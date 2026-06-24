Productos sanitarios "frontera" en Alicante: el nuevo desafío regulatorio para hospitales y Sanidad

¿Es un medicamento o un producto sanitario? La respuesta ya no siempre es sencilla. El avance de la innovación médica está dando lugar a una nueva generación de tecnologías cuya clasificación se mueve entre distintos marcos regulatorios, planteando un desafío cada vez mayor para los hospitales y las autoridades sanitarias. Hemostáticos quirúrgicos (materiales tópicos utilizados para detener el sangrado en áreas donde la sutura es ineficaz o poco práctica); productos de ácido hialurónico; apósitos avanzados con agentes antimicrobianos, sistemas de presión negativa y hasta aplicaciones informáticas utilizadas en la práctica clínica forman parte de una categoría emergente conocida como productos sanitarios frontera.

Se trata de soluciones cada vez más sofisticadas cuya naturaleza híbrida dificulta en ocasiones determinar si deben ser consideradas medicamentos, productos sanitarios o productos de diagnóstico in vitro.

La creciente innovación tecnológica que caracteriza a los productos sanitarios está planteando nuevos desafíos para los sistemas de salud, especialmente en aquellos casos en los que la clasificación regulatoria de determinados productos no resulta claramente definida. Estss tecnologías pueden situarse entre diferentes marcos normativos y su correcta evaluación condiciona aspectos esenciales como la evidencia científica requerida, los sistemas de vigilancia, la trazabilidad o el seguimiento de la seguridad.

El servicio de Farmacia Hospitalaria del Dr Balmis gestiona más de 1.300 referencias de productos sanitarios, una actividad que representa cerca del 30 % del impacto económico total

Innovación

Con el objetivo de profundizar en este ámbito, el Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante ha impulsado la celebración del curso «Productos Sanitarios Frontera: Estrategias para una Gestión Integral desde los Servicios de Farmacia Hospitalaria», un encuentro que ha reunido en Alicante a más de 70 profesionales sanitarios de distintos hospitales y que ha permitido abordar uno de los campos con mayor proyección e innovación dentro del sistema sanitario.

La jornada estuvo dirigida por la jefa del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Doctor Balmis, la doctora Amparo Talens, y por el director del Área Clínica del Medicamento del Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Javier García Pellicer. La inauguración contó con la participación de la directora general de Farmacia de la Conselleria de Sanidad, Elena Gras; el gerente del Departamento de Salud Valencia-La Fe, José Luis Poveda; el gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, Francisco Soriano, y el propio García Pellicer, codirector del curso.

Servicio de farmacia hospitalaria del Hospital de la Vega Baja / Tony Sevilla

Según explica la doctora Talens, «los productos sanitarios frontera representan uno de los mayores retos actuales desde el punto de vista regulatorio y asistencial, ya que en determinados casos puede existir duda sobre si un producto debe considerarse un medicamento, un producto sanitario, un producto de diagnóstico in vitro o incluso estar sujeto a otra normativa específica». Esta clasificación, añade, condiciona los requisitos de evidencia científica, los sistemas de vigilancia y los procedimientos de seguimiento que deben aplicarse para garantizar la seguridad del paciente.

Entre los ejemplos analizados figuran también algunos antisépticos de uso sanitario. Se trata de tecnologías cada vez más presentes en la práctica clínica diaria, cuyo desarrollo y sofisticación exigen una evaluación rigurosa y una gestión especializada.

Profesionales del servicio de Farmacia del Hospital Doctor Balmis de Alicante / INFORMACIÓN

Presencia creciente

Los productos sanitarios están presentes prácticamente en todos los procesos asistenciales y constituyen una parte esencial de la atención sanitaria actual. Incluyen desde prótesis e implantes hasta lentes intraoculares, sistemas de terapia de presión negativa, materiales para curas avanzadas, productos hemostáticos, dispositivos diagnósticos o incluso determinadas aplicaciones informáticas empleadas en la práctica clínica.

Su progresiva incorporación de nuevas tecnologías ha incrementado la necesidad de contar con procedimientos específicos para su evaluación, seguimiento y vigilancia. A diferencia de los medicamentos, la diversidad y complejidad de estos productos hace necesario disponer de modelos de gestión que integren aspectos regulatorios, clínicos, económicos y logísticos.

Precisamente, la experiencia desarrollada por el Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Doctor Balmis ha convertido al Departamento de Salud Alicante-Hospital General en el único de la Comunidad Valenciana que realiza una gestión integral de los productos sanitarios desde Farmacia Hospitalaria dentro del sistema sanitario público.

Un modelo que permite incorporar criterios de evaluación científica, seguridad, trazabilidad y eficiencia en todas las fases del proceso

1.300 referencias

Actualmente, este servicio gestiona más de 1.300 referencias de productos sanitarios, una actividad que representa cerca del 30 % del impacto económico total gestionado por el servicio. Este modelo permite aplicar a los productos sanitarios criterios de evaluación científica, seguridad, trazabilidad y eficiencia similares a los utilizados en la gestión de medicamentos.

«La Farmacia Hospitalaria está preparada para liderar la gestión de los productos sanitarios porque dispone del marco regulatorio, la metodología, la formación y la experiencia necesarias. Llevamos años gestionando tanto medicamentos como productos sanitarios, con un importante impacto clínico y económico», señala la doctora Talens.

La reciente Instrucción 22/2025 de la Conselleria de Sanidad supone un importante impulso para avanzar hacia una gestión más estructurada y homogénea de estos productos en la Comunitat Valenciana. La norma incorpora expresamente el papel de la Farmacia Hospitalaria en los procesos de evaluación y seguimiento, reforzando una estrategia orientada a garantizar la seguridad del paciente y la utilización eficiente de los recursos sanitarios.

En este contexto, los participantes en el encuentro destacaron la necesidad de fortalecer los sistemas de vigilancia y de incorporar criterios basados en la evidencia y en los resultados en salud para favorecer una adecuada adopción de las nuevas tecnologías.

Toma de decisiones

Se dieron cita especialistas de diferentes áreas asistenciales y de gestión para abordar aspectos regulatorios, económicos, clínicos y logísticos relacionados con los productos sanitarios. Entre los temas analizados destacaron la seguridad del paciente, la gestión de catálogos, los sistemas de vigilancia, las curas avanzadas, la oftalmología, la terapia de presión negativa o la interpretación del etiquetado de estos productos.

Los profesionales consideran que la creciente complejidad tecnológica y normativa de los productos sanitarios hace imprescindible reforzar la colaboración entre clínicos, farmacéuticos, gestores y administraciones sanitarias, con el objetivo de garantizar una incorporación segura, eficiente y basada en el valor de las nuevas tecnologías sanitarias