Sanidad lleva al 55 % del alumnado la prevención del juego problemático y del uso inadecuado de las tecnologías

Las 39 unidades de conductas adictivas de la Conselleria de Sanidad atendieron a 39.418 personas durante 2025, realizando un total de 454.018 consultas. El alcohol continúa siendo la sustancia que genera un mayor número de tratamientos, con un 38 % de los casos, seguido de la cocaína, con un 24 %, y del cannabis, con un 14 % de los casos, mientras que la proporción por sexos es de tres hombres por cada mujer atendida.

Así lo ha afirmado el director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez Gálvez, quien ha hecho balance de las principales actuaciones desarrolladas por la Conselleria de Sanidad para prevenir las adicciones, coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra el Abuso y el Tráfico Ilícito de Drogas.

Pérez Gálvez destaca el despliegue de las 87 unidades de prevención comunitaria que financia la conselleria con un 28 % más de inversión

Desafíos

“Los datos asistenciales muestran que los desafíos tradicionales siguen muy presentes”, ha resaltado el director general. Además, junto a estos consumos consolidados “aparecen otros retos que afectan especialmente a la población más joven, como el juego problemático o el uso inadecuado de las nuevas tecnologías. Precisamente por ello, la Generalitat ha reforzado durante los últimos años las actuaciones preventivas dirigidas a la infancia y la adolescencia”.

Durante el curso escolar que acaba de finalizar, 227.000 alumnos y alumnas han participado en el programa de bienestar emocional y prevención desarrollado conjuntamente por las Consellerias de Sanidad y de Educación, Cultura y Universidades. La iniciativa alcanzó al 55 % del alumnado de los niveles educativos a los que va dirigida y se desarrolló en 942 centros educativos de la Comunidad Valenciana.

“Se trata de la mayor participación registrada hasta la fecha y también del mayor esfuerzo inversor realizado en este ámbito, con más de siete millones de euros destinados a materiales y al despliegue territorial de las 87 unidades de prevención comunitaria de ayuntamientos y mancomunidades que financia la Conselleria de Sanidad, así como de las 23 unidades de detección precoz que apoyaron al profesorado durante la implantación del programa”, ha recalcado el psiquiatra alicantino.

Bartolomé Pérez Gálvez / INFORMACIÓN

Estamos llevando la prevención a las aulas, a los municipios y a los entornos donde aparecen los primeros factores de riesgo Bartolomé Pérez Gálvez — Director general de Salud Mental y Adicciones

Habilidades

Cabe destacar que este programa se basa en el modelo de habilidades para la vida de la Organización Mundial de la Salud, considerado el enfoque con mayor respaldo científico para promover la salud mental y prevenir conductas de riesgo en la infancia y la adolescencia.

Además, tal y como ha señalado el director general de Salud Mental y Adicciones, los presupuestos de 2026 contemplan 5 millones de euros para financiar estas unidades de prevención comunitaria, lo que supone un incremento del 28 % respecto al pasado ejercicio y del 57 % desde el inicio de la legislatura.

"Hace años sabíamos que prevenir era importante; hoy sabemos también cómo hacerlo y dónde hacerlo para obtener mejores resultados. Por eso estamos llevando la prevención a las aulas, a los municipios y a los entornos donde aparecen los primeros factores de riesgo. Cuanto antes actuamos, mayores son las posibilidades de evitar que una conducta de riesgo termine convirtiéndose en una adicción".

Intervenir a tiempo

En este sentido, el director general ha incidido en que la verdadera innovación es “detectar precozmente, intervenir cuando todavía estamos a tiempo y ofrecer recursos especializados para los casos más complejos. Si los problemas cambian, las respuestas también tienen que cambiar, y ese es precisamente el camino que estamos siguiendo en la Comunidad Valenciana".

Así, la innovación tecnológica constituye otro de los ejes sobre los que la Generalitat está construyendo esa nueva respuesta frente a las adicciones. En colaboración con el Instituto HumanTech de la Universitat Politècnica de València, la Conselleria de Sanidad trabaja en la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial, biomarcadores digitales, realidad virtual y humanos digitales para mejorar la detección precoz de situaciones de riesgo, apoyar la toma de decisiones clínicas y desarrollar nuevas alternativas terapéuticas.

“Las adicciones no son una realidad estática. Algunas permanecen desde hace décadas, otras surgen impulsadas por los cambios sociales y tecnológicos. Dar respuesta a todas ellas exige combinar prevención, atención temprana e innovación, tres ejes sobre los que la Generalitat está orientando las nuevas actuaciones en materia de salud mental y adicciones”, ha concluido Pérez Gálvez.