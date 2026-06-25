Los logopedas advierten de que solo hay 49 especialistas en los hospitales públicos para 262.000 casos de ictus y disfagia

Los logopedas advierten de que solo hay 49 especialistas en los hospitales públicos de la Comunidad Valenciana para atender los casos de ictus, que cada año afectan a cerca de 12.000 personas, y a pacientes con disfagia, dificultad para tragar de forma segura, que sufren unas 250.000 personas entre las provincias de Alicante, Valencia y Castellón..

Con el objetivo de visibilizar esta situación, el Colegio Oficial de Logopedas ha lanzado la campaña 'La logopedia no es un lujo. Es salud', una iniciativa de concienciación social que busca explicar a la ciudadanía qué patologías aborda la logopedia y reclamar a las autoridades competentes un refuerzo estructural de estos profesionales en la red pública sanitaria como educativa.

La decana de la entidad, María Jesús Lluch, ha señalado que "muchas familias descubren la importancia de la logopedia cuando ya tienen el problema encima: tras un ictus, ante un niño que no desarrolla el lenguaje, cuando una persona mayor empieza a atragantarse o cuando un paciente pierde la voz o la capacidad de comunicarse". "El problema es que, en la mayoría de los casos, el acceso público llega tarde o no llega", advierte.

Incidencia

Así, ha señalado que la tasa de incidencia del ictus se sitúa en 187,4 casos por cada 100.000 habitantes mayores de 18 años, lo que supone que aproximadamente 12.000 personas sufren ictus anualmente y son susceptibles de necesitar rehabilitación logopédica, especialmente cuando existen secuelas en el habla, el lenguaje, la voz, la comunicación o la deglución.

Además, uno de los problemas menos conocidos, pero más graves, es la disfagia, la dificultad para tragar de forma segura. En España se estima que 2,5 millones de personas sufren disfagia y que el 90% no está diagnosticado, lo que implica "riesgo de desnutrición, deshidratación, atragantamientos y neumonías por aspiración".

Las cifras "se disparan" en el ámbito hospitalario: hasta un 40% de las personas ingresadas presentan algún grado de disfagia, y esta afecta a entre el 22% y el 65% de los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular.

El COLCV recuerda que la ratio actual en la sanidad pública valenciana es de aproximadamente un logopeda por cada 113.000 habitantes, y reclama avanzar hacia una ratio mínima de un logopeda por cada 60.000 habitantes, lo que implicaría triplicar las plazas actuales. Además, pide que el logopeda se incorpore como figura estructural en atención primaria, atención especializada, hospitales, hospitales de corta y larga estancia y atención temprana.

Necesidades educativas

El colegio profesional también quiere romper el estereotipo de que la logopedia se limita a la infancia o a la mala pronunciación de la erre. En el ámbito educativo, los datos estatales muestran que en el curso 2024-2025 hubo 1.255.443 alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, el 15,6% del alumnado.

Dentro del alumnado con necesidades educativas especiales, los trastornos graves de la comunicación y el lenguaje representan el 14,5%, y entre el alumnado con otras necesidades específicas destacan los trastornos de aprendizaje, con el 26,8%, y los trastornos leves y moderados del desarrollo del lenguaje y la comunicación, con el 8,3%.

Para la entidad, estos datos evidencian que la logopedia es una prestación esencial de salud, inclusión y autonomía personal. "Una persona que no puede tragar con seguridad, comunicarse después de un daño cerebral, desarrollar el lenguaje en la infancia o recuperar la voz para trabajar no tiene un problema menor. Tiene una necesidad sanitaria y social que debe ser atendida desde lo público", subraya Lluch.

En orientación educativa

En el ámbito educativo, la entidad propone la inclusión de la figura del logopeda en las unidades de orientación educativa (UEO), mediante la creación de plazas específicas en plantilla y su presencia estable en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y en los Centros de Educación Especial.

Asimismo, reclama reforzar las medidas de prevención y detección precoz de las dificultades del lenguaje, a través de programas de cribado en edades tempranas y de formación específica al profesorado para identificar señales de alerta de manera temprana.

La campaña 'La logopedia no es un lujo. Es salud' nace, por tanto, con un doble objetivo: informar a la ciudadanía y trasladar a las administraciones que la falta de logopedas en la red pública tiene consecuencias directas en la salud, el desarrollo, la inclusión y la calidad de vida de miles de personas.

En definitiva, invertir en logopedia es invertir en desarrollo, inclusión y calidad de vida. Una atención logopédica adecuada no solo mejora la salud y el bienestar de las personas, sino que reduce costes a medio y largo plazo en los sistemas sanitario, educativo y social.