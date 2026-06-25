Y tras las Hogueras, los Moros de San Blas: el montaje del castillo "anuncia" las fiestas

El ritmo de las fiestas continúa en Alicante. Tras la finalización de los días grandes de Hogueras con la Nit de la Cremà celebrada el miércoles, el barrio de San Blas ha comenzado a habilitar el castillo presente durante el desarrollo de los Moros y Cristianos.

Esta fiesta, que empezó de manera improvisada en el barrio en 1943, vivirá sus días grandes entre los días 9 de y 13 de julio, pero su celebración ya empieza a ser visible a través del castillo erigido en la avenida de los Condes de Soto Ameno y cuyo montaje finalizará previsiblemente el viernes.

Primeros días

La fiesta tendrá su primer acto previo este viernes con la presentación de la Revista de Fiestas en el parque de San Blas a partir de las 20:30, en un acto que incluirá la actuación del Grupo Artístico. Posteriormente, el sábado se celebrará la presentación de cargos y las “entraetes” del bando cristiano a las 23:00. Las del bando moro, que también se harán desde la parroquia, se harán el sábado siguiente a las 23:30.

Ese sábado, el del 4 de julio, será un día repleto de actos. A las 10 de la mañana tendrá lugar el Avís de Festa Infantil desde la calle Pintor Gisbert hasta el castillo habilitado en Condes de Soto Ameno, con su correspondiente Embajada a las 11:00. Tres horas más tarde llegará la comida-ensayo en los cuarteles, a las 19:00 la Misa Festera en la parroquia y a las 20:00 el Avís de Festa. Entre medias se celebrará el pregón en el parque de San Blas con Ana Gisbert como protagonista. Se trata de la primera mujer alférez en los Moros y Cristianos de Alcoy.

Días grandes

Seguidamente, el jueves 9 de julio empezarán los días grandes de la Fiesta con la Retreta, a partir de las 12 de la noche, desde el castillo y cruzando las calles San Juan Bautista, Pintor Gisbert, la plaza del General Mancha, Soto Ameno y nuevamente en el castillo.

A continuación, el viernes día 10 se desarrollará la Entrada de Bandas a partir de las 19:30, el Homenaje al Festero Fallecido desde las 20:45, las cenas festeras en los cuarteles desde las 22:00 y una hora más tarde el desfile de la Nit de l'Olla, con itinerario desde el castillo y pasando por Soto Ameno, General Mancha y Pintor Gisbert.

Montaje del castillo de Moros y Cristianos de San Blas. / Pilar Cortés

El día siguiente, el sábado 11 de julio, despertará con la Diana del bando cristiano a las 8 de la mañana, con los almuerzos a las 9:30 en los distintos carteles, con los pasacalles y las visitas a los cargos a partir de las 11:00, los bautizos festeros del bando moro a partir de las 13:00, las comidas desde las 15:00 y la Gran Entrada del Bando Cristiano a las 20:00.

Este acto recorrerá las calles del Presbítero Baltasar Carrasco, Poeta Garcilaso, avenida de los Condes de Soto Ameno, plaza General Mancha y calle Pintor Gisbert, y por este orden desfilarán las filás Almogávares, Caballeros de Montesa, Cides, Caballeros Hospitalarios, Lucentinos, Aragoneses, Cruzados Navarros, Cántabros, Leoneses y Templarios.

El domingo amanecerá con una nueva Diana, esta vez la del bando moro, también a las 8 de la mañana, y posteriormente llegarán los almuerzos festeros desde las 9:30, pasacalles a las 11:00, bautizos festeros del bando cristiano a las 13:00, comidas a partir de las 15:00 y la Gran Entrada del Bando Moro desde las 19:30. En este recorrido desfilarán las filás Marrakets, Beduinos, Negros Senegaleses, Abbasíes, Nómadas, Abencerrajes, Magenta, Negros Kabileños, Alfaquíes y Abbasidas.

La última jornada será la del lunes 13 de julio, con almuerzos a partir de las 9:00, con la Embajada Mora con batalla y Capitulación Cristiana a las 10:00, comidas a las 15:00, Embajada Cristiana con batalla y Capitulación Mora a las 20:00 y el castillo de fuegos artificiales a las 22:00, que anunciará el fin de la fiesta.