Educación
El currículo de Bachillerato incorpora las materias Unión Europea e Informática, y el estudio del terrorismo
El Consell introduce modificaciones para adecuar los contenidos a la normativa estatal y a la Selectividad con algunas asignaturas optativas y otras transversales
El Pleno del Consell ha aprobado este viernes la modificación del currículo de Bachillerato con el objetivo de reforzar la calidad de la enseñanza, adecuar las asignaturas impartidas a lo establecido en la normativa estatal y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad.
La revisión afecta a la totalidad de las materias comunes y de modalidad, cuyos currículos han sido reformulados para armonizarlos con el resto del Estado. Los cambios inciden especialmente en las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos.
Las novedades de las materias de primero entran en vigor en el curso 2026-2027, y las de segundo al siguiente
Terrorismo
Entre las modificaciones aprobadas se incluye el estudio del terrorismo en la asignatura de Historia de España.
Con estos cambios e incorporaciones, la Generalitat afirma que ofrecerá al estudiantado de la Comunidad Valenciana las mismas garantías y oportunidades que el resto de los alumnos del país, en un contexto en el que la estructura de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) avanza hacia una mayor homogeneidad estatal.
Nuevas materias
Entre las principales novedades de la actualización destaca la incorporación de la materia optativa Unión Europea, diseñada para fomentar el conocimiento de las instituciones europeas, los valores democráticos compartidos y los derechos de la ciudadanía.
Otra de las novedades relevantes de la reforma es la sustitución de la actual asignatura Programación, Redes y Sistemas Informáticos por Informática.
La nueva materia abandona el enfoque marcadamente técnico que caracterizaba al anterior y adopta una perspectiva transversal, orientada a desarrollar la competencia digital del conjunto del alumnado, con independencia de la modalidad de Bachillerato que curse.
Implantación progresiva
La aplicación de las modificaciones se realizará de forma progresiva en dos cursos académicos para facilitar la adaptación de los centros educativos.
Las novedades relacionadas con la ordenación académica y los currículos de las materias de primer curso de Bachillerato entrarán en vigor en el curso 2026-2027, mientras que los cambios correspondientes al segundo curso se implantarán en el curso 2027-2028.
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