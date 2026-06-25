Enrique Mascarós, médico de Familia: "Es impensable contratar a un cardiólogo sin especialidad. Sin embargo, en Atención Primaria se ha normalizado"

La Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y Comunitaria (SoVaMFiC) cumple cuatro décadas representando a los profesionales de la Comunidad que acompañan a los ciudadanos a lo largo de la vida. Diversos estudios internacionales concluyen que los pacientes que mantienen una relación estable y prolongada con su médico de familia presentan menos visitas a urgencias, menos ingresos hospitalarios y una menor mortalidad: cuando esa relación supera los 15 años el riesgo de acudir a Urgencias, ingresar en un hospital o fallecer puede reducirse entre un 25% y un 30%.

¿Qué papel desempeña la Atención Primaria en el sistema sanitario?

Es el lugar donde se resuelven la mayoría de los problemas de salud que presentan los ciudadanos a lo largo de su vida. Acompañamos al paciente desde la infancia hasta la vejez, atendiendo enfermedades agudas, patologías crónicas, problemas preventivos, aspectos psicológicos y situaciones sociales que también influyen en la salud. Solo aquellos casos que requieren pruebas diagnósticas específicas o procedimientos que no pueden realizarse desde Atención Primaria son derivados al ámbito hospitalario. Esto permite racionalizar recursos, evitar derivaciones innecesarias y garantizar que los especialistas hospitalarios puedan dedicar más tiempo a aquellos pacientes que realmente precisan de su atención. Cuando la Atención Primaria funciona correctamente, todo el sistema sanitario funciona mejor. Cuando se debilita, aparecen las listas de espera, aumenta la presión sobre los hospitales y se incrementan los costes sin mejorar necesariamente los resultados en salud.

¿Cuál es la importancia de la formación específica?

Es un aspecto nuclear. Muchas personas desconocen que la Medicina Familiar y Comunitaria es una especialidad médica completa, con una formación de cuatro años tras finalizar la carrera de Medicina y aprobar el examen MIR. Los residentes se forman tanto en hospitales como en centros de salud. Aprenden medicina interna, cardiología, neumología, endocrinología, pediatría, salud mental, urgencias y múltiples disciplinas más. Recientemente, se ha modernizado el programa formativo de la especialidad, orientado hacia la capacitación clínica, tecnológica y social que nuestra especialidad requiere. Nuestra formación es probablemente la más rigurosa de todas, con una metodología docente propia que eleva hasta la excelencia a los jóvenes médicos de familia y les sitúa en la vanguardia de la Medicina de Familia a nivel internacional. Las unidades docentes y los tutores hacen una extraordinaria labor. En nuestra sociedad apostamos con empeño por la formación de nuestra especialidad durante el grado de Medicina. Intervenimos desde hace más de una década en todas las Universidades de la Comunidad e impulsamos la acreditación de más profesores de esta asignatura. Esta formación permite que los médicos de familia sean altamente resolutivos. Un profesional adecuadamente formado sabe cuándo solicitar una prueba diagnóstica y cuándo no es necesaria. Sabe cuándo derivar a un especialista hospitalario y cuándo resolver el problema desde la consulta. Cuando estas competencias no existen, aumenta la tendencia a solicitar más pruebas, derivar más pacientes y utilizar más recursos sanitarios sin que ello implique una mejor atención.

Competencias

¿Cómo ha evolucionado Primaria en los últimos 40 años?

Uno de los cambios más importantes fue el nacimiento y la consolidación de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria y la obligatoriedad europea de la formación especializada para ejercer la medicina en Atención Primaria. Los profesionales adquirieron mayores competencias diagnósticas y terapéuticas y los centros de salud comenzaron a disponer de más herramientas para resolver problemas que anteriormente requerían derivación hospitalaria. Se desarrollaron programas preventivos, comunitarios y clínicos específicos para el control de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la insuficiencia cardiaca. Estos programas han demostrado mejorar tanto la calidad de vida de los pacientes como su pronóstico a largo plazo. Otro aspecto fundamental ha sido la consolidación del trabajo en equipo con Enfermería. Muchos programas asistenciales se desarrollan de forma coordinada entre médicos y enfermeras, permitiendo un seguimiento mucho más completo y cercano. Aunque desde la pandemia ha habido un retroceso en el trabajo en equipo. Muchos programas de seguimiento y prevención se vieron interrumpidos o ralentizados.

