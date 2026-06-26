Lo que cuesta que el campus de la Universidad de Alicante funcione cada día

¿Cuánto cuesta que el campus de la Universidad de Alicante (UA) funcione cada día? La UA movilizará en 2026 cerca de 20 millones de euros destinados a limpieza, mantenimiento, seguridad, jardinería, suministros y servicios de soporte. Detrás de esa cifra hay planificación, control técnico, contratación, sostenibilidad y coordinación diaria de una estructura compleja, responsabilidad del Vicerrectorado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, encargado de la gestión del sistema que hace posible que, cada mañana, la institución funcione más allá de la docencia.

El vicerrector Salvador Ivorra explica que "para que un aula esté limpia, un laboratorio no se detenga por una avería, una incidencia tenga respuesta o el campus mantenga sus condiciones de seguridad y calidad ambiental, hace falta una organización técnica y administrativa de gran escala. Es una labor poco visible, pero decisiva para que la actividad universitaria pueda desarrollarse con normalidad".

Foto aérea de las instalaciones fotovoltaicas en el campus de San Vicente de la UA / INFORMACIÓN

Contratas

Ivorra desgrana el grueso económico, que se reparte en dos grandes bloques: las contratas que sostienen el funcionamiento cotidiano —limpieza, mantenimiento, seguridad y jardinería, —en torno a 14,5 millones de euros; y los suministros y servicios de soporte, desde la energía y el agua hasta las comunicaciones, los residuos, los ascensores, correos o las reparaciones especializadas, con unos 5,5 millones.

En el apartado de contratas, el destinado a limpieza, tanto del campus de San Vicente del Raspeig como de sus sedes asociadas, es el que requiere mayor inversión, con unos 6 millones de euros, para alrededor de 225.000 metros cuadrados de espacios de uso muy diverso: aulas, despachos, bibliotecas, laboratorios y zonas comunes.

"No se trata solo de limpiar, sino de asegurar disponibilidad diaria, reposiciones y respuesta continuada ante incidencias", explica Salvador Ivorra. A este contrato general se le suma un segundo contrato, reservado a un Centro Especial de Empleo, dotado con unos 680.000 euros, que atiende edificios concretos con más de 23.000 metros cuadrados y unos 7.000 metros cuadrados adicionales de zonas anejas.

Ascensores

En segundo lugar, se sitúa el gran bloque de mantenimiento integral y el suministro de materiales asociados, con aproximadamente 4 millones de euros. El vicerrector puntualiza que "el servicio se dimensiona sobre unos 270.000 metros cuadrados y, en un año medio, supera las 12.000 incidencias u órdenes de trabajo". Se sumarían aquí las partidas menores en cuantía "pero críticas cuando fallan", subraya Ivorra, y añade que "el mantenimiento de ascensores asciende a unos 70.000 euros anuales y las reparaciones y mantenimiento de fuentes de agua fría, a unos 18.000".

La seguridad constituye otro de los pilares. En 2026, la vigilancia, los servicios auxiliares, el mantenimiento de sistemas y otras previsiones asociadas sumarán unos 3,2 millones de euros. La vigilancia y los auxiliares concentran aproximadamente 2,6 millones. A esta dimensión presencial se añade la tecnológica, con una previsión de unos 500.000 euros para el mantenimiento de sistemas vinculados a la infraestructura de seguridad. Ivorra cita la jardinería como el apartado que completa el bloque principal de contratas, con 1,2 millones de euros, sobre un marco territorial de unos 922.030 metros cuadrados.

Energía, agua y conectividad

Pero la universidad también necesita energía, agua y conectividad. En 2026, el coste de la electricidad se estima en unos 3,2 millones de euros; el agua potable, en más de 840.000; el canon de saneamiento, en unos 180.000; el gas natural, en unos 110.000; y el gasóleo, en unos 43.200. En conjunto, los suministros energéticos e hídricos superarán los 4,3 millones. A ello se añaden unos 400.000 euros en comunicaciones y telefonía, alrededor de 170.000 en gestión de residuos, y unos 60.000 en correos.

El vicerrector de la UA Salvador Ivorra / INFORMACIÓN

La universidad es, en la práctica, una ciudad media, que se gestiona de forma centralizada Salvador Ivorra — Vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral de la UA

"Son servicios menos visibles, pero forman parte de la continuidad diaria del campus", detalla Ivorra y explica que "la universidad es, en la práctica, una ciudad media, pero con una diferencia esencial: mientras en una ciudad la limpieza, el mantenimiento o los consumos se reparten entre múltiples propietarios y comunidades, aquí toda esa complejidad se gestiona de forma centralizada"

Detrás de cada edificio abierto, cada incidencia resuelta, cada turno de vigilancia o cada espacio cuidado hay equipos numerosos, especializados y coordinados, que hacen posible que la UA pueda desarrollar cada día su actividad docente, investigadora y de servicio público.

"Lo que casi nunca se ve es, precisamente, lo que permite que todo lo demás funcione" afirma Salvador Ivorra. Este esfuerzo se sostiene en la coordinación técnica y administrativa de los servicios asociados al Vicerrectorado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral: el Servicio de Infraestructuras y Gestión Integral de los Espacios, el Servicio de Contratación, el Servicio de Seguridad y la Oficina Ecocampus.

Los servicios universitarios directamente implicados suman más de 50 profesionales que además deben dar respuesta a todas las exigencias de la Ley de Contratos del Sector Público para esta gestión. A esa estructura propia se suma el personal de las grandes contratas que hacen posible el funcionamiento ordinario de la Universidad: unas 340 personas externas en los servicios principales, entre limpieza, mantenimiento, jardinería y seguridad.