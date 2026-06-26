Dos restaurantes de Alicante, entre los mejores de España para comer por menos de 100 euros
Nou Manolín gana en la categoría de ‘Barras’ y El Cranc de Altea se impone como mejor ‘Chiringuito’ en la selección de GastroActitud y Makro
La gastronomía alicantina vuelve a situarse entre las referencias nacionales. La barra del Nou Manolín, en Alicante, y El Cranc, en Altea, han sido reconocidos dentro de la selección ‘Los 100 mejores restaurantes por menos de 100 euros’, una iniciativa impulsada por GastroActitud y patrocinada por Makro.
El proyecto busca demostrar que la excelencia gastronómica no siempre exige grandes presupuestos y que se puede comer muy bien en España por debajo de los 100 euros. En esta edición, la provincia de Alicante ha conseguido destacar en dos categorías especialmente vinculadas a su identidad culinaria: las barras y los chiringuitos.
Nou Manolín, la barra alicantina que vuelve a brillar
El reconocimiento más directo para la ciudad de Alicante llega con la barra del Nou Manolín, elegida como la mejor de España en la categoría de ‘Barras’.
El premio refuerza el papel de uno de los espacios más conocidos de la hostelería alicantina, un lugar donde la barra no es solo una forma rápida de comer, sino una manera muy mediterránea de entender la gastronomía: producto a la vista, ritmo de mercado, tapas, raciones y una relación directa entre cocina y cliente.
Para Alicante, el galardón tiene además un componente simbólico. La barra forma parte de la cultura local tanto como la mesa larga, el arroz o el aperitivo junto al mar. Que Nou Manolín sea reconocido en esta categoría confirma el peso de una forma de comer muy arraigada en la ciudad.
El Cranc de Altea, mejor chiringuito
La provincia también se lleva el primer puesto en la categoría de ‘Chiringuitos’ con El Cranc, situado en Altea.
El reconocimiento premia una propuesta muy ligada al paisaje gastronómico de la Marina Baixa: cocina frente al mar, producto marinero, ambiente mediterráneo y una experiencia que va más allá del plato. En una provincia donde la costa es parte esencial de la forma de comer y de vivir, que un establecimiento de Altea sea elegido como mejor chiringuito de España refuerza la imagen de Alicante como destino gastronómico de playa, pero con nivel.
Alicante, entre barras, costa y producto
Los dos premios dibujan bien una parte de la personalidad culinaria de la provincia. Por un lado, la barra urbana de Alicante, con el Nou Manolín como emblema. Por otro, el chiringuito junto al mar en Altea, representado por El Cranc.
No son categorías menores. Ambas hablan de una gastronomía accesible, reconocible y muy conectada con el territorio. Comer en barra, pedir producto del día o sentarse frente al Mediterráneo siguen siendo fórmulas capaces de competir con propuestas más formales y sofisticadas.
Una lista con diez categorías
La selección de ‘Los 100 mejores restaurantes por menos de 100 euros’ ha sido elaborada por un comité de expertos formado por profesionales de la comunicación gastronómica en España. Entre ellos figuran José Carlos Capel, Philippe Regol, Marina Vega, Carlos Mateos, Jorge Guitián, Clara Villalón, Igor Cubillo y Julia Pérez Lozano, además del director de Marketing de Makro, Chema León.
Cada experto realizó una selección inicial de restaurantes en las zonas que mejor conoce. Después, las propuestas se agruparon en diez categorías y se sometieron a votación y debate hasta elegir un ganador en cada una.
Regueiro, ganador en ‘Cocinas del mundo’
El gran reconocimiento en la categoría de ‘Cocinas del mundo’ ha recaído en el restaurante Regueiro, situado en Tox, en Asturias.
