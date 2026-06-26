El Consell destina 484 millones a medicamentos contra el cáncer

El Consell ha autorizado la adquisición de medicamentos antineoplásicos que se suministrarán a los centros de la sanidad pública valenciana con el objetivo de garantizar la continuidad en la prestación farmacéutica y el tratamiento de determinadas enfermedades como el cáncer. El valor estimado del contrato asciende a 484.397.992 euros y tiene una duración de un año, con posibilidad de prorrogarlo hasta un máximo de 36 meses por periodos no inferiores a 6 meses, salvo pérdida de la exclusividad.

Los antineoplásicos son fármacos utilizados principalmente en el tratamiento del cáncer y de ciertas enfermedades hematológicas. Incluye quimioterápicos clásicos, terapias dirigidas y algunos medicamentos biológicos empleados en enfermedades como leucemias, linfomas y otros trastornos hematológicos malignos.

Comercialización exclusiva

Estos medicamentos son fármacos con comercialización en exclusiva, con un único agente comercializador autorizado en España por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Esta contratación permite asegurar el acceso de los pacientes de la sanidad pública valenciana a tratamientos oncológicos de alto impacto terapéutico, muchos de ellos vinculados a la innovación farmacológica, la medicina personalizada y las nuevas estrategias de abordaje del cáncer.

La planificación anticipada del suministro resulta esencial para garantizar que los hospitales públicos dispongan de estos medicamentos en condiciones de continuidad, seguridad y equidad, especialmente en un ámbito asistencial en el que la disponibilidad del tratamiento en el momento adecuado puede condicionar la evolución clínica de la enfermedad.

Por otro lado, el Consell ha autorizado la adquisición de licencias, con el mantenimiento asociado y servicios avanzados de soporte de productos de tecnología Oracle para la Conselleria de Sanidad. El valor estimado del contrato, que tiene un plazo de ejecución de 36 meses, asciende a 14,77 millones de euros.

Farmacias, medicamentos y productos de salud / Europa Press

Abucasis

El objetivo es garantizar la disponibilidad, seguridad y la evolución tecnológica de las plataformas corporativas y aplicaciones de la Conselleria empleadas en la red asistencial y no asistencial, entre las que destacan Abucasis (sistema de información de atención ambulatoria), Gaia (sistema de información para la prescripción farmacéutica), Orion Logis (compras y suministros de los Departamentos de Salud), Historia de Salud Electrónica (HSE), y sistemas de análisis como Alumbra, cuyo objetivo principal es ayudar a tomar decisiones informadas y optimizar el rendimiento, entre otras.

Estas plataformas constituyen la base de funcionamiento de múltiples sistemas de información utilizados por los profesionales sanitarios y administrativos de la sanidad pública valenciana, tales como los sistemas clínicos, administrativos, logísticos, analíticos y de gestión.

Asimismo, el Pleno del Consell ha aprobado un convenio de colaboración entre la Fundación de la Comunidad Valenciana de Investigación de Excelencia (ValER) y la Escuela de Posgrado y Eed de Centros de Investigación en Inteligencia Artificial, Fundación de la Comunitat Valenciana (ValgrAI), para la realización del proyecto de investigación ‘Inteligencia Adaptativa y Salud como Sistemas Físicos: Inferencia Activa y Neuro-IA’.

Este acuerdo consolida la colaboración institucional entre ambas entidades y destina 50.000 euros a la financiación de los gastos de ejecución del proyecto, con cargo al presupuesto de ValER.

Inteligencia artificial y neurociencia

El objetivo de este proyecto de investigación en Inteligencia Artificial aplicada a la salud y la neurociencia es desarrollar modelos de interferencia activa y neuro-IA capaces de interpretar el funcionamiento del cerebro como un sistema físico adaptativo. Para su ejecución, el convenio cuenta con la adscripción del investigador distinguido de ValER, el doctor en Neurocomputación Wael El Deredy, a ValgrAI. Este convenio específico se une al acuerdo general de colaboración que ambas fundaciones firmaron el pasado 27 de enero.

El proyecto prevé alcanzar una serie de indicadores clave de impacto científico y proyección internacional entre los que se encuentran varias publicaciones científicas o la participación en congresos internacionales de referencia, así como el desarrollo e implementación de un marco modelado aplicado a datos reales o simulados, lo que permitirá validar los avances metodológicos obtenidos.

Profesionales clínicos

En paralelo, el equipo promoverá la presentación de propuestas de proyecto de mayor escala, con el fin de garantizar la continuidad y expansión de esta línea de investigación. Además, se llevarán a cabo actividades de difusión orientadas a profesionales clínicos, favoreciendo la transferencia de conocimiento y su aplicación práctica en el ámbito sanitario.

El convenio tendrá una vigencia de un año, con posibilidad de prórroga por un año adicional. Además, el proyecto podrá contar con financiación añadida procedente de ayudas, subvenciones o contratos con terceros.

La Comisión de Seguimiento del Proyecto, con la composición y las funciones establecidas en el convenio general de enero de 2026, será el órgano encargado de velar por el correcto desarrollo de la iniciativa.