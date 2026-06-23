El PSOE acusa a Barcala de "esconder" tras las Hogueras el pago de 22 millones en Limpieza por "imprevistos"

El PSOE del Ayuntamiento de Alicante asegura que el gobierno de Luis Barcala ha aprobado por la vía de urgencia, en plena celebración de las Hogueras, el pago de 22 millones de euros a la empresa responsable de la Limpieza por "necesidades no previstas en el contrato original". Un incremento que, a juicio de los socialistas, resulta "injustificado" porque "no garantiza un aumento de las horas efectivas de limpieza que recibe la ciudad".

El concejal socialista Raúl Ruiz ha criticado que el gobierno municipal haya aprobado este modificado el pasado 22 de junio, apenas unas horas antes de la mascletà, “cuando toda la atención pública estaba centrada en las Hogueras". Según el edil, "no es un refuerzo del servicio ni los cien nuevos barrenderos que prometió Barcala" sino que "lo que ha hecho el Ayuntamiento es aprobar una ampliación millonaria para que la empresa deje de cumplir tarde obligaciones que ya asumió cuando firmó el contrato, mientras Alicante continúa soportando un servicio claramente insuficiente".

Falta de previsión

El grupo socialista ha recordado que "el propio expediente mantiene las mismas 30.789 jornadas de trabajo comprometidas en el contrato, por lo que esta modificación no supone un incremento real del servicio de limpieza viaria". Además, alerta de que más de 3,2 millones de euros del modificado "corresponden al servicio de recogida de residuos", por lo que los socialistas consideran imprescindible que el gobierno municipal explique "si este incremento terminará repercutiendo nuevamente en la tasa de basura que pagan los alicantinos".

Al respecto, Ruiz ha subrayado que el aspecto más grave del expediente no es únicamente su cuantía, sino que el propio Ayuntamiento reconoce que más de 22 millones de euros obedecen a necesidades que no fueron previstas cuando se adjudicó el contrato. "Esta modificación supone reconocer que el contrato estrella de Barcala nació mal dimensionado. Alicante no empezó a tener turismo, playas, Hogueras o una elevada presión sobre el espacio público después de adjudicar el servicio. Todo eso ya existía y debía haberse previsto desde el primer día", ha señalado.