Junto a él, la lista distingue a otros establecimientos repartidos por el país: Arte de Cozina, en Antequera, como mejor ‘Casa de comidas’; Vandelvira, en Baeza, en ‘Cocina contemporánea’; Bidea 2, en Cizur Menor, en ‘Parrillas de carne y pescado’; L’Artesana de Santa Eulalia, en Barcelona, en ‘Restaurantes con menú diario’; Bar FM, en Granada, en ‘Restaurantes de pescado y marisco’; Mannix, en Campaspero, en ‘Asadores’; y Las Bairetas, en Chiva, en la categoría ‘Para comer arroz’.
Una guía útil para comer bien sin disparar el presupuesto
Según sus impulsores, la iniciativa pretende poner el foco en el talento, el producto y la autenticidad, además de servir como herramienta para aficionados a la gastronomía y viajeros.
La selección cuenta con una versión web interactiva y un perfil en Instagram en los que se pueden consultar mapas, platos recomendados y comentarios de los expertos.
El Nou Manolín de Alicante, entre los seis 'Top Tradition' 2026 de cocina tradicional
Nou Manolín (Alicante), Ca l'Isidre (Barcelona), Doña Filo (Colmenar del Arroyo, Madrid), Arte de Cozina (Antequera, Málaga), La Hermandad de Pescadores (Hondarribia, Gipuzkoa) e Hispania (Londres) han recibido los galardones 'Top Tradition', que reconocen a los grandes comedores de la cocina tradicional.
Fue la noche del jueves en una ceremonia celebrada en el Museo de Bellas Artes de Vitoria, en la que el cocinero Hilario Arbelaitz, alma del Zuberoa (una estrella Michelin) y miembro fundador de la nueva cocina vasca, ha sido distinguido con el reconocimiento 'Clásico y Eterno' por una vida dedicada a preservar y difundir la gastronomía española.
Promovidos por el empresario y restaurador alavés Javier Sáenz, los 'Top Tradition' reivindican a los templos de la cocina tradicional española en un momento en el que la innovación y la vanguardia han acaparado el protagonismo gastronómico.
Los distinguidos en esta segunda edición son seis: desde la legendaria barra alicantina de Nou Manolín, considerada una de las mejores de España, hasta la histórica casa barcelonesa Ca l'Isidre, referente de la cocina catalana desde 1970.
También se ha premiado la defensa de la casquería y los guisos de Doña Filo, en la sierra madrileña y el extraordinario trabajo de recuperación del recetario andaluz que desarrolla Charo Carmona en Arte de Cozina.
Completan el palmarés La Hermandad de Pescadores, una institución gastronómica de Hondarribia célebre por sus recetas marineras, e Hispania London, el proyecto liderado por Javier Fernández Hidalgo que desde el corazón de la City londinense se ha convertido en uno de los grandes embajadores internacionales de la cocina española.
El año pasado, en la primera edición de estos premios, fueron distinguidos diez restaurantes: Bideko (Álava), Solana (Cantabria), Sacha (Madrid), Pedro Martino (Asturias), Gayarre (Zaragoza), Casa Jaime (Castellón), Ventorrillo El Chato (Cádiz), Estrella del Bajo Carrión (Palencia), Tubal (Navarra) y El Portal de Echaurren (La Rioja).
- Quejas por los precios del nuevo Peret en Alicante: hasta Cocituber se ha indignado
- Ordiñana comunicó al Ayuntamiento de Alicante en 2024 que Les Naus era una promoción privada que se adjudicaría por orden de ingreso en la cooperativa
- Las Hogueras vuelven a encenderse en El Campello en una multitudinaria Nit de Sant Joan con más de 10.000 asistentes
- Alicante estrena vuelo directo a Estambul: Turquía se convierte en el país número 33 conectado con el aeropuerto
- La Aemet confirma el récord de temperaturas en Alicante: 'Las Hogueras de 2026 son las más cálidas desde que tenemos datos
- Sánchez reprocha a Abascal que Vox no reprobase a Barcala por Les Naus
- Una noticia muy buena
- El ministro Puente se reunirá el lunes con vecinos de Alicante para abordar el futuro Parque Central