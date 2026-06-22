El PP y Vox rectifican tras las críticas por la parálisis de la comisión de Les Naus en las Cortes y proponen tres sesiones antes de agosto

La comisión de investigación sobre las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus de Alicante se agiliza. La Mesa del órgano, presidida por Ana Vega, de Vox, ha solicitado este lunes a la Mesa de las Cortes Valencianas habilitar los días 8 y 23 de julio para celebrar otras dos sesiones antes del mes de agosto, que se considera inhábil en la cámara autonómica.

A estas fechas se sumaría la del día 2 de julio, ya planteada para celebrar una nueva sesión en una comisión en la que el PP y Vox, que ostentan la mayoría, han solicitado llamar a miembros del tripartito de izquierdas de Alicante, que gobernó en la ciudad entre 2015 y 2017, cuando se inició el expediente de venta del terreno, pese a que se paralizó en 2017 y dicha venta se ejecutó ya con el actual alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, en el máximo cargo municipal.

El 2 de julio comparecerán quien fuera alcalde de Alicante con el PSOE, Gabriel Echávarri; su vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar) y quien fuera responsable de Contratación y portavoz del equipo de gobierno en aquel momento, Natxo Bellido, de Compromís.

Junto a ellos, la número cuatro es Sofía Morales, concejala de Hacienda con el PSOE en etapa del tripartito, y también figura Toni Gallego, su homólogo entre 2023 y 2025, electo por el PP y que dimitió tras las presiones de Vox para que dejara el cargo por incumplir la regla de gasto. La otra persona propuesta en esta primera tanda es Antonio Faura, técnico de Urbanismo, citado a declarar como testigo en la investigación judicial que suma 15 imputados.

Los nombres para los días 8 y 23 de julio todavía no se conocen. Según fuentes cercanas a la comisión, actualmente “se están negociando”. Desde el PSPV, que ostenta la Secretaría de la Mesa a través de María José Salvador, afirman que han propuesto para el día 8 de julio los mismos nombres que plantearon para la sesión del día 2.

Estos son el alcalde de Alicante, Luis Barcala; quien fuera su concejala de Urbanismo y número tres de la lista municipal del PP, Rocío Gómez, que dimitió cuando INFORMACIÓN destapó el caso señalando que la edil había sido una de las beneficiarias de viviendas protegidas en el residencial; Germán Pascual, vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante y autor de polémicos informes sobre el caso; Paloma Romero, jefa de Patrimonio que redactó los informes bajo las órdenes de Pascual; María Pérez Hickman, directora de Organización Interna del Ayuntamiento, cargo del que dimitió tras publicarse que sus dos hijos y un sobrino habían recibido también viviendas (aunque se mantiene como jefa de Contratación); y Francisco Ordiñana, administrador de Fraorgi, empresa que gestionó la construcción de la urbanización y seleccionó a los adjudicatarios de viviendas protegidas, que ya se negó a comparecer en la comisión municipal.

Todos estos nombres figuran en el plan de trabajo que propuso Vox para la comisión y que fue aceptado con los votos del PP, pese a sus intentos de excluir al alcalde de Alicante, Luis Barcala. En dicho plan no aparecen cargos como la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Vivienda, Susana Camarero; el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, o el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, hecho que suscitó críticas de la izquierda.

Reacción a las críticas

Las propuestas para habilitar tres sesiones de la comisión en julio se realizan tras las críticas contra el PP y Vox por haber paralizado el órgano durante meses. La comisión se aprobó en febrero, se constituyó a principios de marzo y desde entonces no ha habido ninguna comparecencia. El plan de trabajo contempla, como mínimo, una sesión al mes, pero sin embargo, el pasado 9 de junio, ambas formaciones, con mayoría en la cámara autonómica, aprobaron el calendario parlamentario que habilitaba solamente aquella semana para la celebración de comisiones. Ninguno de estos dos partidos había convocatoria alguna para la comisión, teniendo que hacerlo en adelante por la vía de urgencia y suscitando, así, dudas respecto a la voluntad de hacer funcionar el órgano. Con estas tres sesiones, el PP y Vox pretenden agilizar las comparecencias, aunque con críticas por haber priorizado la asistencia de representantes de la izquierda en un caso que ha beneficiado a personas relacionadas con instituciones gobernadas por el PP y que actualmente suma 15 imputados.