El Consell licita 69 viviendas protegidas en el barrio alicantino de Benisaudet, siete menos de las que anunció hace dos meses

Un nuevo paso para construir vivienda pública en Alicante. Este viernes la Conselleria de Vivienda, liderada por Susana Camarero, quien también es la vicepresidenta primera de la Generalitat, ha anunciado la licitación de la construcción de un total de 69 nuevos pisos en el barrio alicantino de Benisaudet, cercano al Hospital Doctor Balmis.

La cifra dista de la que especificó el pasado 20 de abril, cuando habló de una nueva promoción de 76 viviendas de protección pública destinadas al alquiler asequible en el mismo barrio para ampliar la cadena de anuncios del Plan Vive en Alicante. Según fuentes de la conselleria, el cambio en el número de viviendas obedece a que "la previsión inicial era un poco más alta, pero el ajuste real sale en el proyecto cuando presentan la licitación".

Este viernes, el anuncio ha sido de un total de 69 inmuebles dentro de una promoción incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que financia la Unión Europea a través de fondos Next Generation. El plazo para que las empresas aspirantes presenten sus ofertas finaliza el día 27 de julio.

Las futuras viviendas

El presupuesto de licitación es de 12.428.428 euros, que es la cantidad máxima que pueden ofertar las empresas aspirantes para llevar a cabo los trabajos, que tendrán un plazo “estimado” de 24 meses para llevar a cabo la ejecución, según ha afirmado la Generalitat.

El edificio con las nuevas viviendas se levantará en una parcela propiedad de la Entidad Valenciana de la Vivienda y el Suelo (EVHA), ubicada entre las calles Vicente Aleixandre y San Pedro Poveda. El bloque dispondrá, además, de un sótano para 77 plazas de aparcamiento, y según la Conselleria de Vivienda se ha “priorizado” la accesibilidad, la adaptación a personas con diversidad funcional, “la respuesta a las necesidades de la era post-covid” y “criterios de sostenibilidad social y económica”.

El anuncio

Camarero ya informó de nuevas viviendas protegidas en Benisaudet en una visita que hizo a Alicante el pasado 20 de abril, cuando acudió a supervisar las obras, también de viviendas protegidas, en el barrio Miguel Hernández, donde se está llevando a cabo la rehabilitación de dos edificios con un total de 36 pisos.

La futura promoción de Benisaudet amplía la sucesión de operaciones que el Consell viene vinculando al Plan Vive en Alicante, en un contexto de fuerte presión por el acceso a la vivienda. A falta de conocer los plazos concretos de esa licitación y el calendario efectivo de ejecución, el nuevo anuncio se incorpora al mapa de suelos y promociones que la Generalitat ha ido poniendo sobre la mesa en la ciudad con la promesa de ampliar la oferta asequible.

Ese movimiento enlaza además con el anuncio reciente de otra futura actuación de 52 viviendas en la calle Hermanos Machado, sobre una parcela de titularidad autonómica situada en el entorno del Palacio de Justicia y del Archivo Histórico Provincial. En ambos casos, el Consell intenta proyectar una línea de avance continuado en la movilización de suelo público para vivienda protegida, aunque el alcance real de esa estrategia seguirá dependiendo de que las previsiones se traduzcan en promociones efectivas y en plazos cumplidos.

La propia Camarero enmarcó tanto la actuación de Miguel Hernández como el anuncio de Benisaudet en el despliegue del Plan Vive Comunitat Valenciana, con el que la Generalitat busca impulsar la construcción de vivienda protegida a partir de suelo autonómico y municipal. Según ha defendido, en la provincia de Alicante hay ya más de 2.700 viviendas protegidas en distintas fases, de las que unas 700 corresponderían a la capital.

El anuncio de estas medidas coincide, además, con un momento en que la política autonómica de vivienda mantiene en Alicante otro frente abierto con el caso de Les Naus, el escándalo por las adjudicaciones de viviendas protegidas que destapó INFORMACIÓN a finales de enero. Este contexto no convierte los citados anuncios en un acto de respuesta a Les Naus, pero sí acompaña de fondo las medidas de la consellera en una ciudad donde la vivienda protegida sigue bajo un fuerte escrutinio político.