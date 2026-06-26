La Aemet ha marcado este viernes como el día más "fresco" de la semana: este es el tiempo que hará en Alicante

Tras el análisis de las temperaturas vividas la pasada semana con la ola de calor, que la Agencia Estatal de Meteorología calificó como las Hogueras más cálidas "desde, al menos, el año 1950" y que ha batido récords en toda Europa, llega el viernes que la Aemet ha marcado como el día más "fresco" de la semana. "Fresco", claro está, teniendo en cuenta las altas temperaturas vividas, y que ya estamos en verano. Este viernes las máximas darán un respiro, algo que se notará especialmente en las horas nocturnas del litoral de la provincia de Alicante. En Elche y Orihuela, por contra, las máximas serán más altas que en las zonas de costa.

Alicante

Alicante tendrá un viernes de estabilidad, con nubosidad al inicio, cielo poco nuboso después y apertura de claros en las horas centrales, sin lluvia prevista. Las temperaturas irán de 21 a 29 grados, aunque la sensación puede ser algo más alta por la humedad. El viento soplará flojo a moderado del sureste y tenderá a suavizarse al final del día.

Elche

Elche mantendrá un ambiente cálido y estable, con cielo poco nuboso por la mañana y más despejado durante la tarde, sin riesgo de precipitaciones. El termómetro se moverá entre 20 y 32 grados, con sensación algo más acusada en las horas centrales por la humedad. El viento de levante será moderado durante buena parte de la jornada.

Benidorm

En Benidorm el día empezará con más nubosidad, pero irá ganando terreno el cielo poco nuboso y acabará con más claros, en una jornada sin lluvia. Las temperaturas quedarán entre 21 y 27 grados, con ambiente suave pero cargado por la humedad. El viento será flojo, del sureste al principio y del norte al final.

Elda

El interior disfrutará de un viernes plenamente soleado, con cielo despejado, ausencia de lluvia y calor moderado en las horas centrales. Elda registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 32, con humedad alta a primera y última hora, pero ambiente más seco al mediodía. El viento soplará del sureste y quedará en calma por la noche.

Torrevieja

Torrevieja vivirá una jornada de humedad elevada, con cielo poco nuboso durante gran parte del día y más nuboso al anochecer, sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 21 y 28 grados, aunque la sensación térmica puede subir por encima de esos valores en algunos momentos. El viento de levante será moderado y persistente.

Orihuela

Orihuela afrontará un viernes de calor y estabilidad, con nubosidad al amanecer, cielo poco nuboso por la mañana y más despejado durante la tarde. No se esperan lluvias, y las temperaturas irán de 19 a 33 grados, con sensación algo superior en las horas centrales. El viento de levante soplará con más presencia por la mañana y tenderá a calmar al final.

Dénia

Dénia tendrá un día soleado y muy estable, con cielos despejados durante prácticamente toda la jornada y sin lluvia. Las temperaturas se moverán entre 21 y 31 grados, con humedad alta a primeras y últimas horas que puede dejar sensación de bochorno. El viento será flojo, de componente sur y sureste, y quedará en calma por la noche.

Alcoy

Alcoy/Alcoi vivirá un viernes de tiempo estable y cielo despejado, sin amenaza de precipitaciones. Las temperaturas marcarán un contraste claro entre la mañana y la tarde, con mínima de 17 grados y máxima de 32, en un ambiente cálido pero más llevadero que en el litoral por momentos. El viento del norte será flojo y tenderá a desaparecer al final del día.