Saltar una hoguera con chanclas: el error que cada año acaba en Urgencias

Con motivo de la celebración de la Noche de San Juan, el Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) ha hecho un llamamiento a la prudencia para evitar las lesiones en los pies que cada año se producen durante una de las noches más multitudinarias del verano en la playa. Quemaduras por brasas, torceduras de tobillo al saltar las hogueras y cortes o laceraciones al caminar descalzo por la arena son las lesiones que con mayor frecuencia atienden los profesionales sanitarios durante esta celebración.

"Disfrutar de la tradición no debe estar reñido con la seguridad. Muchas de las lesiones que vemos cada año podrían evitarse con medidas muy sencillas, como elegir un calzado adecuado o no caminar descalzo cerca de las hogueras", explica Jorge Escoto, podólogo y miembro de la directiva colegial.

Vaqueros

Desde la entidad han recordado que quienes decidan mantener esta tradición deben hacerlo valorando previamente sus posibilidades físicas y las características de la hoguera. En este sentido, se recomienda utilizar ropa ajustada y preferiblemente de algodón, como pantalones vaqueros, que acompañen el movimiento del cuerpo durante el salto; evitar sandalias, chanclas o cualquier calzado que deje el pie expuesto o no sujete correctamente el tobillo; y elegir zapatos cerrados con buena sujeción para proteger los pies de posibles salpicaduras de brasas y reducir el riesgo de esguinces.

Así como comprobar que existe espacio suficiente para realizar el salto con seguridad. y no saltar nunca llevando en brazos a niños ni sujetando a otras personas. "Cuanto mayor sea el peso que soportamos durante el salto, mayor será el impacto sobre tobillos y pies en el aterrizaje, aumentando considerablemente el riesgo de torceduras y lesiones", ha enfatizado Escoto.

Test de Hogueras: ponemos a prueba a los alicantinos en el racó de INFORMACIÓN TV / Mar Vives

Uno de los errores más frecuentes consiste en caminar sobre las cenizas pensando que el fuego ya está completamente extinguido. Sin embargo, desde el colegio profesional recuerdan que muchas brasas permanecen ocultas bajo la arena o la ceniza durante horas.

"Es fundamental apagar completamente la hoguera con agua antes de acercarse a ella. En muchas ocasiones las brasas simplemente quedan enterradas y pueden provocar quemaduras importantes en la planta del pie al caminar sobre ellas"..

¿Qué hacer si se produce una quemadura?

Los podólogos recomiendan actuar con rapidez siguiendo unas sencillas pautas de primeros auxilios: mantener la calma y alejar a la persona de la fuente de calor; enfriar inmediatamente la quemadura con abundante agua fría, y no aplicar hielo directamente sobre la lesión, ya que puede agravar el daño en los tejidos.

Así como retirar el calzado únicamente si no está adherido a la piel; cubrir la zona con un paño limpio o una gasa estéril; y acudir al punto sanitario más cercano si la quemadura afecta a la planta del pie, es extensa o presenta profundidad.

También puede aliviarse la lesión manteniendo el pie sumergido en agua fría durante aproximadamente cinco minutos.

Además, es importante nunca romper las ampollas. Si la quemadura es leve, los podólogos aconsejan lavar suavemente la zona con agua y jabón, mantener el pie elevado y proteger la lesión con un apósito estéril que no deje fibras adheridas.

No romper las ampollas

"No debemos romper nunca las ampollas, ya que constituyen una barrera natural frente a las infecciones. Si aparecen signos como aumento del dolor, enrojecimiento, supuración, inflamación o fiebre, es imprescindible acudir cuanto antes al podólogo para recibir el tratamiento adecuado".

Además, en aquellos casos en los que la quemadura deje cicatriz, el seguimiento por parte del podólogo permitirá controlar su evolución y evitar complicaciones posteriores.

"Los pies son los grandes olvidados de la Noche de San Juan y, sin embargo, soportan toda la actividad de una celebración que combina fuego, arena, aglomeraciones y escasa visibilidad. Protegerlos adecuadamente permitirá disfrutar de la fiesta sin convertir una noche mágica en una visita a Urgencias", ha concluido Escoto