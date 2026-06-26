La concejala de Patrimonio de Alicante rechaza revelar cómo actuó al enterarse del escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus: "No es momento"

Un secreto bajo llave en pleno ejercicio de "transparencia". Pese a que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, se comprometió a que los ciudadanos tendrían información en tiempo real de todo lo relativo a la polémica de Les Naus, hay un interrogante principal que sigue sin resolverse: cómo se originó el escándalo. A las evasivas del alcalde se han sumado también las de su concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, quien ha rechazado revelar cómo y cuándo le llegó la alerta sobre posibles conflictos de interés en las adjudicaciones de vivienda protegida.

La responsable de Hacienda, Patrimonio y Cultura, que ha ofrecido este viernes una rueda de prensa para presentar la programación de actividades del verano, ha descartado pronunciarse sobre otras cuestiones: "Estamos aquí presentando Verano Cultural, nada tiene que ver, creo que no es momento para ello", ha señalado. Preguntada sobre cuándo dará respuesta a dichos interrogantes, la concejala popular ha añadido: "Ahora, desde luego que no".

Según afirmó la jefa de Patrimonio (quien alertó al gobierno municipal del caso) en su declaración ante la jueza, la funcionaria advirtió del posible conflicto de intereses a Beldjilali "cinco minutos" después de descubrirlo. Sin embargo, desde que se produjo la advertencia (15 de enero) y se dio traslado de ello al alcalde Luis Barcala (27 de enero, según el propio regidor popular) pasaron 12 días. En ese tiempo, ningún integrante del ejecutivo local ha querido aclarar quién intervino en las comunicaciones ni por qué se produjo dicha demora en que el asunto llegase a Alcaldía.

Forzados a responder

A priori, el próximo pleno del Ayuntamiento de Alicante (que volverá a centrar el foco en el escándalo de Les Naus) debería resolver algunas de estas cuestiones. El PSOE y Compromís, en un intento de que el ejecutivo popular de Luis Barcala abandone las evasivas que protagoniza desde que INFORMACIÓN destapara el caso, plantearán dos preguntas dirigidas al alcalde y a su concejala de Patrimonio. Las formaciones progresistas reclamarán que ambos expliquen cómo actuaron después de que la funcionaria al frente del departamento alertara de posibles conflictos de intereses en la tramitación y adjudicación de la promoción de vivienda protegida.

En el PSOE, la pregunta registrada por su portavoz, Ana Barceló, se dirige directamente hacia el regidor popular: "¿Puede detallar de manera cronológica todas las actuaciones, reuniones, comunicaciones, instrucciones y decisiones que se adoptaron desde la Alcaldía entre el 15 de enero, cuando fue informada la concejala de Patrimonio, y hasta el día 28 de enero de 2026, cuando usted ordenó abrir un expediente de averiguación de hechos?", consultará la edil socialista a finales de mes.

Por su parte, Compromís centrará su consulta en la responsable de Patrimonio, Nayma Beldjilali, quien todavía no ha afirmado cómo intervino en la apertura del expediente de averiguación interno. "¿Qué procedimiento y acciones siguió usted, como concejala de Patrimonio, desde el preciso instante en que la jefa de servicio le comunicó y le alertó de las presuntas incompatibilidades en Les Naus hasta que supuestamente fue el alcalde avisado doce días después?", consultará el portavoz valencianista, Rafa Mas.