Quejas por los precios del nuevo Peret en Alicante: hasta Cocituber se ha indignado

El regreso del quiosco Peret a Alicante no ha pasado desapercibido. El histórico local, vinculado durante décadas a la tradición heladera y horchatera de la ciudad, ha reabierto sus puertas con una nueva etapa empresarial, pero también con una polémica inmediata: las quejas por sus precios.

El debate se ha encendido en redes sociales hasta tal punto que el popular creador de contenido Cocituber ha publicado un vídeo en el que mostraba su sorpresa por el importe de algunas consumiciones. “Esto es un despropósito totalmente”, arranca el influencer, visiblemente crítico con la nueva etapa del establecimiento.

Así reza el texto que acompaña a su vídeo en Instagram:

"Os juro que me he venido directo del aeropuerto a Peret. Ya que he visto que abrían a las 9:00 de la mañana. Cansado y con sueño, me he levantado a las 4:00 de la mañana. He dicho: "Me desvío, grabo Peret y le damos un reconocimiento como se debe, con toda la ilusión del mundo". Hace poco pasé por la puerta y dije que me gustaba más la fachada del otro. El dueño me escribió muy educadamente diciéndome que un día me invitaba a una horchata. Yo, ya sabéis que voy por mi cuenta, y les quería hacer un vídeo precioso. Entiendo la zona, entiendo el paso de gente, entiendo todo. Pero bueno, después de lo que hizo el anterior dueño, volver a abrir me parece un acierto. Los precios son desorbitados. No creo que nadie de Alicante se vaya a sentar a tomar nada a esos precios. Yo no quiero arruinar a nadie y sé a quién van dirigidos mis vídeos: al alicantino y al turismo local. Sé que este vídeo no va a hacer que ningún turista deje de sentarse en esta terraza. Por eso, después de pensármelo mucho, he decidido dar mi opinión más sincera".

Cocituber mirando la cuenta del Peret. / INSTAGRAM

Los precios que han provocado la polémica

En el vídeo, Cocituber señala varios precios que, según muestra y relata, encontró en el nuevo Peret: una Coca-Cola pequeña por 5,25 euros, una leche preparada por 6,85 euros y la conocida horchata de Peret también por 6,85 euros.

“¿Habéis visto estos precios en algún lado o qué?”, se pregunta el creador de contenido, que resume su impresión con una frase muy compartida: “Esto no viene a por alicantinos, esto viene a por guiris”.

La crítica no se limita al coste. El influencer también lamenta el cambio de ambiente del local, al considerar que la nueva imagen se aleja del espíritu del antiguo Peret. “Una pena que el nuevo Peret no tenga nada que ver con el antiguo. Se rompe una historia y tradición de Alicante”, afirma en el vídeo.

Un local con mucha carga sentimental

La polémica no se entiende solo por el precio de una bebida. Peret no es un local cualquiera para muchos alicantinos. Durante generaciones ha sido una parada reconocible, especialmente por su horchata, sus helados y su ubicación en la Explanada, una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Cocituber recuerda en su publicación que el establecimiento forma parte del imaginario local y que por allí pasaron nombres conocidos. También menciona la historia del negocio y el peso sentimental que tenía para muchos vecinos.

Por eso, su queja apunta a una idea concreta: el problema no sería únicamente pagar más o menos, sino la sensación de que un lugar con identidad propia se ha convertido en un espacio más orientado al visitante ocasional que al público local.

“Caro, mal atendido y trampa para turistas”

El vídeo recoge además comentarios y reseñas críticas de otros usuarios. Entre las frases que aparecen o se citan figuran expresiones como “caro, mal atendido y trampa para turistas” o “en mi opinión es muy caro, no recomendado a menos que seas rico”.

Otro usuario ironizaba en redes con el precio de una tapa de aceitunas: “Una cosa es que te cobren caro, otra que te roben”, decía, calculando que cada aceituna salía a unos 30 céntimos.

En algunas reseñas recientes también se repiten quejas por el sistema de servicio, la organización de la cola o suplementos que, según los clientes, no estarían suficientemente claros en la carta. Una usuaria señalaba, por ejemplo, que en una bebida alcohólica no se especificaba que el refresco se cobraba aparte.

La horchata, el gran examen del nuevo Peret

Uno de los momentos centrales del vídeo llega cuando Cocituber prueba la horchata. El creador reconoce que acudió al local porque, según cuenta, el nuevo responsable le animó a comprobar cómo había quedado la renovación y si la bebida mantenía el nivel de siempre.

“Vamos a ver si la horchata que era tan famosa sigue estando igual de buena”, dice antes de probarla. Después matiza que la leche preparada “está rica”, pero insiste en que el precio le parece excesivo.

La cuenta final que muestra asciende a 21,90 euros, una cifra que refuerza su crítica: “Es impresionante. No me lo esperaba”, afirma.

Un debate entre tradición, turismo y precios

La reapertura del nuevo Peret toca un debate muy presente en Alicante: el equilibrio entre los negocios históricos, la presión turística y el precio que los vecinos están dispuestos a pagar por seguir sintiendo como propios determinados espacios.

Cocituber lo expresa desde esa perspectiva local. “Sabéis lo que me gusta Alicante y lo bien que hablo siempre de Alicante, pero si hay que decir las cosas, se dicen”, afirma. Su conclusión es dura: aunque reconoce que el sitio probablemente se llenará por su ubicación y por el flujo de visitantes, lamenta especialmente lo que supone para los alicantinos.

“Lo que más pena me da son los alicantinos”, resume.

El nuevo Peret, bajo el escrutinio de las redes

La nueva etapa del local llega después de un proceso de reapertura muy esperado. La expectación era alta precisamente por el peso que Peret tenía en la memoria de la ciudad.

Ahora, esa expectación se ha convertido en examen público. Para algunos clientes, la renovación puede ser una forma de modernizar un negocio histórico en una zona privilegiada. Para otros, los precios y la estética del nuevo local rompen con una tradición muy ligada a Alicante.

La polémica deja una pregunta que va más allá de una horchata a 6,85 euros: ¿puede un local histórico reinventarse sin perder a la gente que lo convirtió en parte de la ciudad?

Peret ha vuelto, pero su regreso ya divide opiniones. Y en Alicante, donde algunos negocios forman parte de la memoria colectiva, el precio de una consumición puede acabar convirtiéndose en algo más grande: un debate sobre identidad, turismo y pertenencia.