evaluaciones, y quiso reconocer expresamente su esfuerzo y dedicación en una tarea clave para garantizar el rigor del proceso.