Eurowings mantendrá en invierno su nueva ruta entre Alicante y Hannover

El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández seguirá conectado con Hannover también durante el invierno. La aerolínea alemana Eurowings, perteneciente al Grupo Lufthansa, ha decidido mantener durante todo el año la nueva ruta entre Alicante y la capital de la Baja Sajonia, estrenada el pasado mes de mayo.

La noticia refuerza la programación internacional de El Altet fuera de la temporada alta de verano y confirma el interés de la compañía por consolidar parte de su operativa en Alicante durante los meses de menor demanda turística.

Dos vuelos semanales en invierno

La conexión entre Alicante-Elche y Hannover continuará operativa durante la temporada de invierno 2026-2027, con hasta dos frecuencias semanales, los jueves y domingos.

En total, la ruta sumará 38 operaciones entre los meses de noviembre y marzo, con vuelos operados en aviones Airbus A320 de 170 plazas.

Los horarios previstos

Según la programación anunciada, los vuelos desde Alicante hacia Hannover saldrán los jueves por la noche y los domingos por la mañana.

En sentido Alicante-Elche–Hannover, el vuelo EW3575 despegará los jueves a las 21.35 horas y aterrizará a las 00.30 horas. Los domingos, la salida está prevista a las 08.50 horas, con llegada a Hannover a las 11.45 horas.

En sentido contrario, el vuelo EW3574 partirá de Hannover los jueves a las 18.00 horas y llegará a Alicante a las 20.55 horas. Los domingos, saldrá a las 05.15 horas y aterrizará en El Altet a las 08.10 horas.

Cuatro destinos de Eurowings durante todo el año

Con esta extensión, Hannover se incorpora a la programación invernal de Eurowings en Alicante, donde la aerolínea también mantendrá vuelos directos con Colonia/Bonn, Düsseldorf y Praga.

Herrenhäuser Gärten en Hannover. / INFORMACIÓN

De esta forma, la compañía conservará durante todo el año cuatro de sus seis destinos desde el aeropuerto alicantino, una señal de continuidad en un mercado clave para la Costa Blanca como es el alemán.

Un refuerzo para la Costa Blanca fuera del verano

La continuidad de la ruta tiene importancia más allá del dato aéreo. Mantener conexiones internacionales durante el invierno ayuda a sostener el flujo de visitantes en temporada baja y favorece tanto al turismo vacacional como a los residentes extranjeros, los viajes familiares y los desplazamientos de negocios.

Alemania sigue siendo uno de los mercados estratégicos para Alicante y la Costa Blanca. Por eso, que Eurowings mantenga Hannover durante el invierno supone un nuevo refuerzo para la conectividad internacional de El Altet y para la desestacionalización turística de la provincia.

Hannover se queda en el mapa anual de Alicante

La ruta empezó como una novedad de primavera, pero ahora pasa a tener carácter anual. Para el Aeropuerto de Alicante-Elche, esto significa sumar estabilidad en una conexión que amplía la red con Alemania y consolida la apuesta de Eurowings por operar en Alicante más allá del verano.

Con Hannover, Colonia/Bonn, Düsseldorf y Praga, la compañía alemana mantendrá una presencia relevante en la programación invernal del aeropuerto alicantino.