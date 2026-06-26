Mascletà en Benalúa y otros festejos

A las siete, despertà; a la una, mascletà desde el barrio de Benalúa; a las siete, tarde de toros; y a las once de la noche, festival de pasodobles. Estos eran los actos más destacados del planning del 22 de junio de 1976. Pese a que el espíritu era el mismo, aquellas Hogueras eran bien diferentes a las actuales en fondo y forma. Todavía quedaba una década larga para que la plaza de los Luceros monopolizara la celebración de las mascletàs y aquel día el disparo pirotécnico se realizaba desde el barrio de Benalúa. No era el único festejo hoy olvidado que aparecía en el horario oficial de la Fiesta, hoy nada queda del tiro de pichón a caja que tal semana como esta pero de hace 50 años se celebraba a las seis de la tarde. Tampoco hay rastro del trofeo de fútbol alevín amparado por las Hogueras que se disputaba a las diez de la mañana.

La mascletà no era el único festejo oficial con pólvora aquel día porque a las 19:30 tenía lugar una traca en Calderón de la Barca y al filo de la madrugada, una traca de colores en Benalúa. A las 20 horas, inamovible todavía hoy, la ofrenda y luego la misa. Era noticia la presencia en el coso taurino de los diestros Dámaso Alonso, Palomo Linares y José María Manzanares, un cartel de campanillas. En aquella feria también actuarían primeros espadas como Luis Francisco Esplá, recientemente homenajeado, o Paco Alcalde.

En aquellos días se conocía que la hoguera de Benalúa se proclamaba ganadora en la categoría Especial con un monumento moldeado por Remigio Soler. «Contaminación», que era su tercer triunfo en el máximo escalafón, fue la última hoguera que plantó el artista, aunque seguiría vinculado a la Fiesta durante décadas como jurado e incluso pregonero. Precisamente en 1976 el pregón recayó sobre una mujer por vez primera, la historiadora y política alcoyana Carmen Llorca. Entre 1974 y 1975 había sido también la primera mujer en presidir el Ateneo de Madrid. Años después ocuparía un escaño en el Congreso de Diputados por Alianza Popular y en 1987, en el Parlamento Europeo. En su discurso, por cierto, no tuvo reparos en parafrasear y alabar a Miguel Hernández.

Pese a que ya se escribían titulares como éste («Los moros, camino de ser un show dentro del programa de las Hogueras»), las celebraciones por excelencia del barrio de San Blas continuarían solapándose con la Festa durante más de dos décadas. En Ciudad de Asís, por su parte, ponían colofón a las Hogueras con la inauguración de su plaza neurálgica.

Mientras, el Mercado Central sacaba a subasta los puestos de congelados de su interior y el de La Florida se anunciaba en el periódico como una gran decisión de futuro para posibles negocios. La razón, 8.500 pesetas al mes, con una asegurada área de consumo de 5.000 familias (sic).

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Ajenos a la fiesta, otros temas también copaban la actualidad alicantina, como el boicot de unas 200 personas a las oposiciones de profesores de EGB. «Es aberrante calificar solamente lo memorístico», decían. No quedaba atrás la pelea a puñetazo limpio entre dos políticos: el concejal Fernando Fajardo denunciaba en comisaría un puñetazo del teniente de alcalde Pascual Coloma a la salida de un pleno. La intrahistoria, contaba INFORMACIÓN, era que en el turno de ruegos y preguntas Fajardo le preguntó a Coloma si «la fiesta que se había pegado en La Piel del Oso la había pagado el Ayuntamiento».