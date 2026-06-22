Una de cada cuatro enfermos de ELA recibe la ayuda de hasta 9.850 euros mensuales por dependencia extrema

En la Comunidad Valenciana hay cerca 400 personas que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y cada año se diagnostican cerca de un centenar de nuevos casos, lo que mantiene una demanda constante de recursos específicos y especializados, según datos de la propia Generalitat. Por ahora las ayudas económicas de entre 3.200 y 9.850 euros mensuales, en función del nivel de apoyo requerido por cada persona beneficiaria, llegan a 90 afectados, es decir, uno de cada cuatro aproximadamente, de ellos 33 en la provincia de Alicante, 49 en la de Valencia y 8 en Castellón.

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha resuelto estos expedientes, denominado de grado III+, una actuación que sitúa a la Comunidad Valenciana a la cabeza, a escala nacional, en el reconocimiento de prestaciones para patologías de alta complejidad y curso irreversible, explican desde el Consell. Desde Servicios Sociales afirman que "no hay lista de espera. Entran y si tienen toda la documentación es inmediato". La implantación de este grado ha permitido integrar la atención a estos enfermos dentro del sistema ordinario de prestaciones, sustituyendo las ayudas extraordinarias por derechos consolidados vinculados a la dependencia extrema.

El grado III+ está dirigido a personas con enfermedades irreversibles y de evolución rápida, que necesitan cuidados continuados y apoyo permanente para las actividades básicas de la vida diaria.

En la Comunidad Valenciana viven actualmente cerca de 400 personas con ELA y cada año se diagnostican cerca de un centenar de nuevos casos

Mecanismos de tramitación

La Generalitat, según ha destacado su presidente Juanfran Pérez Llorca, con motivo del Día Mundial de la ELA, ha reforzado los mecanismos de tramitación para acelerar el reconocimiento de este grado en los casos de mayor gravedad. De esta forma, las solicitudes son preferentes con un plazo máximo de tres meses para dictar y notificar la resolución desde su presentación, lo que permite reducir de forma significativa los tiempos de espera

El modelo de atención se completa con el soporte al tejido asociativo, a través de la subvención anual de 300.000 euros a la Asociación Valenciana de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ADELA CV), gestionada por la Dirección General de Personas con Discapacidad. Desde ADELA corroboran que la ley establece que el plazo máximo de resolución es de tres meses mediante el protocolo de agilización específico para esta patología, y de igual modo ocurre con el grado III+, "es decir, 3 meses máximo".

Desde la asociación indican que a partir de la recepción del Programa Individual de Atención PIA (incluido en el plazo) las personas beneficiarias deben presentar la documentación de la contratación del servicio, a través de una empresa autorizada o mediante la contratación directa de asistentes personales. Para ello, disponen de un plazo máximo de tres meses para realizarlo. "Una vez presentada la documentación requerida, si se entrega antes del día 1 de cada mes y con carácter previo al inicio del servicio, la prestación suele abonarse antes de que se deba realizar el pago del servicio contratado, por lo que, en la práctica, de este modo no sería necesario adelantar el dinero".

Imagen de un enfermo de ELA que vuelve a hablar con su propia voz gracias a una investigación con IA del Campus de Alcoy / Juani Ruz

Devastadora

En cualquier caso, la ELA continúa siendo una de las enfermedades neurodegenerativas más devastadoras y desconocidas. Desde las asociaciones que trabajan con pacientes y familias alertan de que los recursos y las prestaciones no avanzan al mismo ritmo que la enfermedad, una situación que agrava el impacto del diagnóstico y dificulta el acceso a la atención especializada.

«La enfermedad avanza mucho más rápido de lo que avanzan los recursos. Incluso las subvenciones y las prestaciones llegan más despacio que la propia capacidad de las familias para asumir el diagnóstico», explica Beatriz de Mergelina, psicóloga de Colibrí, una asociación de Santa Pola dedicada a la atención de personas con ELA y la esclerosis múltiple, entidad que ha sido seleccionada en la convocatoria de proyectos sociales de la Fundación La Caixa.

La especialista señala que el momento del diagnóstico suele venir acompañado de un fuerte impacto emocional. «La ELA es una gran desconocida y es una etiqueta a la que se le tiene mucho miedo. La gente está muy perdida, busca segundas opiniones y pasa bastante tiempo hasta que llegan a una asociación. Muchos ni siquiera llegan a hacerlo», afirma.

Desde la entidad se ofrecen sesiones de fisioterapia, psicología, terapia ocupacional, talleres de mantenimiento físico, estimulación cognitiva y grupos de ayuda mutua para familiares y cuidadores. Además, cuando la pérdida de autonomía es importante, los profesionales se desplazan a los domicilios. «Lo que intentamos es atender esa ansiedad, ese miedo a la dependencia, la preocupación por el futuro y el sentimiento de pérdida. Al final, es una enfermedad muy cruel y nuestro objetivo es que las personas no se sientan solas», asegura.

Esclerosis múltiple

María Teresa Aldeguer, voluntaria de la asociación desde hace más de quince años, conoce de cerca el sufrimiento que generan estas enfermedades, en su caso la esclerosis múltiple, pues su cuñado fue diagnosticado cuando sus cuatro hijos eran pequeños y años después dos de ellos desarrollaron también la enfermedad.

«Mi cuñada tuvo que ponerse a trabajar y entre toda la familia nos ocupamos de los niños. Después, una de las hijas enfermó con 16 años y años más tarde el pequeño, que era un bebé cuando diagnosticaron a su padre, también. Imagínate el sufrimiento de esa familia», relata.

A pesar de las dificultades, destaca la actitud de muchos pacientes. «Sorprendentemente, personas muy positivas. Pasan brotes, ingresos y momentos muy duros, pero vuelven a levantarse. Es admirable», afirma.

Una actividad en la asociación Colibrí de Santa Pola para personas con enfermedades neurodegenerativas / INFORMACIÓN

Faltan avances

La voluntaria también recuerda el caso de la madre de una amiga, cuyo diagnóstico de ELA llegó cuando ya estaba muy avanzada. «Pensaban que tenía problemas en la columna y la operaron, pero cada vez iba peor. Después de una insuficiencia respiratoria empezaron a hacerle pruebas y descubrieron la enfermedad», recuerda.

María lamenta la falta de avances más significativos en estas patologías pese a la investigación. «Ves a personas que van perdiendo movilidad muy deprisa y te preguntas por qué no se puede avanzar más (y no solo en esclerosis lateral, también en la múltiple). La tecnología progresa muchísimo y, sin embargo, todavía faltan soluciones para estas enfermedades», sostiene. Desde las asociaciones aseguran que cada vez más personas conocen su labor gracias a las campañas de sensibilización y al trabajo conjunto con otras entidades. Sin embargo, consideran que todavía queda mucho camino por recorrer.

«Lo importante es que los pacientes y las familias sepan que no están solos. Porque cuando llega una enfermedad como la ELA, el apoyo emocional y social se vuelve tan importante como el sanitario», concluye la psicóloga.