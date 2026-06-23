Goteras sobre las incubadoras en Neonatología del Hospital de Alicante

Las averías recurrentes en las instalaciones de la Unidad de Neonatología del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante han llevado al personal sanitario a reclamar una reforma integral de unas dependencias que consideran «obsoletas» y que, aseguran, ya han llegado a afectar directamente a los pacientes. Goteras sobre incubadoras, cascadas de agua procedentes del techo, humedades, placas desprendidas y sistemas eléctricos próximos a filtraciones son algunas de las incidencias que se repiten desde hace años en la cuarta planta del centro.

«Es un problema estructural del hospital, pero donde más lo vivimos es en la cuarta planta», explican trabajadores de la unidad, que aseguran que las fugas de agua se producen de forma periódica debido al envejecimiento de las tuberías y del sistema de climatización de un edificio con alrededor de seis décadas de antigüedad.

El centro afirma que se van a renovar las tuberías de este y otros servicios con un coste de medio millón

Hasta el 30 de junio

Desde el departamento de salud han explicado que se ha publicado un expediente para la renovación de tuberías generales del centro, con un presupuesto base de licitación cercano al medio millón de euros, que es un paso indispensable para hacer mejoras. El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el 30 de junio. «En cuanto estén cambiadas las tuberías, se procederá a la reforma de servicios y plantas, priorizando la Unidad de Neonatología, entre otras».

Las incidencias en este servicio, según los sanitarios, se suceden desde hace años, aunque en las últimas semanas se han producido varios episodios que consideran especialmente graves. Hace un mes y medio, un reventón en una tubería de agua caliente provocó una inundación que afectó tanto a la planta de Neonatología como a otra contigua.

El agua llegó a cubrir el suelo hasta el punto de obligar al personal a improvisar barreras con toallas para contener la filtración. «Había agua por todas partes. Teníamos los pies mojados y tuvimos que hacer parapetos con toallas para evitar que siguiera extendiéndose», relatan.

Un reciente reventón de tubería obligó a usar toallas para hacer barreras y contener la filtración

Nueva avería

Apenas unas semanas después, una nueva avería volvió a obligar a intervenir a los equipos de mantenimiento. En esta ocasión, el origen se atribuyó a problemas relacionados con el sistema de aire acondicionado y a una condensación mal canalizada. Sin embargo, el incidente tuvo consecuencias más delicadas.

Según relata uno de los sanitarios, durante una guardia nocturna comenzó a caer agua directamente desde el techo sobre una incubadora ocupada por un recién nacido. La filtración se produjo a través de una luminaria del techo y obligó a trasladar de inmediato al bebé. «Hubo que mover al niño de sitio en plena noche, llamar a mantenimiento y al supervisor.

La incubadora está cerrada -por lo que el bebé no se mojó- pero el agua caía justo encima». El traslado, asegura el profesional, provocó la desestabilización del recién nacido, una circunstancia especialmente delicada en pacientes con una gran vulnerabilidad clínica.

Estado del techo en una zona de la planta de neonatos en el Hospital General de Alicante. / INFORMACIÓN

Sistemas eléctricos

Además del riesgo para los menores ingresados, alertan del peligro que supone la presencia simultánea de agua y sistemas eléctricos. «Muchas veces las filtraciones salen precisamente por las zonas de los focos de luz. Cae agua donde hay electricidad y eso puede provocar cortocircuitos o apagones», advierten. De ahí de que hayan optado por hacer pública la situación.

Las goteras forman parte, según los trabajadores, del día a día de la planta. Aseguran que cada cuatro o cinco días aparecen nuevas filtraciones en la zona de incubadoras y que resulta habitual tener que sustituir placas del falso techo deterioradas por la humedad.

La situación no se limita a Neonatología. El año pasado otra fuga de agua inutilizó material almacenado en una dependencia próxima y, según explican, también existen cubos repartidos en otras zonas del hospital, como los vestuarios de la planta baja, para recoger el agua que cae de forma constante.

«No son incidencias puntuales. Son parches sobre un problema estructural mucho más grande», aseguran.

Manchas de agua en el techo / INFORMACIÓN

Lejos de estándares europeos

Más allá de las filtraciones, quienes están día a día en el servicio consideran que las instalaciones se encuentran desfasadas para una unidad que atiende a los pacientes más frágiles del hospital. Denuncian falta de espacio para las familias, dificultades para moverse entre equipos y monitores y un sistema de iluminación que no responde a las necesidades actuales de los cuidados neonatales.

«Las luces deberían ser regulables e individuales para favorecer cuidados centrados en el desarrollo de los bebés, pero tenemos iluminación general que a veces funciona y a veces no. No es una unidad adaptada a los estándares europeos», lamentan.

La UCI neonatal dispone de diez puestos de cuidados intensivos y el conjunto de la unidad atiende habitualmente alrededor de treinta recién nacidos repartidos en distintos boxes.

Los sanitarios afirman que en ocasiones el agua cae por zonas donde hay instalaciones eléctricas / INFORMACIÓN

De referencia provincial

El Hospital General Universitario Doctor Balmis es uno de los centros de referencia para la atención neonatal en la provincia de Alicante. Además de recibir pacientes complejos procedentes de otros hospitales, concentra tratamientos altamente especializados como la hipotermia terapéutica, utilizada en determinados casos de daño neurológico neonatal.

Precisamente por ello, los profesionales reclaman una actuación de mayor envergadura y no simples reparaciones puntuales.

«Lo que hace falta es una reforma integral. El problema no son solo las goteras; toda la unidad está muy anticuada y no reúne las condiciones que deberían tener unos cuidados neonatales modernos», concluyen.