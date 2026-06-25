Los sindicatos de la Comunidad se apuntan el tanto de la bajada de ratios de alumnos de 0 a 3 años que propone el Ministerio para toda España

El sindicato STEPV --el mayoritario en el sector educativo en la Comunidad Valenciana-- ha reivindicado este jueves como un logro propio la propuesta de bajada de ratios de alumnado de 0 a 3 años anunciada por el ministerio de Educación. La huelga indefinida "ha contribuido decididamente a esta propuesta de ratio que mejora sustancialmente la atención de nuestro alumnado", señala la organización en un comunicado. El ministerio presidido por Milagros Tolón, del PSOE, establece "límites drásticos para frenar la masificación", según el sindicato.

La propuesta contempla grupos de 4 niños de 0 a 1 años; 6 niños de 1 a 2 años; y 8, de 2 a 3 años. El STEPV -- Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-- asegura que plantearon la misma propuesta en la ILP --Iniciativa Legislativa Popular-- que presentaron en 2024 en Les Corts y que PP y Vox rechazaron.

La confederación de CC OOPV --Comisiones Obreras del País Valencià-- se atribuye el logro y ha manifestado a través de su canal de Telegram haber "conseguido que el ministerio asuma su propuesta de 4/6/8 alumnos por educador en infantil de 0 a 3 años". Y Beatriz García, la secretaria de enseñanza de UGT Servicios Públicos a nivel estatal ha asegurado en un video difundido a través de Telegram que el ministerio "ha recogido en su totalidad las propuestas de UGT sobre el primer ciclo de Educación Infantil". Aunque las competencias en Educación están transferidas a las comunidades autónomas, el Gobierno fija un marco normativo común.

Reunión

Este miércoles tuvo lugar una reunión entre el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, y los sindicatos. STEs-i, la confederación a la que pertenece el STPEV, estuvo presente en la negociación. La propuesta, según el ministerio, se ha elaborado "a partir de las peticiones que los propios sindicatos realizaron en la reunión mantenida el pasado 10 de junio".

Álvaro Castaños, Portavoz de la Coordinadora de Asambleas Docentes de L’Alacantí, hace balance de la huelga educativa / Alex Domínguez

A la propuesta ministerial le precede una de las huelgas educativas más largas de la historia, que ha puesto patas arriba el sector en la Comunidad Valenciana, secundada por maestros y profesores de secundaria de la enseñanza pública. También la huelga de educadores de escuelas infantiles de 0 a 3 años acontecida en la Comunidad de Madrid, que cumple dos meses.

La propuesta del STEPV establecía 20 alumnos por grupo en el segundo ciclo de Educación Infantil, frente a los 25 actuales; 22 por aula en Primaria, 25 en la ESO y 30 en Bachillerato, frente a los 35 actuales. Unas demandas que no contempla el anuncio del ministerio. El sindicato afea a la Conselleria de Educación, presidida por María el Carmen Ortí, del PP, que "la propuesta del ministerio mejora muchísimo la reducción de ratios de 0 a 3 años que la conselleria solo contemplaba en el tramo de 2 a 3 años".

Misma propuesta

En Primaria y Secundaria la propuesta del ministerio y de la conselleria es la misma: 22 y 25 alumnos respectivamente; mientras que en Bachillerato, la propuesta de Ortí, de 28 alumnos, "mejora a la del ministerio, de 30". La implantación empezará en el curso 2027/2028 y será obligatoria desde el inicio del curso 2029/2030.

El ministerio también propone que en las instalaciones del primer ciclo de Educación Infantil los centros deberán tener un mínimo de tres unidades e incorporar unos mínimos habitables estrictos como areas diferenciadas para descanso e higiene, una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados y un patio de juegos de 75 metros cuadrados.

El STEPV ha advertido en el comunicado que las medidas serán "papel mojado" si no van acompañadas de "financiación adecuada". Y señala que "no invertir inmediatamente el 5% del PIB mínimo que recoge la ley LOMLOE supone una pérdida de 8.436 millones de euros al año para la educación pública".