Se ponen parches que ponen en peligro nuestra especialidad y el sistema sanitario al completo

¿Cuáles son los principales desafíos actuales?

El principal problema es la progresiva falta de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria que con las condiciones actuales quieran ejercer en la sanidad pública Española. No es que falten médicos de familia, es que las nuevas generaciones no se sienten realizadas en el entorno actual de la Atención Primaria. Nos encontramos ante un panorama derivado de la falta de planificación histórica en el cálculo y previsión en la demografía médica: no se ha gestionado el relevo generacional de los médicos de familia que empezaron hace 40 años y se ponen parches que ponen en peligro nuestra especialidad y el sistema sanitario al completo. España ha formado durante años excelentes médicos de familia, muy valorados tanto dentro como fuera de nuestro país. Sin embargo, las condiciones laborales, la sobrecarga asistencial y las dificultades para conciliar la vida profesional y personal han provocado que muchos profesionales opten por desarrollar su carrera en otros ámbitos o incluso en otros países. Esta situación ha llevado a que, en numerosos lugares, se tomen decisiones estratégicas cortoplacistas y se contraten médicos sin la especialidad específica para cubrir plazas de Atención Primaria. Estos profesionales no disponen de la formación especializada necesaria para desarrollar todas las competencias propias de la Medicina de Familia. Las consecuencias son evidentes: aumento de derivaciones, incremento de pruebas diagnósticas, mayores costes y una sobrecarga adicional para el resto del sistema sanitario.

¿Por qué cree que ocurre esto únicamente en Medicina de Familia?

Es difícil de entender. Resultaría impensable contratar a un médico sin especialidad para trabajar como cardiólogo, neumólogo o traumatólogo. Sin embargo, en Atención Primaria se ha normalizado esta práctica debido a la escasez de profesionales. Esta circunstancia transmite un mensaje equivocado a la sociedad y a los propios profesionales. Parece sugerir que la Medicina de Familia requiere menos formación o menos conocimientos que otras especialidades, cuando la realidad es justamente la contraria. El médico debe tener conocimientos amplísimos porque atiende problemas de todas las especialidades médicas y quirúrgicas. Debe ser capaz de reconocer enfermedades frecuentes y patologías poco habituales, manejar pacientes complejos con múltiples enfermedades y coordinar diferentes niveles asistenciales. Es imprescindible que se adopten medidas para proteger y prestigiar nuevamente la especialidad y garantizar que los puestos de Atención Primaria sean ocupados prioritariamente por especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria.

La Medicina de Familia, una especialidad marcada por la cercanía y la visión integral del paciente / Pilar Cortés

Especialidad más atractiva

¿Cómo hacer más atractiva la especialidad a las nuevas generaciones?

Lo primero es mejorar las condiciones laborales. Los jóvenes médicos buscan estabilidad, posibilidades de desarrollo profesional y conciliación familiar. También desean disponer del tiempo suficiente para atender adecuadamente a los pacientes. Es importante transmitir la enorme riqueza humana que tiene esta profesión. La Medicina de Familia ofrece algo que pocas especialidades pueden proporcionar: acompañar a las personas durante toda su vida. Vemos nacer a los niños, atendemos a sus padres y posteriormente a sus abuelos. Compartimos momentos difíciles y felices. Conocemos el contexto familiar, social y emocional de nuestros pacientes. Esa relación longitudinal genera una satisfacción profesional enorme y constituye una de las mayores fortalezas de la especialidad. Establecer perfiles docentes e investigadores que “enganchen” a los jóvenes médicos puede ser un aliciente complementario a las mejoras laborales.

¿Qué papel puede desempeñar la inteligencia artificial?

Tiene un enorme potencial para mejorar nuestro trabajo. Puede ayudarnos a acceder rápidamente a información científica actualizada, apoyar procesos diagnósticos complejos, identificar interacciones medicamentosas o incluso resumir documentación clínica. También puede facilitar tareas administrativas que actualmente consumen mucho tiempo, permitiendo que los profesionales dediquemos más atención al paciente. Pero es una herramienta de apoyo, no un sustituto del criterio clínico. Los resultados que proporciona deben ser siempre interpretados por profesionales adecuadamente formados. La calidad de las decisiones dependerá en gran medida de la capacidad crítica del médico para analizar la información obtenida. La Medicina sigue siendo una profesión profundamente humana. La empatía, la comunicación, la comprensión del contexto personal y familiar o la toma compartida de decisiones son aspectos que difícilmente podrán ser sustituidos por algoritmos.

