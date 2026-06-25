La aplicación de la ley ELA centra el encuentro anual de pacientes y profesionales en el Hospital de Sant Joan

Las novedades de la ley ELA y su impacto en la atención a los pacientes protagonizaron la jornada sobre esclerosis lateral amiotrófica celebrada por el Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant. La cita reunió a afectados, familiares, cuidadores y profesionales sanitarios para analizar los desafíos actuales de la enfermedad, los recursos disponibles y los avances en materia de derechos, dependencia y atención integral. Organizada por la unidad de ELA del hospital en colaboración con ADELA-Comunidad Valenciana, se desarrolló bajo el lema "ELA: Derechos y Realidades", coordinada y centrada en las necesidades de las personas afectadas por esta enfermedad neurodegenerativa.

La especialista en Medicina Física y Rehabilitación del hospital, Nuria Fernández explicó que estas jornadas nacieron con el objetivo de acercar información práctica y actualizada a pacientes y cuidadores. “Inicialmente está destinada fundamentalmente a pacientes, cuidadores y familiares, aunque también tiene un componente de sensibilización y concienciación social”.

El programa abordó cuestiones de especial actualidad como la aplicación de la nueva ley y las novedades relacionadas con el reconocimiento del grado de dependencia 3+. Asimismo, se analizaron los recursos disponibles en materia de rehabilitación y terapia ocupacional, así como las ayudas técnicas y sistemas de comunicación que favorecen la autonomía de las personas afectadas.

Asistentes a la IX jornada de ELA en el Hospital de Sant Joan / INFORMACIÓN

Apoyos sociales

Entre los temas tratados también se incluyeron los apoyos sociales y asistenciales que permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes tanto en el ámbito hospitalario como en el domiciliario. En este sentido, la jornada contó con la participación de profesionales de distintas disciplinas sanitarias y sociales, además de representantes de ADELA-CV y de la Fundación Ambulancia del Deseo.

La jornada sirvió también para dar visibilidad al trabajo que desarrolla la unidad del Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant, integrada por profesionales de Neurología, Neumología, Neurofisiología, Nutrición, Farmacia, Rehabilitación, Fisioterapia, Trabajo Social y Enfermería.

Reuniones periódicas

Según explicó Nuria Fernández, el equipo celebra reuniones periódicas para revisar la evolución de los pacientes y coordinar su atención. Además, “se procura concentrar el mayor número posible de consultas en una misma jornada para evitar desplazamientos innecesarios y facilitar el seguimiento de personas que, en muchos casos, presentan importantes limitaciones funcionales”, ha señalado.

Uno de los momentos más destacados del encuentro fue el espacio dedicado a testimonios y redes de apoyo, en el que familiares, asociaciones y entidades colaboradoras compartieron experiencias y recursos de acompañamiento.

Dudas

Más allá de las ponencias, la jornada incluyó espacios de participación para que pacientes y cuidadores pudieran plantear dudas e inquietudes. Fernández destacó que estos encuentros permiten generar debates muy enriquecedores y conocer de primera mano las necesidades de quienes conviven con la enfermedad.

La celebración de esta novena edición consolida una iniciativa que busca complementar la atención sanitaria con información, apoyo y espacios de encuentro, y refuerza el acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias durante todo el proceso de la enfermedad.