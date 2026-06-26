La monografía de la UA “Pandemias. De la peste negra al covid-19”, Premio Nacional de Edición Universitaria en Ciencias de la Salud

Con el propósito de reconocer la excelencia académica y fomentar la visibilidad social del libro universitario, un jurado independiente, compuesto por destacadas personalidades de la cultura y la divulgación científica nacional, ha determinado las mejores obras editadas por universidades y centros de investigación españoles durante el año 2025 en los XXIX Premios Nacionales de Edición Universitaria, y uno de los galardones ha sido para la Universidad de Alicante.

El jurado ha otorgado el Premio Nacional de Edición Universitaria en Ciencias de la Salud a la monografía de la Universidad de Alicante "Pandemias. De la peste negra al covid-19", de los catedráticos José Miguel Sempere, Rosa Ballester y Josep Bernabeu (editores), galardonada “por su accesibilidad y su claro servicio de divulgación”.

El comité ha estado formado por redactores y editores de diversos medios de comunicación; Manuel Rodríguez Rivero, crítico cultural; Eva Orúe, directora de la Feria del Libro de Madrid; y José Manuel Anta, director gerente de la Federación de Gremios de Editores de España.

225 candidaturas

Tras las deliberaciones acerca de las 225 candidaturas presentadas por 36 editoriales, el jurado desveló “un palmarés que refleja la madurez y la pluralidad de la edición científica en el país, consolidando estos galardones como un referente imprescindible para el sector”.

Todas las obras que compitieron en esta edición permanecerán expuestas al público durante el mes de julio en la Librería del BOE, en Madrid. La ceremonia de entrega de los galardones se llevará a cabo el próximo jueves 12 de noviembre de 2026 en la Universidad de León, coincidiendo con la celebración de la Asamblea General de la UNE.

Portada de la publicación de la Universidad de Alicante que acaba de ser premiada / INFORMACIÓN

Síntesis

En su trabajo, José Miguel Sempere Ortells, Josep Bernabeu-MestreRosa Ballester Añón inciden en que la historia de la humanidad no se puede entender al margen de las crisis de naturaleza epidémica y su impacto en términos sanitarios, científicos, demográficos, sociales, económicos, culturales y políticos.

Se trata de una problemática que ha adquirido un renovado protagonismo con la llegada del siglo XXI. Para abordar retos como el que ha representado el covid-19 y el riesgo de futuras crisis, se hace necesario recurrir a la ciencia y ayudar a la ciudadanía a conocer, a través de la divulgación, cuáles son los factores que explican su aparición y cómo procede prevenirlas y abordarlas.

Lecciones

Los dieciséis capítulos que conforman este trabajo no solamente aportan las lecciones que podemos obtener de las principales epidemias y pandemias del pasado o el contexto epidemiológico, socioeconómico y medioambiental en el que hay que situar las más recientes, sino que ayudan a entender su naturaleza, la diversidad de situaciones y determinantes que encierran, las reacciones y los conflictos de intereses que suscitan, las desigualdades que explican tanto su origen como sus consecuencias o los discursos científicos y políticos que genera la gestión de las mismas.

El presente libro aporta perspectivas diversas, pero al mismo tiempo complementarias, del fenómeno epidémico, una de las manifestaciones de la enfermedad de mayor alcance social y capacidad de adaptación y uno de los principales desafíos con los que nos tenemos que seguir enfrentando.