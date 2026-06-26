Nuevo lío de tráfico en el centro de Alicante: el lunes cierran Reyes Católicos para renovar un colector de agua

Un nuevo corte de tráfico en el corazón de Alicante. El Ayuntamiento ha informado este viernes que a partir del lunes 29 de junio quedará cortada la calle Reyes Católicos, en el centro de la ciudad, en el tramo comprendido entre el acceso por la avenida Óscar Esplá y la calle Portugal. El motivo del cierre es la renovación de la red de saneamiento, que acometerá Aguas de Alicante durante los próximos cinco meses a través de una inversión que supera los 600.000 euros.

Este viernes se han reunido responsables de la entidad y del Ayuntamiento, como la concejala de Comercio, Lidia López, con miembros de las asociaciones de comercio Corazón de Alicante y Séneca para explicar los detalles de la actuación. Dichos trabajos servirán para completar la renovación del colector en esta céntrica calle.

Según ha explicado el concejal de Movilidad, Carlos de Juan, el “corte total al tráfico” en la zona de trabajo se llevará a cabo con “la formación de fondos de saco para acceso a vados en los tramos de Reyes Católicos entre las calles Pintor Aparicio y Portugal, entre Portugal y Alemania y en la misma calle Portugal en el tramo entre Pintor Lorenzo Casanova y Reyes Católicos”.

Desvío de transporte público

El corte, además, obligará a modificar rutas de autobús. El mismo concejal ha detallado que las líneas 1 y 2, entre San Gabriel y Ciudad Elegida y entre La Florida y Sagrada Familia, respectivamente, así como las líneas interurbanas 23 y 24, que conectan Alicante con Sant Joan d'Alacant y Mutxamel en el primer caso y con San Vicente del Raspeig en el segundo, serán desviadas por la avenida de Maisonnave.

La empresa contratista deberá asegurar los itinerarios peatonales con ancho suficiente y garantizar la preceptiva señalización para el acceso a vados en los fondos de saco resultantes durante la actuación.

La obra

En Aguas de Alicante apuntan que las obras permitirán sustituir 300 metros de colector antiguo “en riesgo de hundimiento” por nuevos colectores de gres y hormigón armado. Estas obras supondrían una mejora en la gestión y en el mantenimiento y conservación de las redes de saneamiento, afirman desde la empresa.

A su vez, se contempla la renovación de la red de abastecimiento en el ámbito de la renovación del alcantarillado para sustituir 315 metros de tuberías de fibrocemento por nuevos conductos de fundición dúctil.

La obra cuenta con un presupuesto de 616.271,86 euros (casi 746.000 euros si se le suma el IVA) y un plazo de ejecución de cinco meses, por lo que deberían culminar a finales de noviembre. La obra se llevará a cabo por tramos.

Según detalla el Ayuntamiento de Alicante, desde finales de junio hasta principios de agosto se verá afectado el tramo de Reyes Católicos entre Pintor Aparicio y Churruca, desde finales de junio hasta mediados de septiembre habrá trabajos en el tramo de Reyes Católicos entre Portugal y Pintor Aparicio y desde Churruca hasta Óscar Esplá desde principios de agosto hasta finales de septiembre.

Posteriormente, la actuación continuará entre Pintor Aparicio y Churruca desde primeros de septiembre hasta mediados de octubre, seguirá hasta Óscar Esplá hasta mediados de noviembre y el tramo entre Portugal y Pintor Aparicio estará en obras entre finales de septiembre y finales de octubre. Pese a los plazos previstos, desde el Ayuntamiento aclaran que la planificación estará “supeditada a posibles incidencias durante las obras”, por lo que se podría alargar más de lo contemplado.

Recientemente también hubo un corte en otra calzada arterial de Alicante para llevar a cabo actuaciones similares por parte de Aguas de Alicante. Se trata de la avenida de Soto Ameno, que une el centro de Alicante con el barrio de San Blas, y que estuvo cerrado al tráfico entre la primera semana de enero y la primera de junio, cuando se reabrió el vial a la circulación.