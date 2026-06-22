Coagulopatías: la batalla médica desde Alicante para mejorar la vida de los pacientes con enfermedades hemorrágicas

Las enfermedades hemorrágicas, como la hemofilia o la enfermedad de von Willebrand, representan uno de los grandes desafíos de la medicina especializada debido a la complejidad de su diagnóstico y tratamiento. Aunque se trata de patologías poco frecuentes, su impacto en la calidad de vida de los pacientes es considerable y requiere una atención continuada en la que participan diferentes especialidades médicas. Los avances terapéuticos de los últimos años han abierto nuevas posibilidades para mejorar el control de estas enfermedades, pero también han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la coordinación entre profesionales y seguir impulsando la formación sanitaria.

En este contexto, el Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant ha acogido la jornada «Coagulopatías 360º», impulsada por la Real Fundación Victoria Eugenia, con el objetivo de actualizar conocimientos y fomentar un abordaje multidisciplinar de los trastornos de la coagulación. El encuentro ha reunido a especialistas de Hematología, Ginecología, Rehabilitación, Enfermería y Medicina de Urgencias, quienes han compartido experiencias y analizado los avances más recientes en el tratamiento de estas patologías.

Nuevas terapias

La evolución de la investigación y el desarrollo de nuevas terapias han permitido mejorar notablemente la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con hemofilia y enfermedad de von Willebrand, el trastorno hemorrágico hereditario más común, causado por una deficiencia o mal funcionamiento de una proteína necesaria para que la sangre coagule adecuadamente.

Los especialistas coinciden en que uno de los principales retos sigue siendo la detección precoz y la necesidad de extender el conocimiento sobre estas enfermedades más allá de los centros de referencia, de manera que cualquier profesional sanitario pueda reconocer los síntomas y ofrecer una respuesta adecuada.

La jornada celebrada en Sant Joan ha permitido profundizar en algunos de los aspectos que actualmente centran la atención de la comunidad médica. Entre ellos destacan las terapias disponibles para las principales coagulopatías, el papel de la Enfermería especializada y el abordaje del sangrado menstrual abundante, una problemática que afecta a muchas mujeres con trastornos de la coagulación y que durante años estuvo infradiagnosticada.

Especialistas participantes en el Hospital de Sant Joan en las jornadas sobre coagulopatías / INFORMACIÓN

Visibilidad

Precisamente, uno de los cambios más significativos registrados en los últimos tiempos ha sido una mayor visibilidad de las mujeres portadoras o afectadas por hemofilia. Las modificaciones introducidas en la clasificación de esta enfermedad han permitido reconocer una realidad que durante décadas permaneció en un segundo plano y han favorecido una atención más específica y adaptada a sus necesidades. El abordaje del sangrado menstrual abundante se ha puesto también sobre la mesa.

Otro de los ámbitos abordados por los expertos ha sido la importancia del cuidado articular. Las hemorragias repetidas pueden provocar daños en las articulaciones y limitar la movilidad de los pacientes, por lo que la rehabilitación y el seguimiento especializado se consideran fundamentales para preservar su calidad de vida. Del mismo modo, la actuación rápida y coordinada de los servicios de Urgencias resulta esencial para tratar los episodios hemorrágicos y prevenir complicaciones.

Intercambio

Además de las sesiones científicas, el encuentro ha servido para fomentar el intercambio de experiencias entre profesionales de diferentes disciplinas. Este enfoque integral permite mejorar la coordinación entre especialidades y avanzar hacia una atención más personalizada y eficaz, adaptada a las necesidades de cada paciente.

Con iniciativas como «Coagulopatías 360º», el Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant refuerza su compromiso con la formación continuada y con la mejora de la atención a personas con enfermedades complejas. La colaboración entre especialistas y la actualización constante de conocimientos se consolidan como elementos clave para seguir avanzando en el tratamiento de unas patologías que, pese a ser poco frecuentes, requieren una respuesta sanitaria cada vez más especializada y multidisciplinar.