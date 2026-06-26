Un Mediterráneo que se disfruta con todos los sentidos

En la provincia de Alicante, la estación más esperada del año empieza mucho antes de que el calendario marque oficialmente su inicio. Se intuye en la luz que se alarga sobre el Mediterráneo, en las primeras sombrillas desplegadas sobre la arena, en las terrazas que recuperan su pulso, en los hoteles que abren sus piscinas al sol y en los paseos marítimos que vuelven a llenarse de familias, parejas, grupos de amigos y viajeros que buscan esa mezcla tan reconocible de descanso, sabor y vida al aire libre.

Alicante es, desde hace décadas, uno de los grandes destinos estivales del Mediterráneo. Lo es por su clima, por su costa, por su gastronomía, por su oferta hotelera y por una forma de entender las vacaciones que combina comodidad, belleza y diversidad. Aquí el verano no responde a una única fórmula. Puede empezar con un baño temprano en una cala de aguas transparentes, continuar con un arroz frente al mar, alargarse en una sobremesa bajo la brisa y terminar en un rooftop al atardecer, en un paseo junto al puerto o en una cena con vistas.

Con más de 200 kilómetros de costa, la provincia despliega un mapa de playas capaz de adaptarse a todos los perfiles. Están los grandes arenales urbanos, perfectos para quienes buscan servicios, accesibilidad y ambiente; las calas escondidas, más íntimas; las playas familiares donde todo queda a mano; y los rincones naturales donde el Mediterráneo muestra su cara más serena. De norte a sur, el litoral alicantino ofrece una sucesión de paisajes que explican por qué tantos viajeros regresan año tras año.

Dénia y Xàbia abren la puerta a un verano de calas, acantilados, puertos con sabor marinero y planes ligados al mar. Calp suma a sus playas la presencia imponente del Peñón de Ifach, una imagen que forma parte del imaginario turístico de la Costa Blanca. Altea aporta su encanto blanco y pausado, con calles empedradas, miradores y una sensibilidad mediterránea que invita a caminar sin prisa. Benidorm, icono turístico internacional, representa el verano en mayúsculas: playas amplias, ocio, hoteles, vida urbana, oferta familiar y una energía inconfundible. El Campello y Alicante conectan el disfrute de la playa con la comodidad de la ciudad, mientras Santa Pola abre la puerta a una de las excursiones más especiales del litoral: la isla de Tabarca, refugio marinero y paraíso de aguas transparentes. Guardamar del Segura, Torrevieja y Orihuela Costa prolongan hacia el sur una costa abierta, luminosa y llena de posibilidades.

Xàbia abre la puerta a un verano de calas, acantilados, puertos con sabor marinero y planes ligados al mar. / INFORMACIÓN

Una provincia de contrastes

Pero Alicante no se agota en su primera línea de mar. Una de sus grandes fortalezas es el contraste entre el litoral y el interior. A pocos kilómetros de la playa aparecen valles, sierras, pueblos con historia, rutas de senderismo, bodegas, castillos y paisajes que permiten cambiar de escenario sin renunciar al verano. Esa cercanía entre mar y montaña multiplica las posibilidades del viaje: un día de playa puede convivir con una excursión al interior, una visita cultural, una ruta gastronómica o una escapada a un pueblo con encanto.

El clima es otro de los grandes aliados. Con más de 300 días de sol al año, Alicante ofrece una temporada amplia, amable y luminosa. El verano se vive en la calle, en las terrazas, en las piscinas, en los paseos marítimos, en los chiringuitos, en los clubes de playa y en los espacios abiertos. La luz mediterránea no solo acompaña el viaje: lo define. Hace que una comida frente al mar parezca más larga, que una tarde de piscina se convierta en ritual y que cada puesta de sol tenga algo de celebración.

La experiencia gastronómica

En esa experiencia, la gastronomía ocupa un lugar central. Comer en Alicante es también una forma de conocer el territorio. La provincia se sienta a la mesa con arroces, pescados frescos, mariscos, salazones, verduras de temporada, productos de la huerta, aceite, vinos y recetas que mezclan tradición, producto local y nuevas miradas culinarias. El arroz, en todas sus versiones, sigue siendo uno de los grandes emblemas: seco, meloso, a banda, con marisco, con verduras, con pescado o con carnes seleccionadas. Pero junto a él conviven barras de tapeo, restaurantes frente al mar, propuestas de cocina de autor, asadores, terrazas informales y espacios donde la cocina mediterránea se reinventa sin perder su raíz.

