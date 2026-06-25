El VI Foro ALIA mostrará en Alicante nuevos casos reales de IA aplicada

El próximo lunes 29 de junio, el salón de actos del Edificio IUII, en el Parque Científico de la Universidad de Alicante, acogerá el VI Foro ALIA, una nueva cita dedicada a mostrar cómo la inteligencia artificial puede convertirse en soluciones útiles, aplicables y orientadas a necesidades reales. Bajo el título «De los modelos a las soluciones. Casos de uso del proyecto ALIA», el encuentro reunirá a representantes del ámbito institucional, empresarial, tecnológico y académico en torno a diferentes proyectos que permiten comprobar el impacto práctico de esta tecnología.

La jornada, organizada por CENID, cuenta con el patrocinio de Lynx View y la colaboración de CEV Alicante, INFORMACIÓN, Mediterráneo, Prensa Ibérica y Levante-EMV. El foro mantiene así su vocación de servir como punto de encuentro entre el ecosistema innovador y el tejido productivo, con una mirada centrada en la transferencia tecnológica y en la aplicación real de los modelos de inteligencia artificial.

El programa arrancará a las 12.00 horas con la apertura institucional. La bienvenida correrá a cargo de Manuel Palomar, director de CENID y coordinador científico del proyecto ALIA. A continuación, intervendrá David Ivorra, CEO de Lynx View, como patrocinador de los Foros ALIA. La apertura institucional contará también con la participación de José Vicente Andreu, vicepresidente de CEV Alicante.

Cinco soluciones de IA aplicada

El bloque de casos de uso comenzará con Aitana Hotel Assist, un asistente documental para recepción y atención al cliente en hoteles. Esta primera propuesta permitirá mostrar cómo la inteligencia artificial puede integrarse en procesos cotidianos del sector turístico para mejorar la gestión de información y la atención al usuario.

Después se presentará RENR, la Plataforma de Traducción Editorial IA AITANA, orientada al ámbito de la traducción editorial. A continuación será el turno de GobernantIA, una solución de inteligencia artificial aplicada al reajuste operativo hotelero, otro de los campos en los que esta tecnología empieza a ofrecer herramientas de apoyo a la toma de decisiones y a la organización interna.

El programa continuará con Aitana Fraud Guard, un sistema centrado en la detección de fraude en correos electrónicos. También se dará a conocer VeuVal, dedicado a modelos de voz en valenciano, un ámbito especialmente relevante para el desarrollo de herramientas digitales que tengan en cuenta las lenguas cooficiales y su presencia en nuevos entornos tecnológicos.

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Para finalizar, la clausura institucional, con agradecimientos a patrocinadores, entidades colaboradoras, ponentes y asistentes. Y a las 14.00 horas con un cóctel networking, concebido como un espacio para intercambiar impresiones, conocer de cerca las soluciones presentadas y favorecer nuevas oportunidades de colaboración.