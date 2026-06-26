Otro caso "Fnac" en Alicante: el restaurante que anuncia su despedida tras no poder asumir el nuevo alquiler

Samana cierra sus puertas en Alicante. El restaurante autodescrito como "Mediterrasian Bar" ha anunciado en redes sociales una noticia que, según reconocen sus responsables, les cuesta mucho comunicar: tendrán que dejar el local en el que han desarrollado durante años su proyecto hostelero.

“Nunca pensamos que íbamos a grabar este vídeo, pero Samana cierra sus puertas”, explican en una publicación compartida en Instagram, donde han detallado que el cierre llega tras no alcanzar un acuerdo con el propietario del local.

El motivo del cierre

Según relatan los responsables de Samana, su contrato de alquiler llega a su fin y el propietario del inmueble habría decidido no continuar arrendándolo en las condiciones actuales. En el texto publicado por el restaurante aseguran que el dueño “no quiere alquilarlo más” y que únicamente quiere venderlo.

En el vídeo, además, explican que se planteó una posible continuidad, pero que finalmente no ha sido posible: “Pensamos que íbamos a llegar a un acuerdo con el propietario, pero al final ese acuerdo no ha podido darse”.

También apuntan a una subida económica que no pueden asumir. “Nos ha subido un montón el alquiler y es una cifra que nosotros no podemos pagar ni de coña”, afirman.

Últimos días para ir a comer

El restaurante ha confirmado que estará abierto hasta el 1 de julio, aunque el 30 de junio será el último día para acudir a comer.

“Sentimos haberos dado tan poco tiempo porque es una cosa de la que nos acabamos de enterar”, explican en el vídeo publicado hace unas 20 horas y en el que animan a sus clientes a pasar por el local durante estos últimos días.

La despedida llega justo después de las Hogueras, una etapa que el equipo también ha querido agradecer: “Mil gracias por estas Hogueras y por todo el tiempo que llevamos aquí trabajando”.

“Samana no es solo un restaurante”

El comunicado publicado en Instagram tiene un tono especialmente emotivo. Sus responsables insisten en que Samana ha sido mucho más que un negocio.

“Samana no es solo un restaurante. Es nuestra casa, nuestro proyecto de vida y el lugar donde hemos compartido miles de momentos con vosotros durante todos estos años”, escriben.

También reconocen que están tristes y que han intentado buscar alternativas durante los últimos meses, aunque sin éxito. Según explican, los alquileres de locales similares que han encontrado están “muy por encima” de lo que el proyecto puede asumir actualmente.

La reacción de los clientes

La noticia ha provocado una oleada de mensajes de apoyo en redes sociales. Muchos clientes habituales han lamentado el cierre y han destacado tanto la comida como el ambiente del restaurante.

“Hoy Alicante está un poco más triste”, escribía una usuaria. Otro comentario resumía el sentir de parte de la clientela: “El sitio era top, pero la esencia sois vosotros”.

También han aparecido críticas al contexto de los alquileres en la ciudad. “Gente buena haciendo proyectos buenos para la ciudad y pasa esto”, lamentaba una seguidora, mientras otros usuarios pedían que el restaurante pueda encontrar pronto un nuevo local.

Una posible nueva etapa

Pese al cierre, Samana no da por terminado su camino. Sus responsables reconocen que no saben qué pasará a partir de ahora, pero dejan abierta la posibilidad de volver en otro formato o en otro local.

“No sabemos si Samana volverá en otro local, en otro formato o incluso más fuerte de lo que ha sido hasta ahora”, escriben en el comunicado.

En el vídeo insisten en esa misma idea: “No sabemos qué va a pasar con Samana en un futuro, pero sí sabemos que para nosotros ha sido un proyecto increíble”.

Una despedida que quizá no sea definitiva

El mensaje termina con una mezcla de tristeza y esperanza. Samana se despide de su local actual, pero no necesariamente de Alicante.

“Quizá esto no sea el final de Samana, sino el comienzo de una nueva etapa”, concluyen sus responsables.

Por ahora, sus clientes tienen apenas unos días para acudir por última vez al restaurante antes del cierre. Después, quedará por ver si el proyecto encuentra un nuevo espacio en la ciudad y consigue transformar esta despedida en un regreso.