Una paella gigante como premio a los racós y barracas que superen los 400 kilos de vidrio recuperado estas Hogueras

Las Hogueras de Alicante vuelven a poner a prueba su compromiso con el medio ambiente. En plena celebración de la Fiesta Oficial de la ciudad, el Ayuntamiento de Alicante y Ecovidrio han lanzado un nuevo desafío dirigido a comisiones de hogueras, barracas y racós: lograr la recogida de más de 400 kilos de envases de vidrio para optar al sorteo de una paella gigante.

La iniciativa forma parte de la campaña "La Banyà Verde", una acción con la que ambas entidades buscan reforzar los hábitos de reciclaje durante las Hogueras y demostrar que la tradición, la convivencia y la sostenibilidad pueden ir de la mano. El premio pretende reconocer el esfuerzo colectivo de las agrupaciones festeras que contribuyan activamente a reducir el impacto ambiental.

El concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, ha animado a las entidades participantes a hacer uso de los contenedores habilitados por Ecovidrio y entrar en este sorteo “como incentivo a la fiesta y a esa labor por la sostenibilidad en la que todos debemos estar comprometidos en pro de un futuro mejor para nuestro medio ambiente y la preservación del planeta y sus frágiles ecosistemas”.

Mapa de contenedores para facilitar la participación

Con el objetivo de favorecer la recogida selectiva, la campaña dispone de un mapa interactivo en la página web oficial de La Banyà Verde. A través de esta herramienta, cada comisión puede localizar fácilmente el contenedor que tiene asignado para depositar los envases de vidrio.

Además, la iniciativa también invita a la ciudadanía a participar activamente apoyando a sus hogueras y barracas favoritas. Los vecinos y visitantes pueden colaborar reciclando sus envases en los puntos asignados, contribuyendo así a incrementar las cifras de recuperación de vidrio y a reforzar el compromiso ambiental de las agrupaciones participantes.

La campaña incorpora este año una vertiente de promoción de la cultura festera alicantina. Desde la misma página web, los usuarios podrán descargar las definiciones elaboradas por Ecovidrio y la Federació de Fogueres de Sant Joan para difundirlas a través de las redes sociales.

La acción busca respaldar la reivindicación para que los términos “foguerer” y “barraquer” sean incorporados al diccionario de la Real Academia Española, una petición que pretende reconocer oficialmente dos figuras esenciales en las fiestas de Hogueras.

Beneficios del reciclado de vidrio

Los alicantinos recicla anualmente cerca de siete toneladas de vidrio, unos 18 kilos por habitante. El reciclaje de vidrio es crucial para la protección del medio ambiente. El vidrio es un material 100% reciclable y puede ser reutilizado infinitas veces sin perder calidad ni pureza.

Al reciclar una botella de vidrio, ahorramos energía, reducimos la emisión de CO2 y evitamos la acumulación de residuos en los vertederos. Además, el reciclaje de vidrio ayuda a conservar los recursos naturales, ya que disminuye la necesidad de extraer materias primas.