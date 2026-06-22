Educación destina 66,8 millones a dotar de recursos extraordinarios a los centros para el curso 2026-2027

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha aprobado la asignación de recursos extraordinarios destinados a la mejora académica (REMA) dirigidos a los centros de la Comunitat Valenciana sostenidos con fondos públicos. La dotación prevista para el curso 2026-2027 asciende a 66,8 millones de euros.

Por primera vez, y con el objetivo de contribuir a la simplificación burocrática, el departamento que dirige Carmen Ortí ha asignado estos recursos extraordinarios de oficio. De esta manera, todo el profesorado podrá acogerse al programa para facilitar su tarea docente, sin necesidad de realizar ningún tipo de solicitud previa.

Segundo ciclo

Además, la iniciativa contempla la asignación de horas adicionales de personal docente en aquellos centros que imparten enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con el objetivo de mejorar los resultados generales de escolarización del alumnado.

La dotación económica supone un incremento de 9,3 millones de euros respecto al curso anterior, lo que permitirá intensificar las actuaciones orientadas a reducir el abandono escolar temprano, mejorar la competencia en comunicación lingüística y aumentar las tasas de escolarización en etapas postobligatorias.

Dichas actuaciones e intervenciones deberán estar contempladas en el plan de actuación para la mejora (PAM) de los centros educativos.

Alumnos y profesores cocidos en las aulas de la Vega Baja / Asamblea de Docentes de la Vega Baja

Plantillas docentes

En los centros públicos, el programa se traducirá en la incorporación de 1.000 docentes adicionales -510 docentes de segundo ciclo de Infantil y Primaria y 490 docentes de Educación Secundaria-, con una asignación total de 59.987.238,50 euros.

Por provincias, recibirán estos recursos 411 centros en Alicante, 145 en Castellón y 492 en Valencia. Esta dotación de personal es complementaria e independiente a las cuestiones debatidas en las mesas sectoriales de negociación con las organizaciones sindicales.

Por su parte, los centros privados concertados contarán con una dotación de 6,8 millones de euros, que supondrá la asignación de 3.100 horas extraordinarias y la contratación de 124 docentes adicionales. Estos recursos se distribuirán entre 51 centros de la provincia de Alicante, 9 centros en la de Castellón y 115 en la de Valencia.

Atención a la diversidad

La distribución de estos recursos se realiza mediante criterios objetivos, que priorizan los centros con mayores necesidades. Entre ellos, se tienen en cuenta el número de alumnado matriculado, el grado de vulnerabilidad -medido por el alumnado en situación de compensación educativa- y los resultados de la Evaluación de Diagnóstico, especialmente en los niveles de competencia.

Gracias a esta dotación adicional, los centros podrán desarrollar actuaciones específicas incluidas en sus planes de mejora durante el curso escolar 2026-2027, orientadas tanto al refuerzo del aprendizaje como a la atención a la diversidad y la reducción de desigualdades educativas.