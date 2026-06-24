La Aemet lo confirma: Las Hogueras culminarán con una Cremà de altas temperaturas en Alicante

La provincia de Alicante vivirá un miércoles de estabilidad con gran predominio del calor, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Las altas temperaturas seguirán siendo protagonistas, especialmente en el interior y el sur, con máximas de hasta 35 grados en Elche, Elda y Orihuela, mientras que en el litoral los valores serán algo más suaves, entre los 30 y 32 grados. En cuanto a las noches, seguirán muy cálidas, con mínimas muy elevadas en la costa y gran sensación de humedad en puntos como Alicante (que hoy celebra la Nit de la Cremà), Torrevieja y Dénia, donde la sensación de bochorno será una realidad.

Las playas de Alicante sin hogueras en la Noche de San Juan / Héctor Fuentes

Alicante

La jornada será de estabilidad en Alicante, con cielo despejado por la mañana y algo más de nubosidad ligera por la tarde, sin amenaza de lluvia. Las temperaturas se moverán entre 24 y 32 grados, con una noche cálida y humedad alta al final del día que puede dejar sensación de bochorno. El viento soplará flojo a moderado de levante y nordeste.

Elche

Elche vivirá un miércoles de calor intenso, con cielo despejado en las primeras horas y ambiente poco nuboso después. No se esperan precipitaciones y el termómetro subirá desde los 22 grados de mínima hasta los 35 grados de máxima, con ambiente seco en las horas centrales y humedad más acusada por la noche. El viento entrará del este con intensidad moderada.

Benidorm

En Benidorm dominará el sol durante buena parte del día, con algunos intervalos de nubes al avanzar la tarde y sin riesgo de lluvia. Las temperaturas quedarán entre 24 y 31 grados, con una noche cálida pero más llevadera que en otros puntos del litoral. El viento soplará de componente este y nordeste, en general moderado.

Elda

El interior alicantino tendrá una jornada de calor marcado, con cielo despejado por la mañana y poco nuboso durante la tarde. Elda alcanzará los 35 grados, tras una mínima de 20, en un ambiente seco en las horas centrales y sin lluvias. El viento será flojo a moderado, con predominio del sureste y giro a suroeste al final del día.

Torrevieja

Torrevieja disfrutará de un miércoles soleado y de clara estabilidad, con cielo despejado casi todo el día y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 22 y 30 grados, aunque la humedad subirá con fuerza por la noche y puede acentuar la sensación de bochorno. El viento de levante será moderado, más suave al final de la jornada.

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Orihuela

Orihuela mantendrá un ambiente muy cálido y estable, con cielo poco nuboso durante todo el día y ausencia de lluvia. La máxima llegará a los 35 grados y la mínima quedará en 22, con humedad baja a mediodía y algo más alta por la noche. El viento soplará del este con cierta presencia durante las horas centrales.

Alcoy

En Alcoy/Alcoi predominará el tiempo estable, con cielo despejado por la mañana y algunas nubes poco relevantes por la tarde. Las temperaturas irán de 20 a 34 grados, con calor acusado en las horas centrales, ambiente seco y sin riesgo de lluvia. El viento será flojo, del norte al inicio y del sureste después, hasta quedar en calma por la noche.

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Dénia

Dénia tendrá un miércoles de sol y temperaturas veraniegas, con cielo despejado durante casi toda la jornada y posible niebla al final del día. El termómetro se moverá entre 23 y 32 grados, con humedad elevada a primeras y últimas horas que puede dejar sensación de bochorno. El viento será flojo, del nordeste y este, y tenderá a calmar por la noche.