Si algo queda claro aquí es que la gastronomía no funciona aquí como un complemento del viaje, sino como uno de sus motivos principales.

La oferta hotelera tiene una capacidad de adaptación que ha convertido al territorio en un destino competitivo y transversal. / INFORMACIÓN

Amplia oferta hotelera

La oferta hotelera acompaña esa diversidad con una capacidad de adaptación que ha convertido a la provincia en un destino competitivo y transversal. Hay hoteles familiares con piscinas, animación, habitaciones amplias y servicios pensados para niños; resorts donde la estancia se convierte en experiencia; establecimientos urbanos para quienes quieren combinar playa, compras, cultura y gastronomía; hoteles boutique para escapadas tranquilas; propuestas only adults enfocadas al descanso; alojamientos con spa, terrazas panorámicas, beach clubs o rooftops que hacen del hotel un plan en sí mismo.

Porque el viajero de verano ya no busca solo un lugar donde dormir. Busca espacios que sumen al viaje. Quiere desayunar con vistas, bajar a la playa sin complicaciones, disfrutar de una piscina al final del día, encontrar propuestas gastronómicas dentro del alojamiento, disponer de planes para los más pequeños o reservar una cena especial sin moverse demasiado. En Alicante, esa evolución del alojamiento se percibe con claridad: el hotel forma parte de la memoria de las vacaciones.

Ocio para todas las edades

Y si algo distingue a la provincia es su capacidad para ofrecer ocio a todas las edades. Las familias encuentran parques acuáticos o de atracciones, zonas infantiles, actividades, excursiones, visitas a espacios naturales, experiencias con animales, playas cómodas y municipios preparados para viajar con niños.

Los amantes del mar encuentran una amplia oferta de actividades náuticas como buceo, snorkel, paddle surf, vela, kayak, motos de agua y salidas en barco para descubrir calas y fondos marinos únicos.

Quienes buscan ambiente pueden elegir entre beach clubs, música, terrazas, fiestas populares, mercados, festivales y noches junto al mar. Y quienes prefieren la calma encuentran calas, paseos al atardecer, miradores, spas, alojamientos tranquilos y restaurantes donde detener el reloj.

Los amantes del mar encuentran una amplia oferta de actividades náuticas como buceo, snorkel, paddle surf, vela, kayak o motos de agua. / INFORMACIÓN

Quienes buscan ambiente pueden elegir entre beach clubs, música, terrazas, fiestas populares, mercados, festivales y noches junto al mar. Y quienes prefieren la calma encuentran calas, paseos al atardecer, miradores, spas, alojamientos tranquilos y restaurantes donde detener el reloj.

El verano de 2026 llega marcado por tendencias que Alicante ya sabe interpretar: turismo experiencial, viajes familiares, estancias más flexibles, interés por el producto local, búsqueda de espacios abiertos y una sensibilidad creciente hacia la sostenibilidad. El viajero quiere vivir el destino, no solo visitarlo. Quiere sentir que cada plan tiene identidad, que cada comida cuenta algo del lugar, que cada alojamiento responde a su manera de viajar y que cada día puede ser diferente al anterior.

En ese contexto, la provincia se presenta como un destino sólido y, al mismo tiempo, en constante renovación. Su tradición turística no la inmoviliza; al contrario, le permite reinventarse desde la experiencia. Alicante sabe recibir, sabe cuidar y sabe ofrecer alternativas. Puede ser cosmopolita y tranquila, familiar y sofisticada, popular y exclusiva, urbana y natural. Esa combinación es, precisamente, su mayor atractivo.

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Abrir el verano en Alicante es abrir muchas puertas a la vez. La de una playa infinita. La de una cala escondida. La de una mesa compartida. La de un hotel con vistas. La de una excursión familiar. La de una noche cálida. La de un Mediterráneo que se disfruta con todos los sentidos. Por eso, cuando llega la temporada estival, la provincia no solo invita a viajar: invita a quedarse un poco más.