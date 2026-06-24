Sanidad pone un 24 % más de vacunas a viajeros internacionales

La Conselleria de Sanidad consolida la red autonómica de centros de vacunación internacional tras registrar durante 2025 un total de 18.950 personas atendidas entre las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, lo que supone un incremento del 24 % respecto al año anterior y confirma el crecimiento sostenido de la demanda vinculada a los viajes internacionales.

La tendencia mantiene además una evolución al alza durante este ejercicio: solo en el primer cuatrimestre de 2026 ya se han realizado más de 6.800 consultas, una cifra que anticipa una elevada actividad de cara al periodo de máxima demanda, que tradicionalmente se concentra entre los meses de mayo y agosto.

Concienciación

La directora general de Salud Pública, Begoña Comendador, ha señalado que estos datos “reflejan una mayor concienciación de la ciudadanía sobre la importancia de preparar adecuadamente los viajes internacionales desde el punto de vista sanitario”. En este sentido, ha destacado que la consulta previaje “permite proteger la salud de las personas viajeras y contribuye a prevenir la importación de enfermedades, reforzando así la salud pública”.

El incremento de los viajes internacionales ha reforzado el papel estratégico de estos servicios especializados, que permiten preparar el desplazamiento desde el punto de vista sanitario y reducir riesgos para la salud tanto durante el viaje como tras el regreso. La consulta previaje, realizada por los especialistas de los Servicios de Medicina Preventiva, constituye una valoración médica integral e individualizada dirigida a proteger la salud de quienes viajan al extranjero y prevenir la importación de enfermedades.

“Durante la atención, los profesionales evalúan el destino, las características del viaje y los antecedentes personales del viajero para establecer medidas preventivas individualizadas, que incluyen vacunación, profilaxis frente a enfermedades como la malaria y recomendaciones sanitarias específicas”, ha explicado Mara Garcés, subdirectora general de Prevención y Promoción de la Salud.

El centro de vacunación internacional del departamento de salud La Fe / INFORMACIÓN

Competencia estatal

La vacunación internacional se enmarca dentro de las funciones de Sanidad Exterior, competencia del Ministerio de Sanidad. En este contexto, la Conselleria de Sanidad complementa esta prestación mediante una red autonómica asistencial implantada en todos los departamentos de salud de la Comunidad Valenciana, acercando el acceso a la ciudadanía, ampliando la capacidad asistencial y facilitando que la consulta se realice en el entorno sanitario más próximo.

Este modelo convive con los centros de vacunación internacional dependientes del Ministerio de Sanidad, uno por provincia, que continúan prestando atención con acceso abierto y sin restricciones ligadas al lugar de residencia. La Comunitat Valenciana fue además una de las primeras autonomías en implantar un Centro de Vacunación Internacional en cada departamento de salud, completando en 2025 una red que permite ofrecer esta atención especializada en todo el territorio.

El perfil de las personas atendidas refleja el peso creciente del turismo internacional: el 77% de las consultas realizadas corresponde a viajes turísticos. Les siguen los desplazamientos para visitar a familiares en el extranjero y, en tercer lugar, los viajes por motivos laborales.

Asia y África

En cuanto al tipo de desplazamiento, predominan las estancias de entre dos y cuatro semanas. Por áreas geográficas, Asia y África concentran el mayor volumen de consultas, con Tailandia, Indonesia, Vietnam y Tanzania entre los destinos más habituales.

La actividad asistencial desarrollada durante 2025 tuvo también un importante impacto en el ámbito preventivo. Los profesionales de los Servicios de Medicina Preventiva administraron un total de 56.249 dosis, lo que supone una media de casi tres vacunas por viajero (2,96) y representa un incremento del 62,8% respecto a 2023.

Además de la vacunación, los especialistas indicaron quimioprofilaxis frente al paludismo a 6.045 personas, una medida preventiva que alcanzó al 31,9% de los viajeros atendidos. La prescripción de estos tratamientos mantiene igualmente una tendencia ascendente y supera en un 22% las pautas indicadas durante 2024.

La directora general de Salud Pública, Begoña Comendador, ha subrayado que “la vacunación es solo una parte de la preparación sanitaria del viaje” y ha destacado que el asesoramiento especializado permite adaptar las medidas preventivas a cada destino y a cada viajero. De hecho, “el incremento sostenido de la actividad refleja además el esfuerzo de los Servicios de Medicina Preventiva para responder a una demanda creciente mediante una prestación altamente especializada que combina valoración clínica, vacunación, prevención farmacológica y educación sanitaria”, ha concluido Comendador.