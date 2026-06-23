El ministro Puente se reunirá el lunes con vecinos de Alicante para abordar el futuro Parque Central

El ministro de Transportes, Óscar Puente, visitará Alicante el próximo lunes para reunirse con colectivos vecinales de la ciudad y abordar el futuro del Parque Central. La infraestructura, demandada por la ciudadanía desde el siglo pasado, “nunca ha estado tan cerca”, según ha expresado el socialista. Además, el dirigente añade que, tanto en este tema como en la retirada de las vías de Casa Mediterráneo, la pelota está en el tejado del Ayuntamiento.

En respuesta al senador de Compromís Enric Morera durante la sesión de control en el Senado, Puente ha expresado que Alicante vive un momento clave para su futuro y que el proyecto del Parque Central y la Estación Intermodal convertirá a la ciudad en “nodo estratégico de la Comunitat Valenciana y del Corredor Mediterráneo”. Es por ello que el ministro se ha comprometido a escuchar las reivindicaciones históricas de los vecinos en un encuentro que tendrá lugar el 29 de junio.

En cuanto a los avances para el desarrollo del Parque Central, el titular de Transportes ha recordado que el ministerio ya planteó este mismo mes un borrador de convenio que incluía una propuesta de financiación, a repartir con el Ayuntamiento y la Comunitat. El objetivo de las distintas administraciones es que la firma del documento pueda producirse antes de que concluya el año. Sin embargo, por ahora, solo el ministerio ha “reservado” la partida correspondiente.

En cuanto a la retirada de las vías de Casa Mediterráneo, otra actuación reivindicada por los vecinos que implica al gobierno local y a Transportes, Puente ha afirmado que están a la espera de que el ejecutivo municipal concluya un estudio de viabilidad, necesario para poder suscribir el convenio que permita la integración del recinto de la estación de Benalúa en la trama urbana y mejorar así la accesibilidad al Parque del Mar.

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