Sánchez reprocha a Abascal que Vox no reprobase a Barcala por Les Naus

El caso Les Naus ha vuelto este miércoles a saltar del debate político alicantino al Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado al líder de Vox, Santiago Abascal, que su partido no haya reprobado al alcalde de Alicante, Luis Barcala, tras el escándalo de las viviendas protegidas adjudicadas a familiares de dirigentes del PP en la ciudad. La referencia ha situado de nuevo el caso en el debate nacional y lo ha hecho, además, en una sesión marcada por las explicaciones del propio Sánchez sobre los casos que afectan al PSOE, al Gobierno y a su entorno familiar.

La alusión ha llegado en la réplica del presidente a Abascal. Sánchez ha cuestionado el discurso regenerador de Vox y le ha acusado de no aplicar la misma exigencia cuando se trata de sus acuerdos, pactos o coincidencias políticas con el PP. Ha sido entonces cuando ha introducido la referencia a Alicante. “Si a usted le preocupara lo más mínimo la corrupción habría, al menos, reprobado al alcalde de Alicante tras el escándalo de las viviendas protegidas que han ido a parar a familiares de dirigentes del PP en esa ciudad”, ha afirmado desde la tribuna del Congreso.

El reproche ha formado parte de una intervención más amplia contra Abascal. Sánchez ha afirmado que Vox ha firmado acuerdos de gobierno con el PP en comunidades como Extremadura, Castilla y León o Aragón sin incorporar medidas de lucha contra la corrupción. Según el presidente, esos pactos incluyen “más de 500 medidas” sobre distintos asuntos, pero “cero propuestas” en materia de transparencia, rendición de cuentas o prevención de la corrupción. Desde ese marco, ha utilizado Les Naus para señalar lo que considera una contradicción entre el discurso público de Vox y su práctica política cuando el asunto afecta al PP.

La mención al alcalde de Alicante llega en un momento especialmente sensible para Barcala. El caso de Les Naus ha provocado una crisis política en el Ayuntamiento y ha situado bajo escrutinio el proceso de adjudicación de los pisos. Entre los beneficiarios aparecen familiares de dirigentes del PP, lo que ha alimentado las críticas de la oposición y ha abierto un debate sobre los controles aplicados en las promociones de vivienda protegida.

Vox no reprobó a Barcala tras el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante Pedro Sánchez — Presidente del Gobierno

El asunto ha desbordado desde hace meses el ámbito municipal. La oposición ha centrado sus críticas tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat, al considerar que el modelo autonómico de adjudicación dejó demasiadas garantías en manos del promotor. El caso también ha provocado comisiones políticas e iniciativas institucionales, aunque las medidas anunciadas por el Consell y el Ayuntamiento no han cerrado el debate sobre qué controles fallaron y qué cambios efectivos se han aplicado desde entonces.

En ese contexto, Sánchez ha apuntado directamente a Vox por no haber trasladado a Alicante su discurso de exigencia frente a la corrupción. Su reproche a Abascal tiene lectura local porque se produce después de meses de presión de la oposición sobre Barcala. Vox ha quedado en la intervención de Sánchez retratado como un actor que, a juicio del presidente, no ha llevado esa exigencia hasta el alcalde de Alicante.

El episodio llega, además, apenas unos días después de que la dirección nacional del PP blindara a Barcala de cara a las próximas elecciones municipales. El pasado día 19, el secretario general del PP, Miguel Tellado, confirmó en Alicante que Génova quiere que el alcalde repita como candidato en 2027. “La dirección nacional del partido quiere que siga siendo nuestro candidato”, afirmó entonces Tellado, que defendió al regidor pese al desgaste derivado de Les Naus. El respaldo de Génova cortó cualquier especulación interna y reforzó públicamente a Barcala en plena crisis política por las viviendas protegidas.

La intervención de Sánchez coloca así a Les Naus en un tablero más amplio. El caso, que comenzó como una crisis local por la adjudicación de una promoción de vivienda protegida, ha terminado apareciendo en el Congreso como argumento del presidente del Gobierno contra Vox y como elemento de presión indirecta sobre el PP. El asunto ya forma parte del arsenal político nacional en torno a la corrupción, la vivienda y los pactos entre populares y Vox.

La sesión ha tenido también otras derivadas autonómicas. Sánchez ha pedido al PP que exija la dimisión de Carlos Mazón como diputado en las Cortes y ha vuelto a vincular la continuidad del expresidente con la gestión de la dana. Antes, la diputada de Compromís Àgueda Micó había reprochado a Alberto Núñez Feijóo que Mazón mantenga el acta y había recordado distintos casos de corrupción vinculados al PP valenciano. Abascal, por su parte, ha citado al expresidente Ximo Puig dentro de un “abecedario” sobre corrupción, aunque sin concretar más acusaciones.