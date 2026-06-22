Famílies pel Valencià critica que Educación no atiende la reclamación sobre la lengua en Infantil

La asociación Famílies pel Valencià denuncia que la Conselleria de Educación no ha rectificado la configuración de la lengua base en la mayoría de centros que habían pedido que la segunda aula de Infantil de 3 años se configurara en valenciano. La lengua base de estas aulas se había asignado teniendo en cuenta solo el proceso de admisión del alumnado que se incorporó en las aulas de dos años el curso 2025/2026, dejando sin margen de elección a las familias con criaturas que se incorporarán al sistema educativo con 3 años el curso 2026/2027, tal y como explican desde el colectivo, que entiende que no se respeta la voluntad de la mayoría de padres. Además, la asociación se felicita por la apertura de seis aulas en valenciano en localidades castellanohablantes gracias a la presión realizada.

Por su parte, desde la Conselleria de Educación aclaran que, en cuanto a la planificación lingüística, se está estudiando caso por caso todas las localidades y los centros donde se ha detectado que pudiera haber una demanda no satisfecha de plazas tanto en valenciano como en castellano.

La asociación se felicita por la apertura de seis aulas en valenciano en localidades castellanohablantes gracias a la presión realizada

Procedimiento

"Actualmente se está realizando un estudio detallado de las unidades disponibles. En consecuencia, cuando se detecten estas demandas se procederá a ofrecer una solución, siempre que esta respeto el derecho de terceras personas. Respecto a la apertura de unidades en valenciano en zonas castellanohablantes, queremos recordar que la ley establece por defecto la creación de unidades en castellano y, si hay demanda de valenciano se abren las unidades necesarias. No se trata, por lo tanto, de rectificaciones de la conselleria sino del procedimiento que establece la ley", apuntan desde el Consell.

"Se está haciendo un estudio pormenorizado de las unidades que hay, y a partir de ahí la posibilidad de ir cambiando alguna de las unidades de lengua base para, sin perjudicar los derechos de terceras personas, poder satisfacer la demanda global de todas las familias", ha declarado Ignacio Martínez Arrúe, director general de Ordenación Educativa.

Desde Famílies pel Valencià indican que la semana pasada, y a raíz de una denuncia pública que realizaron como asociación, la Conselleria de Educación afirmó que "si se detecta que algunas familias se quedan sin plaza en una lengua base, y se considera una oferta suficiente para constituir un nuevo grupo, se pedirá un informe a Inspección para ver la posibilidad de cambiar la lengua en un grupo siempre que no afecte el derecho del resto de alumnado”. Añaden que, durante estas últimas semanas, muchos de los centros afectados por esta situación han pedido informes a la Inspección educativa y, en la mayoría de los casos, estos informes han sido positivos.

Así ha sido la vuelta el cole en Alicante: 303.200 alumnos inician el curso pendientes del cambio de lengua y del tiempo /

Solo una escuela

A pesar de este hecho, la asociación afirma que solo tienen constancia del cambio de la configuración de los grupos en una única escuela. Por ello, teme que sin la rectificación de Conselleria de Educación el curso que viene empezará con centenares de niños que tendrán que estudiar toda la etapa de Infantil y Primaria "en condiciones inadmisibles que se hubieran podido evitar: en algunos casos en grupos descompensados (aulas en valenciano al límite y aulas en castellano prácticamente vacías), y en otros directamente en la lengua base contraria a la primera voluntad de sus familias".

La asociación lamenta la degradación de la educación en valenciano que provoca la aplicación de la Ley de Libertad Educativa por parte de la Generalitat “a pesar de que esta tenía en sus manos la oportunidad de escuchar las quejas y denuncias de las familias y rectificar”.

Familíes pel Valencià recuerda que antes de empezar el proceso de admisión se solicitó una reunión a los responsables del Consell para saber qué pasos se tendrían que seguir para pedir la reversión de las aulas cuando la demanda del valenciano superaba más del 75% de las solicitudes, así como los criterios que se aplicarían en la hora de estudiar cada caso.

Poco trasparente

La asociación tilda de poco transparente e inadmisible todo el proceso. Por este motivo, vuelven a insistir en la necesidad de aclarar estas dudas y exige a la administración educativa la creación de un protocolo claro que permita hacer llegar las quejas y que estas sean atendidas porque el derecho a una educación de calidad y en valenciano del alumnado no se vea perjudicado. Por otro lado, la asociación ha mostrado su satisfacción por la creación de seis aulas en valenciano en las comarcas castellanohablantes tal y como había sido la voluntad de las familias.

Este hecho vuelve a demostrar, según la asociación, que “el objetivo de hacer desaparecer el valenciano de estas comarcas se ha convertido en un fracaso de la Conselleria de Educación”. El colectivo considera la rectificación de la Conselleria de Educación, que en un principio no había abierto ninguna aula en valenciano, un triunfo de las familias que han luchado para conseguir el derecho a estudiar en valenciano y las felicita por su firmeza. Finalmente, la entidad asegura que todos estos problemas son la consecuencia de la aplicación de la Ley de Libertad Educativa y, por eso, desde la entidad vuelven a pedir su inmediata derogación.