Alicante estrena vuelo directo a Estambul: Turquía se convierte en el país número 33 conectado con el aeropuerto

El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández estrena este martes, 23 de junio de 2026, una nueva conexión internacional: los vuelos directos con Estambul, operados por Pegasus Airlines. Con esta ruta, Turquía se convierte en el país número 33 con vuelos directos desde el aeródromo alicantino.

El vuelo inaugural llega hoy

Según ha informado el propio aeropuerto a través de sus redes sociales, el vuelo inaugural procedente de Estambul Sabiha Gökçen tiene prevista su llegada a Alicante a las 13.20 horas.

La nueva ruta supone la entrada de Turquía en el mapa de conexiones directas del aeropuerto alicantino, que sigue ampliando su red internacional en un año de fuerte actividad aérea.

Una conexión con valor turístico y estratégico

La apertura de una ruta directa con Estambul no solo facilita los viajes entre Alicante y Turquía. También refuerza el papel del aeropuerto como puerta de entrada a la Costa Blanca para nuevos mercados internacionales.

Estambul, además, es uno de los grandes nodos aéreos entre Europa y Asia, por lo que esta conexión puede abrir nuevas posibilidades tanto para viajeros turísticos como para pasajeros que buscan enlazar con otros destinos.

Pegasus Airlines aterriza en Alicante

La ruta estará operada por Pegasus Airlines, compañía turca con base en el aeropuerto de Estambul Sabiha Gökçen. Su llegada suma una nueva aerolínea y un nuevo país al panel de destinos del aeropuerto alicantino.

Para Alicante-Elche, el estreno supone otro paso en la diversificación de su tráfico internacional, tradicionalmente muy vinculado a Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Bélgica, países nórdicos e Irlanda.

El país número 33 con vuelo directo

El dato más llamativo es el salto en conectividad: con esta nueva ruta, Turquía pasa a ser el país número 33 conectado directamente con Alicante-Elche.

El aeropuerto lo ha resumido en sus redes con un mensaje claro: “Llegó el día”. Y el estreno confirma la creciente proyección internacional de una infraestructura clave para el turismo, la movilidad y la economía de la provincia.