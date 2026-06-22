María Teresa Ruiz Cantero, catedrática de la UA, ponente en un acto sobre investigación médica y género

María Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante (UA), ha sido una de las expertas invitadas al acto "Somos. Contamos: fin de la discriminación de las mujeres en la investigación de la salud’, organizado por el Ministerio de Ciencia, Innovación para exponer los sesgos de género en la investigación científica de la salud.

Investigadora del Grupo de Determinantes Sociales de la Salud del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) desde sus comienzos en 2006, María Teresa Ruiz Cantero, doctora en Medicina y Cirugía y Máster en Salud Pública, ha dedicado toda su trayectoria científica a la salud de las mujeres desde la perspectiva de género.

Brecha

Así, fue invitada a este acto, en el que se reivindicó la importancia de eliminar esta brecha de género en la investigación y la atención sanitaria y donde se anunció una misión específica sobre salud de las mujeres a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), que lanzará una "‘misión" específica destinada a la salud de las mujeres y reservará fondos específicos para proyectos en el ámbito de las biotecnologías que se orienten a enfermedades poco investigadas de las mujeres y a través del Instituto de Salud Carlos III, que creará una línea estratégica específica de acción y lanzará, además, una nueva convocatoria para proyectos cooperativos entre distintas áreas de los Centros de Investigación Biomédica en Red.

Revistas internacionales

María Teresa Ruiz Cantero ha expresado su “satisfacción” por haber podido exponer los resultados de investigación sobre sus trabajos sobre sesgos de género en el área de la salud, que han sido publicados, entre otros, en revistas internacionales como "British Medical Journal", "Bulletin of the World Health Organization", "Social Science and Medicine", "Journal Epidemiology and Community Health", y "Health and Place".

Xarxa Vives

La catedrática de la UA, quien relató algunos de sus resultados de investigación, explicando casos concretos, es miembro de la Comisión Académica de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya para la Incorporación de la perspectiva de género en las Carreras Universitarias de Cataluña (Responsable de las carreras de Ciencias de la Salud).

Acaba de elaborar la Guía para la incorporación de la perspectiva de género en Medicina para la Xarxa Vives.