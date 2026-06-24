La foguera Gran Vía-Garbinet homenajea al Hospital de Alicante en su 70 aniversario

Una representación de la dirección del Departamento de Salud de Alicante-Hospital General ha visitado la foguera Gran Vía-Garbinet y ha conocido de primera mano el significado de los monumentos, guiados por sus representantes.

Emoción

"Nos ha emocionado especialmente encontrar en la foguera infantil un ninot en homenaje al 70 aniversario del Hospital Doctor Balmis, que celebramos este año. Un gesto que pone en valor siete décadas de compromiso con la salud y el cuidado de las personas", explican desde el departamento.

Expedición

A loa sanitarios les ha encantado la referencia a la histórica expedición liderada por el Doctor Balmis, que llevó la vacuna de la viruela hasta el otro confín del mundo, convirtiéndose en una de las mayores gestas sanitarias de la historia.

"Gracias por este precioso reconocimiento y por hacer que la sanidad también forme parte del arte y la tradición de nuestras Hogueras", explican desde el área de salud.