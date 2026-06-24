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Altas temperaturas

Dos muertos por la ola de calor en Alicante en las últimas 48 horas

El sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria del Instituto de Salud Carlos III atribuye a las altas temperaturas el fallecimiento de dos personas de más de 65 años en la provincia

Tercera jornada de ola de calor en València con termómetros a 40 grados

Tercera jornada de ola de calor en València con termómetros a 40 grados / Germán Caballero

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J. Hernández

J. Hernández

València

La Comunidad Valenciana ha registrado en los últimos veinticinco días -desde el 30 de mayo- nueve muertes atribuibles a las altas temperaturas, tres de ellas este lunes y martes, días en los que las máximas han llegado a rozar o superar los 40 grados debido a una ola de calor que ha dejado dos personas fallecidas, de más de 65 años, en la provincia de Alicante, donde se han registrado noches infernales con temperaturas por encima de los 30 grados.

Según las estimaciones del sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, seis de las muertes se registraron entre el 30 de mayo y el 4 de junio, una cada día, otras dos se produjeron este martes 23 de junio y la novena, el lunes día 22.

Por provincias, del total de fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas, cinco se han producido en la de Valencia, dos en la de Alicante y otros dos en la provincia de Castellón. Por sexo, seis de los fallecimientos se han producido en hombres y tres en mujeres, según el MoMo, que indica que todos tenían más de 65 años de edad.

Máximas de 40º C

La Comunidad Valenciana ha vivido el lunes y martes un episodio de altas temperaturas que se ha mantenido hasta este miércoles, y durante el cual las máximas han llegado a rozar e incluso superar los 40 grados, en concreto en el municipio castellonense de Zorita.

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Ante esta situación, la Conselleria de Sanidad recomienda una serie de consejos básicos para prevenir las consecuencias derivadas de las altas temperaturas, como beber abundante agua, comer ensaladas, frutas y verduras, evitar hacer ejercicio en las horas más calurosas, proteger a las personas mayores o vulnerables y utilizar cremas protectoras, entre otras.

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