Enfermería y farmacia

¿Qué importancia tiene la Enfermería dentro de la Atención Primaria?

La Enfermería es absolutamente imprescindible. Trabajamos en equipos multidisciplinares donde cada profesional aporta competencias complementarias. Los pacientes tienen asignado tanto un médico como una enfermera de referencia, y ambos colaboran estrechamente en la atención de procesos agudos y crónicos. Las enfermeras desempeñan un papel fundamental en educación sanitaria, promoción de la salud, vacunación, seguimiento de enfermedades crónicas y atención domiciliaria. Además, la progresiva implantación de protocolos de atención a determinados procesos agudos permite que muchas consultas sean resueltas directamente por Enfermería, optimizando recursos. Este modelo ya ha demostrado su eficacia en diferentes comunidades autónomas y probablemente continuará desarrollándose durante los próximos años. Pero faltan otros perfiles que complementan y aportan valor a la situación actual. Queremos abogar por los técnicos administrativos sanitarios superiores, una titulación muy interesante para la gestión del día a día en nuestros centros de salud, y la figura de los nutricionistas aportaría mucho valor y desmedicalizaría en gran medida nuestras consultas.

La figura de los nutricionistas aportaría mucho valor y desmedicalizaría en gran medida nuestras consultas

¿Y las farmacias comunitarias?

Representan uno de los recursos sanitarios más accesibles para la población. Millones de personas entran en contacto con ellas prácticamente a diario. Su integración más estrecha con los centros de salud podría aportar importantes beneficios. Podrían participar en programas de educación sanitaria, actividades preventivas, seguimiento protocolizado de patologías o realización de pruebas de cribado. Estas actividades deben desarrollarse dentro de protocolos bien definidos y coordinados con Atención Primaria para garantizar la calidad asistencial y evitar duplicidades.

¿Por qué es tan importante mantener el mismo médico de familia durante años?

Porque salva vidas. Diversos estudios internacionales han observado que los pacientes que mantienen una relación estable y prolongada con su médico de familia presentan menos visitas a urgencias, menos ingresos hospitalarios y una menor mortalidad. Uno de los estudios más relevantes mostró que cuando la longitudinalidad supera los quince años, el riesgo de acudir a urgencias, ingresar en un hospital o fallecer puede reducirse entre un 25% y un 30%. Estos datos reflejan el enorme valor de una relación clínica basada en el conocimiento mutuo, la confianza y el seguimiento.

Cambios de médico

¿Por qué entonces se producen tantos cambios de médico?

La principal causa es la falta de especialistas disponibles para cubrir todas las plazas. Muchos médicos jóvenes terminan su residencia y encuentran mejores condiciones laborales en otros lugares. Otros optan por trabajar en urgencias, mutuas, administración sanitaria o incluso emigrar al extranjero. Algunas plazas presentan una elevada rotación de profesionales y los pacientes pierden esa relación tan beneficiosa. Es una situación que preocupa tanto a los profesionales como a los ciudadanos.

La Atención Primaria debe considerarse una inversión y no un gasto. Cada euro invertido genera beneficios en salud y eficiencia

¿Qué mensaje enviaría a los responsables sanitarios?

Que la Atención Primaria debe considerarse una inversión y no un gasto. Los sistemas sanitarios más eficientes del mundo tienen una Atención Primaria fuerte, bien dotada y reconocida. Cada euro invertido en Atención Primaria genera beneficios en términos de salud, eficiencia y sostenibilidad. Necesitamos más profesionales, que los médicos hagamos de médicos, mejores condiciones laborales, agendas razonables y una apuesta decidida por la longitudinalidad. La continuidad asistencial Primaria-Hospitalaria, trabajando desde el conocimiento mutuo y el respeto, en equipos mixtos y con medios diagnósticos y protocolos consensuados, puede también hacer más eficiente y atractivo nuestro desempeño.

¿Y a la ciudadanía?

Que confíen en su médico de familia. Muchas veces los pacientes no son conscientes de la importancia que tiene disponer de un profesional que les conoce desde hace años, que comprende su contexto vital y que puede acompañarlos a lo largo de toda su trayectoria sanitaria. La Atención Primaria es probablemente el nivel asistencial más cercano, más accesible y más humano del sistema sanitario. Cuando funciona adecuadamente, mejora la salud de las personas, reduce desigualdades y contribuye a que todos vivamos más y mejor.