El Parque Científico de Alicante refuerza su ecosistema tecnológico con la incorporación de Conwork

El Parque Científico de Alicante (PCA) ha formalizado la incorporación de Conwork Sistemas de Gestión S.L. a su ecosistema de innovación. La empresa está especializada en el desarrollo de software, transformación digital y automatización de procesos empresariales, actuando como partner tecnológico de I+D+i para organizaciones que buscan optimizar su gestión mediante soluciones digitales avanzadas.

La firma del acuerdo de vinculación ha contado con la participación de María Jesús Pastor, vicerrectora de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica de la Universidad de Alicante; Esteban Pelayo, gerente del Parque Científico de Alicante; y Fernando Tomás, fundador de la compañía.

Con esta incorporación, el Parque Científico continúa fortaleciendo su comunidad de empresas tecnológicas innovadoras, incorporando una compañía especializada en uno de los grandes retos de las organizaciones actuales: la integración de sistemas, la automatización de procesos y la mejora de la eficiencia operativa a través de la tecnología.

Fernando Bañón, CEO de Conwork, junto a la vicerrectora de la UA, María Jesús Pastor, en el momento de la firma. / INFORMACIÓN

Fragmentación

Conwork nace para dar respuesta a una problemática habitual en muchas empresas, especialmente pymes y organizaciones en crecimiento: la fragmentación operativa derivada del uso de múltiples herramientas y plataformas que funcionan de forma aislada. Esta situación provoca duplicidades, tareas manuales repetitivas, dificultades para compartir información y una pérdida significativa de productividad y competitividad.

Para afrontar este reto, la compañía desarrolla soluciones tecnológicas basadas en la nube bajo el modelo Software as a Service (SaaS), ofreciendo herramientas más accesibles, escalables y seguras que los desarrollos tradicionales a medida. Su propuesta se basa en conectar sistemas, personas y procesos para que la información fluya de forma unificada y automatizada dentro de las organizaciones.

La metodología de trabajo se inspira en los principios LEAN, orientados a eliminar actividades que no aportan valor y a optimizar los recursos disponibles. A través de este enfoque, la empresa diseña ecosistemas digitales capaces de automatizar tareas, reducir tiempos de gestión y mejorar la toma de decisiones empresariales.

Automatización

Entre sus principales líneas de actividad destacan el desarrollo de plataformas SaaS, la integración de sistemas mediante APIs, la automatización de procesos y el desarrollo de soluciones especializadas para diferentes sectores empresariales. La compañía cuenta además con productos propios como sistemas ERP para la gestión integral de empresas, plataformas CRM orientadas a la captación y fidelización de clientes y soluciones TMS específicas para la gestión del transporte y la logística.

Uno de los ámbitos donde ha desarrollado una mayor especialización es el sector del transporte y la logística, para el que ofrece herramientas capaces de optimizar cargas, rutas, seguimiento de flotas y gestión documental. Asimismo, la empresa trabaja con distribuidores de servicios y organizaciones vinculadas a la gestión y tramitación de vehículos, desarrollando soluciones adaptadas a las necesidades específicas de estos sectores.

Además de sus plataformas estándar, la compañía participa en proyectos de innovación tecnológica mediante el desarrollo de software avanzado e integración de sistemas complejos, permitiendo a las organizaciones crear entornos digitales completamente adaptados a sus modelos de negocio.

Olivia Estrella, responsable de desarrollo estratégico del Parque Científico; Esteban Pelayo, gerente; María Jesús Pastor, vicerrectora de la UA; Fernando Tomás, CEO y fundador de Conwork; y Héctor López, responsable de comunicación del parque / INFORMACIÓN

Innovación

La incorporación de la firma al Parque Científico de Alicante abre nuevas oportunidades de colaboración con empresas innovadoras, startups, investigadores y grupos de investigación de la Universidad de Alicante, especialmente en ámbitos relacionados con la digitalización, la automatización, la gestión empresarial y el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas.

Durante la firma del acuerdo, el fundador de Conwork, Fernando Tomás, destacó que “formar parte del Parque Científico de Alicante supone una oportunidad para seguir creciendo dentro de un ecosistema donde la innovación, la tecnología y la colaboración empresarial forman parte del día a día. Nuestro objetivo es ayudar a las organizaciones a simplificar su gestión y aprovechar todo el potencial de la transformación digital”.

Por su parte, Esteban Pelayo señaló que “la incorporación de Conwork refuerza la capacidad tecnológica del ecosistema del Parque Científico de Alicante. Su experiencia en integración de sistemas, automatización y desarrollo de plataformas digitales aporta un gran valor a las empresas que buscan mejorar su eficiencia y afrontar con garantías sus procesos de transformación digital”.