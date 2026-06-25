La Aemet confirma el récord de temperaturas en Alicante: "Las Hogueras de 2026 son las más cálidas desde que tenemos datos"

Después de un martes 23 de junio que ha batido récords en todo el territorio peninsular por ser el más cálido, al menos, desde el año 1950 y unas Hogueras cuyos datos ya confirman, según la la Agencia Estatal de Meteorología, ser "las más cálidas desde que tenemos datos", el termómetro promete bajar algunos grados los próximos días. Y es que se confirma el fin de la ola de calor, que ha estado protagonizando la semana.

Este jueves el tiempo se presentará estable, sin lluvias y con predominio de cielos poco nubosos o nubes altas, aunque la humedad y la bruma tendrá su papel en puntos del litoral como Torrevieja y Dénia. El calor será más acusado en el interior y el sur: las temperaturas máximas más altas se esperan en Elda, Orihuela y Alcoy, con 34 grados, seguidas de Elche, con 33 grados; en la costa, Alicante alcanzará los 31 grados, Dénia los 32, Benidorm los 30 y Torrevieja quedará algo más contenida, con 29 grados. Las mínimas serán suaves o cálidas en toda la provincia, con los valores más bajos en Elda y Alcoy, con 19 grados, mientras que las noches más templadas se darán en el litoral, especialmente en Benidorm, con 23 grados, y en Alicante y Torrevieja, con 22 grados.

Alicante

El jueves deja un escenario de estabilidad en Alicante, con nubes altas por la mañana, cielo poco nuboso después y sin lluvia prevista. Las temperaturas se moverán entre 22 y 31 grados, aunque la sensación puede subir algo más en las horas centrales. El viento soplará flojo a moderado del sureste y la humedad aumentará con fuerza al final del día, con posible niebla nocturna.

Elche

Elche vivirá otra jornada de calor claramente veraniego, con nubes altas al inicio, cielo poco nuboso por la tarde y ausencia de precipitaciones. El termómetro irá de 21 a 33 grados, con sensación algo más acusada en las horas centrales y humedad elevada al final del día. El viento entrará del sureste, moderado durante buena parte de la jornada, y tenderá a calmar por la noche.

Benidorm

En Benidorm dominará un ambiente más cargado, con cielo poco nuboso durante gran parte del día y aumento de la nubosidad hacia la noche, sin riesgo de lluvia. Las temperaturas quedarán entre 23 y 30 grados, con humedad alta a últimas horas y sensación de bochorno. El viento será flojo a moderado, primero de componente este y después más variable.

Elda

El interior mantiene un jueves de calor y tiempo seco, con nubes altas por la mañana, cielo poco nuboso por la tarde y sin lluvia. Elda alcanzará los 34 grados, tras una mínima de 19, en una jornada de gran contraste térmico. El viento soplará del sureste, algo más marcado por la tarde, y girará al noroeste al final del día.

Torrevieja

Torrevieja tendrá un día más nuboso y húmedo que otros puntos de la provincia, con brumas en las horas centrales y cielo muy nuboso al final, aunque sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 22 y 29 grados, pero la sensación térmica puede ser superior por la humedad. El viento soplará flojo a moderado de componente sur y sureste.

Orihuela

Orihuela afronta un jueves de estabilidad y cielo poco nuboso, sin señales de lluvia durante la jornada. El ambiente será caluroso, con mínima de 20 grados y máxima de 34, y sensación térmica algo más alta por la tarde. El viento del sureste acompañará buena parte del día, con humedad en aumento al final.

Alcoy

En Alcoy/Alcoi el día combinará nubes altas por la mañana y cielo poco nuboso después, dentro de un contexto de tiempo estable y sin precipitaciones. Las temperaturas irán de 19 a 34 grados, con calor acusado en las horas centrales pero sin humedad especialmente alta. El viento será flojo, del sur, y quedará en calma al final de la jornada.

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Dénia

Dénia comenzará el jueves con bruma y cielo nuboso, antes de abrirse hacia una tarde más despejada y sin lluvia. Las temperaturas se situarán entre 21 y 32 grados, con ambiente cálido y humedad alta tanto al amanecer como por la noche. El viento será suave, primero del este y después del sur, dejando una sensación algo bochornosa en las últimas horas.