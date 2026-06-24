Carlos ha venido hoy a clase y ha contado lo que, según él, era una noticia muy buena: «¡Mi gato está embarazao!».

Los compañeros le han preguntado si estaba gordo, si sabía cuántos gatitos iba a tener, de qué color era el gato, si arañaba…

—¿Estás seguro de lo que dices?, le he preguntado yo.

—«Claro que sí», me ha respondido con seguridad y aplomo.

—No sé, a mí me ha sonado un poco raro. Es como si alguien dijera que su papá estaba embarazado.

Se ríen con la comparación, pero, después de una pequeña pausa, Carlos rectifica.

—Ah, me he confundido, es mi gata la que está embarazada, no mi gato.

—Eso ya me cuadra más, le respondo.

Para «aprovechar» el suceso escribo en la pizarra GATO y GATA. Y entre todos van viendo:

—Las dos palabras lo tienen todo igual, menos la última letra.

—Empiezan como GALA, la que venía aquí el año pasado.

—Tienen la letra de TERESA.

—GATO acaba en O como CHICO, porque es un chico. Y GATA acaba en A como CHICA porque es una chica…

Esta pequeña conversación habrá durado más o menos cinco minutos. Sin embargo, tiene su importancia porque es una manera sencilla y cotidiana de ir despertando en los niños las ganas de leer y de escribir. Y como la intervención es con el grupo entero ninguno se siente urgido, ni presionado. No hay exigencias que ellos sientan desmedidas, de modo que no llega a darse el miedo al error, sino que solo queda el placer de entender «lo que pone ahí», de querer dejar huella, de entrar donde viven las palabras.

La lectura es una de las actividades humanas que más justifica la materialidad de lo imaginario. No se lee a partir de la nada. Las ideas se visten con las letras y con ellas se arropan, se tapan o se muestran. Y hay que interpretarlas, desnudarlas, conocerlas, penetrarlas porque la capacidad de leer se conquista, efectivamente, y lleva consigo un cierto trabajo. Pero, sin duda, desear leer, emprender el proceso con ganas y desarrollarlo placenteramente, favorece mucho la tarea.

El hallazgo primero que los niños han de descubrir es que tanto las personas como los objetos tienen un nombre que los representa, que sirve para evocarlos, que nos permite imaginarlos cuando no están presentes. Y esos nombres son las palabras que, además de escucharse, pueden dibujarse y quedar plasmadas, ya sea en un tronco, en la tierra, en una piedra, en una tela, en un papel o en cualquier superficie.

De ahí en adelante, siguiendo sus propias pesquisas y las pistas que les vamos dando, van comprendiendo que los sonidos se corresponden con las letras, que las letras se combinan para formar las palabras, que si se sitúan en un espacio no efímero se pueden consultar una y otra vez y siempre dicen lo mismo. Asimismo averiguan que una palabra puede significar más de una cosa, que hay muchas palabras para comunicarse y expresar lo que pasa, lo que se piensa y lo que se siente. Y que se pueden componer tan bellamente que nos producirán un placer genuino al escucharlas, pronunciarlas, escribirlas o leerlas, ya sea para nosotros mismos o para los demás.

Eso sí, hemos de cuidar que a los niños no les suponga un peso excesivo el empezar a descifrar las palabras y su universo. Más bien ha de ser una llamada, un juego, un reto, una especie de sorpresa, la esperanza de algo bueno que se desea descubrir o desvelar. Así que conviene aligerar las demandas en los inicios de este fundamental aprendizaje.

En una ocasión vi que a mis alumnos les hacía gracia el sonido de la R, que en mi clase era «la de ROQUE». Así que se me ocurrió poner la R en la pizarra y pedir a los niños que estuvieran atentos para ver cómo sonaría lo que yo fuera poniendo. Empecé por añadir una O y todos a una dijeron RO. Luego fui cambiando la vocal y surgieron como por arte de magia RA, RE, RI, RU. Jugamos entonces a buscar palabras que empezaran con esas letras y encontramos RANA, REY, RINOCERONTE, RUSIA y bastantes más. Ellos decían las palabras y yo las escribía ante sus chispeantes ojos. Lo pasamos muy bien.

Al día siguiente alguien pidió «jugar a los ruidos» y volvimos a practicar con «la de SOFÍA». El juego se instauró en clase como algo bueno y divertido, así que, apoyándonos en sus nombres y en las vocales aprendieron a hacer la combinatoria de las consonantes y las vocales sin esfuerzo y con ilusión.

Leer y escribir son cuestiones para hacerlas despacito. Un día detrás del otro. Poco a poco, disfrutando del proceso, de las hipótesis, de los descubrimientos.

—«Esto no puede ser nombre porque tiene muy pocas letras», decía con firmeza Ángel señalando el nombre de Ian.

—«Sí que es nombre, que soy yo», le contestaba Ian seriamente.

Esta discusión sacó a la luz que la hipótesis de Ángel sobre que «los nombres han de ser bastante largos para ser nombres» era compartida por varios niños más. También nos llevó a contar las letras de los nombres de cada cual, anotándolas en un gráfico y a buscar en los cuentos «las palabras más pequeñas». Encontramos: ir, sí, no, sol, la, tú, yo. Pero la que ganó el concurso fue «y».

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La cuestión sería plantearse que el conocimiento de las letras ha de suponer para los niños una búsqueda más. Como cuando recogen hojas, piedras o insectos. Como cuando buscan argumento para un cuento o puntería para acertar al blanco. Buscarán las letras como lo buscan todo, excitadamente, con ansia y entusiasmo. Y las irán comparando unas con otras, las coleccionarán, las pintarán en la tierra, las intentarán reconocer en los nombres, los rótulos, los anuncios, los libros. Las cortarán, pintarán, repetirán y adornarán, las revestirán de afecto y de celebración... porque tendrán despiertas las ganas de aprender. Que de eso se trata.