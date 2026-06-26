Más 1.757 pasajeros más personas visitaron las Hogueras Especiales en el autobús gratuito entre el 21 y 24 de junio
El transporte público de la ciudad de Alicante durante las pasadas hogueras superó a las anteriores ediciones en 1.757 pasajeros. El aumento se produce gracias a la línea de autobús gratuita habilitada por primera vez por el Ayuntamiento y la concesionaria de movilidad Vectalia MIA, según un comunicado. 23.638 personas utilizaron esta linea que entre el 21 y el 24 de junio recorrió las hogueras especiales y las oficiales. El autobus hizo paradas cada 15 minutos desde las 8:00 hasta las 22:30 horas.
El itinerario ha contado con paradas como Estación – Maisonnave, Oscar Esplá - Foglietti, México – Caja Ahorros. Además, todas las líneas nocturnas urbanas e interurbanas han funcionado entre las 23:00 horas del 19 de junio y hasta las 7:00 del 25 de junio.
El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha agradecido "la confianza de los alicantinos y visitantes en el transporte público y el uso que se ha dado a la línea especial gratuita para visitar las 12 hoguera de categoría Especial además de las Hogueras Oficiales en la plaza del Ayuntamiento, que un año más vuelven a usar el autobús urbano para recorrer los monumentos y la ciudad sin necesidad de utilizar el coche".
En este sentido, De Juan ha agradecido a los alicantinos y visitantes, también los residentes en los municipios del entorno de la capital, el uso de las líneas urbanas e interurbanas del autobús, así como del Tram en unas fiestas en las que se ha mantenido el servicio en activo las 24 horas del día los días centrales de las celebraciones y que ha permitido reducir el número de vehículos particulares en las calles. Un hecho --ha subrayado-- que ha favorecido la movilidad peatonal ante la gran afluencia de visitantes que ha registrado la ciudad, primero durante el fin de semana y después en los días centrales de las fiestas del fuego".
"El Ayuntamiento y Vectalia hacemos un gran esfuerzo para habilitar una línea gratuita para recorrer las hogueras con una frecuencia de paso cada 15 minutos, permitiendo subir y bajar de una forma rápida en cada parada para visitar los 12 monumentos de Especial, más las hogueras oficiales, en un año en el que se ha incrementado en dos el número de fogueres en la máxima categoría" ha comentado Carlos de Juan.
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