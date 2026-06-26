Dos restaurantes de Alicante, entre los mejores de España para comer por menos de 100 euros

La gastronomía alicantina vuelve a situarse entre las referencias nacionales. La barra del Nou Manolín, en Alicante, y El Cranc, en Altea, han sido reconocidos dentro de la selección ‘Los 100 mejores restaurantes por menos de 100 euros’, una iniciativa impulsada por GastroActitud y patrocinada por Makro.

El proyecto busca demostrar que la excelencia gastronómica no siempre exige grandes presupuestos y que se puede comer muy bien en España por debajo de los 100 euros. En esta edición, la provincia de Alicante ha conseguido destacar en dos categorías especialmente vinculadas a su identidad culinaria: las barras y los chiringuitos.

Nou Manolín, la barra alicantina que vuelve a brillar

El reconocimiento más directo para la ciudad de Alicante llega con la barra del Nou Manolín, elegida como la mejor de España en la categoría de ‘Barras’.

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El premio refuerza el papel de uno de los espacios más conocidos de la hostelería alicantina, un lugar donde la barra no es solo una forma rápida de comer, sino una manera muy mediterránea de entender la gastronomía: producto a la vista, ritmo de mercado, tapas, raciones y una relación directa entre cocina y cliente.

Para Alicante, el galardón tiene además un componente simbólico. La barra forma parte de la cultura local tanto como la mesa larga, el arroz o el aperitivo junto al mar. Que Nou Manolín sea reconocido en esta categoría confirma el peso de una forma de comer muy arraigada en la ciudad.

El Cranc de Altea, mejor chiringuito

La provincia también se lleva el primer puesto en la categoría de ‘Chiringuitos’ con El Cranc, situado en Altea.

La privilegiada ubicación junto al mar de El Cranc Chiringuito, en Altea. / INFORMACIÓN

El reconocimiento premia una propuesta muy ligada al paisaje gastronómico de la Marina Baixa: cocina frente al mar, producto marinero, ambiente mediterráneo y una experiencia que va más allá del plato. En una provincia donde la costa es parte esencial de la forma de comer y de vivir, que un establecimiento de Altea sea elegido como mejor chiringuito de España refuerza la imagen de Alicante como destino gastronómico de playa, pero con nivel.

Alicante, entre barras, costa y producto

Los dos premios dibujan bien una parte de la personalidad culinaria de la provincia. Por un lado, la barra urbana de Alicante, con el Nou Manolín como emblema. Por otro, el chiringuito junto al mar en Altea, representado por El Cranc.

No son categorías menores. Ambas hablan de una gastronomía accesible, reconocible y muy conectada con el territorio. Comer en barra, pedir producto del día o sentarse frente al Mediterráneo siguen siendo fórmulas capaces de competir con propuestas más formales y sofisticadas.

Una lista con diez categorías

La selección de ‘Los 100 mejores restaurantes por menos de 100 euros’ ha sido elaborada por un comité de expertos formado por profesionales de la comunicación gastronómica en España. Entre ellos figuran José Carlos Capel, Philippe Regol, Marina Vega, Carlos Mateos, Jorge Guitián, Clara Villalón, Igor Cubillo y Julia Pérez Lozano, además del director de Marketing de Makro, Chema León.

Cada experto realizó una selección inicial de restaurantes en las zonas que mejor conoce. Después, las propuestas se agruparon en diez categorías y se sometieron a votación y debate hasta elegir un ganador en cada una.

Regueiro, ganador en ‘Cocinas del mundo’

El gran reconocimiento en la categoría de ‘Cocinas del mundo’ ha recaído en el restaurante Regueiro, situado en Tox, en Asturias.

Junto a él, la lista distingue a otros establecimientos repartidos por el país: Arte de Cozina, en Antequera, como mejor ‘Casa de comidas’; Vandelvira, en Baeza, en ‘Cocina contemporánea’; Bidea 2, en Cizur Menor, en ‘Parrillas de carne y pescado’; L’Artesana de Santa Eulalia, en Barcelona, en ‘Restaurantes con menú diario’; Bar FM, en Granada, en ‘Restaurantes de pescado y marisco’; Mannix, en Campaspero, en ‘Asadores’; y Las Bairetas, en Chiva, en la categoría ‘Para comer arroz’.

Una guía útil para comer bien sin disparar el presupuesto

Según sus impulsores, la iniciativa pretende poner el foco en el talento, el producto y la autenticidad, además de servir como herramienta para aficionados a la gastronomía y viajeros.

La selección cuenta con una versión web interactiva y un perfil en Instagram en los que se pueden consultar mapas, platos recomendados y comentarios de los expertos.