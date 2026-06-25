Los técnicos del Ayuntamiento de Alicante con vínculos con Les Naus protagonizarán la segunda jornada de la comisión de las Cortes

Más comparecientes para la comisión de investigación de Les Naus en las Cortes Valencianas. Este jueves, la Mesa del órgano, presidido por Ana Vega (Vox), ha registrado la lista de asistentes propuestos para la sesión que se celebrará el miércoles 8 de julio a partir de las 10 de la mañana en la cámara autonómica.

La lista, integrada por seis comparecientes y con una hora prevista de declaración para cada uno, la forman seis cargos técnicos del Ayuntamiento de Alicante relacionados o con conocimiento sobre las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus, escándalo destapado por INFORMACIÓN a finales de enero.

La cara más conocida de los comparecientes propuestos es la de María Pérez-Hickman, que dimitió como directora general del Ayuntamiento tras saberse que sus dos hijos y un sobrino habían sido agraciados con vivienda. Actualmente, Pérez-Hickman, que trabaja como jefa de Contratación en el Consistorio, es una de las quince personas investigadas judicialmente por el caso.

Era la secretaria de la Mesa de Contratación durante la tramitación del contrato de enajenación de la parcela sobre la que posteriormente se construyó el residencial, e INFORMACIÓN destapó un correo electrónico en el que ella misma instaba a Urbanismo a agilizar los trámites para la construcción de la urbanización.

El siguiente citado a comparecer es Elpidio Vázquez, ex jefe del departamento técnico del servicio de Gestión Patrimonial, encargado de redactar el pliego de enajenación de la parcela junto a José Luis Ortuño, ex funcionario de la Concejalía de Patrimonio y, como Vázquez, también está llamado a declarar en la sesión del 8 de julio.

Entre ellos dos llegará el turno de Pablo Torregrosa, técnico de la Administración General de la Concejalía de Patrimonio, quien declaró como testigo ante el juzgado y señaló que uno de los imputados, Francisco Nieto, que fue arquitecto de Urbanismo y agraciado con una de las viviendas, ocultó que estaba inscrito a la cooperativa que gestionó la construcción y las adjudicaciones.

En el turno de tarde, que empezará a las 16:00, comparecerán Manuel Ángel Baltar y Braulio Gambín. El primero es jefe de Disciplina Urbanística y Ambiental y el segundo es adjunto a la Jefatura de Servicio de Urbanismo.

Segunda sesión de comparecientes

Estas seis comparecencias tendrán lugar seis días después de la sesión del 2 de julio, la primera habilitada para las declaraciones solicitadas por Vox, partido que propuso el plan de trabajo de la comisión aprobado finalmente con los votos también del PP pese a los intentos del partido de evitar la comparecencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala. La formación ultraderechista, eso sí, excluyó de su propuesta a la consellera de Vivienda, Susana Camarero; al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón; y al actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca.

En la sesión del 2 de julio comparecerán quien fuera el alcalde de Alicante con el PSOE entre 2015 y 2018, Gabriel Echávarri, su concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), y el entonces concejal de Presidencia, Natxo Bellido, de Compromís.

También comparecerán la entonces concejala de Hacienda, Sofía Morales (PSOE); el concejal de Hacienda entre 2023 y 2025 con el PP, Toni Gallego; y Antonio Faura, jefe del departamento técnico de Obras. Este listado generó controversia entre la izquierda, que apuesta por priorizar la comparecencia del alcalde, Luis Barcala, y de la concejala de Urbanismo dimitida tras el escándalo por ser una de las adjudicatarias de vivienda, Rocío Gómez.

De hecho, el PSPV propuso, tanto de cara a la sesión del 2 de julio como de cara a la del día 8, estos dos nombres como comparecientes junto al de Germán Pascual, vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante y autor de polémicos informes sobre el caso; Paloma Romero, jefa de Patrimonio que redactó los informes bajo las órdenes de Pascual; Francisco Ordiñana, administrador de Fraorgi, empresa que gestionó la construcción de la urbanización y seleccionó a los adjudicatarios de viviendas protegidas, que ya se negó a comparecer en la comisión municipal; y María Pérez-Hickman, único nombre con el que coinciden.

Los socialistas, a través de María José Salvador, miembro de la Mesa de la comisión de investigación, consideran que "es una vergüenza que se convoquen dos comisiones de investigación de Les Naus sin citar a Barcala, a Rocío Gómez ni a Germán Pascual", y entienden que "está claro que la estrategía del PP y de Vox" es "protegerlos", por lo que creen que la comisión está "viciada" y que ambas formaciones "no van a permitir que se sepa la verdad", recordando que los beneficiarios bajo sospecha tienen vínculos con instituciones gobernadas por el PP.

La tercera sesión de comparecientes será el jueves 23 de julio, aunque todavía se desconocen los nombres. La propuesta de nuevas fechas para la comisión se formalizó tras las críticas contra el PP y Vox por haber paralizado el órgano durante meses. La comisión se aprobó en febrero, se constituyó a principios de marzo y desde entonces no ha habido ninguna comparecencia. El plan de trabajo contempla, como mínimo, una sesión al mes, pero, sin embargo, el pasado 9 de junio, ambas formaciones, con mayoría en la cámara autonómica, aprobaron el calendario parlamentario que habilitaba solamente aquella semana para la celebración de comisiones.