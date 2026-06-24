Las Hogueras vuelven a encenderse en El Campello en una multitudinaria Nit de Sant Joan con más de 10.000 asistentes
Las playas de Muchavista y Carrer la Mar se abarrotaron de vecinos y visitantes atraídos por una tradición cada vez menos frecuente en el litoral alicantino
Las playas de Muchavista y Carrer la Mar volvieron a convertirse en el epicentro de la celebración de la Nit de Sant Joan en la comarca, reuniendo a miles de personas llegadas desde distintos puntos de la Costa Blanca para disfrutar de una de las tradiciones más arraigadas del Mediterráneo. El Campello volvió a permitir el encendido de hogueras en zonas acotadas de sus arenales, una medida cada vez menos habitual en el litoral alicantino y que atrajo a una gran afluencia de público.
Desde primeras horas de la tarde, los accesos al municipio registraron una intensa circulación de vehículos que anticipaba una noche multitudinaria. Aunque resulta difícil calcular el número exacto de asistentes, fuentes policiales estiman que la participación superó ampliamente las 10.000 personas.
Mínimas incidencias
Para garantizar el desarrollo de la celebración, el Ayuntamiento desplegó un amplio operativo integrado por efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, ambulancias medicalizadas y personal sanitario. La noche transcurrió con normalidad y las incidencias se limitaron a seis personas atendidas por quemaduras leves y siete sancionespor incumplimiento de la normativa.
Miles de personas participaron en los rituales tradicionales de la noche de San Juan, encendiendo hogueras, compartiendo reuniones familiares y de amigos, saltando las llamas y acercándose a la orilla pasada la medianoche para cumplir con la tradición de las siete olas. Las doce zonas habilitadas para las hogueras comenzaron a llenarse desde las siete de la tarde, mientras los paseos marítimos y los dos arenales presentaban una gran animación.
Impacto en la hostelería
La elevada afluencia también tuvo un impacto positivo en la actividad económica local. Restaurantes, cafeterías y establecimientos hosteleros registraron una gran ocupación, con numerosos negocios completando sus reservas durante una de las noches más destacadas del calendario festivo.
La mayoría de los asistentes respetó las normas establecidas por el Ayuntamiento tanto en el uso de materiales para las hogueras como en los horarios y el comportamiento cívico, lo que facilitó posteriormente las labores de limpieza. Una treintena de operarios trabajó durante toda la madrugada para retirar residuos, eliminar rescoldos y acondicionar las playas para que pudieran abrirse en perfectas condiciones a los bañistas a primera hora de la mañana.
Una vez concluido el operativo, el alcalde, Juanjo Berenguer, y el concejal de Seguridad, Rafa Galvañ, felicitaron públicamente a los profesionales que participaron en el dispositivo. “Mientras decenas de miles de personas se divertían, mucha gente velaba por ellas”, destacó el primer edil al agradecer el trabajo realizado por los servicios de seguridad, emergencias y limpieza.
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