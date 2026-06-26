Ecologistas plantean una zona peatonal de 13.000 metros cuadrados entre las plazas de La Montañeta y Calvo Sotelo de Alicante

Una nueva propuesta urbanística para Alicante. La Plataforma Comarcal Movilidad Sostenible de l'Alacantí (PCM) ha propuesto que la reurbanización de la plaza de La Montañeta, sometida por el Ayuntamiento de Alicante a exposición pública desde la primera semana de junio, incorpore una reorganización del tráfico rodado y que el espacio citado se pueda unir con la de Calvo Sotelo a través de la creación de una zona peatonal continua de 13.000 metros cuadrados.

Así lo ha solicitado la entidad ecologista a través de ocho alegaciones y tres sugerencias al anteproyecto presentadas en tiempo y forma. Tal como expresan desde el colectivo, la plaza de La Montañeta “está fraccionada por diversos viales motorizados”, incluyendo los accesos rodados al aparcamiento existente bajo su superficie. A su vez, recuerdan que la plaza colindante de Calvo Sotelo también está rodeado de tráfico, “aislándola de La Montañeta y del resto de calles peatonales del entorno”.

La reurbanización de esta plaza con motivo de la remodelación del aparcamiento subterráneo, plasmada en el anteproyecto del Ayuntamiento, según la PCM “resulta insuficiente, y en algunos aspectos contraproducente”. Señalan la “escasa superficie reurbanizada”, la “supresión de aparcabicicletas”, así como del “itinerario ciclista protegido ahora existente” o “la previsión de solo un 2 % de la plaza cubierta por pérgola”.

Actual plaza de La Montañeta. / Pilar Cortés

Desde el colectivo entienden que la reurbanización de la plaza céntrica alicantina “es una oportunidad excepcional para crear una zona peatonal de 13.000 metros cuadrados” conectando las dos plazas con otros viales peatonales o por peatonalizar. Ayudaría, creen, a “conectar la zona del Ensanche y el Centro Tradicional”, y también a “dinamizar la actividad comercial beneficiando al pequeño comercio”.

Entre las propuestas concretas para llevar a cabo el proyecto están la reubicación de las rampas de acceso al aparcamiento subterráneo para “evitar el fraccionamiento de la plaza”, la conexión peatonal con la calle San Francisco, la peatonalización de la calle Pintor Agrasot y de parte de las calles Ángel Lozano, Colón, Álvarez Sereix, Gerona y Barón de Finestrat.

Más propuestas

Este planteamiento no impediría el estacionamiento a los residentes, que se garantizaría permitiendo el paso por algunos tramos peatonales y con modificaciones de sentido complementarias en calles permitidas a vehículos. Por otra parte, exigen evitar que el espacio se reserve “a usos hosteleros de forma masiva” para evitar la “privatización indiscriminada” de la zona pública.

Por último, la PCM quiere que se incorporen sombras, zona arbolada “de gran porte” y “especies de árboles con raíces superficiales y copas frondosas” en parterres sobre el aparcamiento subterráneo. También pérgolas como soporte a plantas.

El anteproyecto

Desde el Ayuntamiento de Alicante se persigue que el contrato para gestionar el parking subterráneo, con el que se prevé recaudar 8,5 millones para los próximos 15 años, incluya la obligación de reformar toda la plaza, necesitada de un lavado de cara desde hace años. El pasado 12 de mayo, la Junta de Gobierno local dio el visto bueno al estudio de viabilidad económico-financiero, que se impulsó a principios de marzo, y el diseño se abrirá ahora a aportaciones antes de que se proceda a la licitación de la concesión para el aparcamiento.

Propuesta de peatonalización entre La Montañeta y Calvo Sotelo realizada por la Plataforma Comarcal Movilidad Sostenible de l'Alacantí. / INFORMACIÓN

Entre las cuestiones que debe definir el futuro proyecto, se encuentra la configuración de la movilidad en el entorno. De acuerdo con la recreación presentada por el Ayuntamiento, se contempla la eliminación de la curva que permite cambiar de sentido a la altura de Calvo Sotelo y, con ella, de los árboles de grandes dimensiones plantados a finales de los años 80. En la misma línea, tampoco se prevé mantener las bandas de aparcamiento para motocicletas ubicadas actualmente frente a la sede de Hacienda, ni el carril bici que recorre dicha parte de la plaza. A cambio, se extendería considerablemente la superficie peatonal, ampliando el espacio de la Montañeta destinado a los viandantes.

El anteproyecto también incluye la construcción de un nuevo quiosco-bar. Según explicó el vicealcalde, Manuel Villar, aunque todavía está pendiente de concretarse la fórmula para su explotación, está previsto un procedimiento similar al de la plaza del Músico Óscar Tordera Iñesta, donde la reforma del entorno contempló la creación del establecimiento, pero su gestión se adjudicó posteriormente a una compañía diferente. Junto a este punto, se apuesta, por parte del Consistorio por reducir el tamaño de la fuente actual, destinando parte de esta zona a un área de juego infantil. Además, se suprime la caseta municipal que acoge cada año un belén de la Asociación de Belenistas de Alicante.

No obstante, todo esto podría cambiar. Desde el ejecutivo local que dirige Luis Barcala se insistió en que lo presentado en mayo constituye únicamente un concepto básico y que, en el proceso de exposición pública abierto desde la primera semana de junio, el Ayuntamiento está abierto a incorporar aportaciones, tal como intenta hacer la PCM a través de sus alegaciones.